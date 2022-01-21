Россия и КНР хотят заполнить политический вакуум, считают в британском МИД
Глава МИД Британии Трасс: Россия и Китай стремятся заполнить политический вакуум
© AP Photo / Darko VojinovicЛюди проходят на фоне флагов России и Китая
© AP Photo / Darko Vojinovic
Люди проходят на фоне флагов России и Китая
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия и Китай стремятся заполнить образовавшийся политический вакуум, ведут как никогда тесное сотрудничество, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
"Китай и Россия обнаружили идеологический вакуум и стремятся его заполнить. Они осмелели так, что мы подобного не видели со времен холодной войны", - заявила Трасс во время выступления в университет Лоуи в Австралии. Она добавила, что согласно данным международного института стратегических исследований, за последние 70 лет у России и Китая не было настолько тесных и крепких отношений, какие имеются сегодня.
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"Россия и Китай все больше сотрудничают, пытаются доминировать на Западе и в тихоокеанском регионе, проводя совместные военные учения, а также в космической отрасли - путем более тесного взаимодействия", - отметила Трасс.
По мнению главы британского МИД, сейчас авторитарные режимы объединяются, именно поэтому "режимы наподобие Белоруссии, Северной Кореи и Мьянмы находят ближайших союзников в Москве и Пекине".
Трасс и министр обороны Бен Уоллес 20 января прибыли с визитом в Австралию для обсуждения сотрудничества в рамках партнерства AUKUS, а также вопросов экономики, безопасности и технологий.
Руководство РФ и КНР неоднократно заявляло, что сотрудничество двух стран в различных сферах не направлено против других государств. В Пекине отмечали, что до тех пор, пока Россия и Китай стоят плечом к плечу, мировой порядок не превратится в хаос, гегемонизм не сможет победить. В Москве и Пекине также не раз заявляли, что никому не удастся вбить клин между двумя странами.
Россия ранее не раз высказывала озабоченность положением дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за того, что США с союзниками внедряют такие формы взаимодействия, которые направлены на сдерживание других стран, в частности, Китая. В один ряд с дестабилизирующими действиями западных стран в АТР МИД РФ поставил и создание США, Британией и Австралией партнерства AUKUS, которое предполагает передачу атомных подводных лодок Канберре.
По заявлению МИД КНР, AUKUS может привести к коллапсу режима нераспространения ядерного оружия.