https://ria.ru/20220121/blokirovka-1769006068.html

В Госдуме объяснили блокировку постов Sputnik Arabic в Facebook

В Госдуме объяснили блокировку постов Sputnik Arabic в Facebook - РИА Новости, 21.01.2022

В Госдуме объяснили блокировку постов Sputnik Arabic в Facebook

Блокировка постов арабского Sputnik в Facebook вызвана не алгоритмами, а модераторами сети, которые негативно настроены к российским медиа, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T22:51

2022-01-21T22:51

2022-01-21T22:55

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Блокировка постов арабского Sputnik в Facebook вызвана не алгоритмами, а модераторами сети, которые негативно настроены к российским медиа, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Евгений Попов.Ранее стало известно, что администрация Facebook заблокировала публикацию новых постов на странице арабского сайта агентства Sputnik в соцсети."Это не алгоритмы, это абсолютно точно модераторы, которые субъективно и негативно относятся к российским СМИ, ищут должные и часто надуманные поводы, для того, чтобы ограничить свободу информации у нас в стране", - ответил политик на вопрос о возможных причинах блокировки.Политик добавил, что надеется на действие закона о "приземлении" IT-гигантов, поскольку, по его словам, сейчас компании не несут никакой ответственности за свои действия перед российскими властями."Надеюсь, что закон о "приземлении", когда у Meta, в том числе, появятся офисы в России - они будут нести реальную ответственность перед законом. Сейчас у них нет никакой ответственности перед нашими органами власти фактически. Они (IT-гиганты) часто игнорирую те штрафы, которые им выписывают, действуют исходя не только из внутренних, финансовых соображений, но и из требований властей той страны, где находится их штаб-квартира", - добавил он.

https://ria.ru/20211216/blokirovka-1764139793.html

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технологии, госдума рф, sputnik, евгений попов, facebook, россия