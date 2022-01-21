https://ria.ru/20220121/covid-1768830391.html

Как не получить смертельную смесь омикрона и COVID-19

Как не пострадать от совместной волны гриппа и COVID-19 - РИА Новости, 21.01.2022

Как не получить смертельную смесь омикрона и COVID-19

К чему может привести одновременное заражение гриппом и COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат биологических наук, заведующий лабораторией НИИ... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T02:15

2022-01-21T02:15

2022-01-21T02:15

распространение коронавируса

общество

грипп

мгу имени м. в. ломоносова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. К чему может привести одновременное заражение гриппом и COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат биологических наук, заведующий лабораторией НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ имени М.В. Ломоносова Роман Зиновкин.По данным Роспотребнадзора, более чем в сорока регионах России превышен эпидемический порог по гриппу. Одновременно растет число ежедневно выявляемых случаев заражения COVID-19. Несмотря на то, что омикрон-штамм считается не самым опасным вариантом коронавирусной инфекции, в сочетании с гриппом он тоже может приводить к тяжелым последствиям, предупредил Зиновкин.При совмещении двух заболеваний их летальность может возрастать, пояснил биолог, сославшись на результаты научных исследований."Проводилась научная работа, когда ученые заражали мышей гриппом и COVID-19. И на фоне инфекции коронавируса грипп давал нехорошие осложнения, малосовместимые с жизнью. Наложение инфекций друг на друга может привести к тому, что летальность возрастет", — считает Зиновкин.Самый эффективный способ защиты от коронавируса и гриппа — это вакцинация, продолжил Зиновкин."Если вы уже давно вакцинировались от COVID-19, надо сделать бустер (пройти ревакцинацию. — Прим. ред.). Конечно, необходимо сделать прививку от гриппа, особенно тем людям, которые много общаются по роду работы", — посоветовал биолог.Кроме того, снизить риски, связанные с распространением вирусных инфекций, помогает соблюдение некоторых других мер профилактики, напомнил он."Есть правила, которые мы должны соблюдать в холодное время года: не переохлаждаться, следить за диетой, следить за уровнем витамина D3, который во многом поддерживает нашу иммунную систему. Врачи многих стран также рекомендуют употреблять цинк, потому что он входит в состав ферментов, которые обеспечивают противовирусную защиту. Наконец, ношение масок предотвращает заражение", — сказал Зиновкин.

https://ria.ru/20220120/omikron-1768755460.html

https://ria.ru/20220120/omikron-1768749832.html

https://ria.ru/20220120/omikron-1768744837.html

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общество, грипп, мгу имени м. в. ломоносова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, роман зиновкин