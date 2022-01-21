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В Госдуме объяснили блокировку постов Sputnik Arabic в Facebook
В Госдуме объяснили блокировку постов Sputnik Arabic в Facebook - РИА Новости, 21.01.2022
В Госдуме объяснили блокировку постов Sputnik Arabic в Facebook
Блокировка постов арабского Sputnik в Facebook вызвана не алгоритмами, а модераторами сети, которые негативно настроены к российским медиа, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T22:51
2022-01-21T22:55
технологии
госдума рф
sputnik
евгений попов
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россия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Блокировка постов арабского Sputnik в Facebook вызвана не алгоритмами, а модераторами сети, которые негативно настроены к российским медиа, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Евгений Попов.Ранее стало известно, что администрация Facebook заблокировала публикацию новых постов на странице арабского сайта агентства Sputnik в соцсети."Это не алгоритмы, это абсолютно точно модераторы, которые субъективно и негативно относятся к российским СМИ, ищут должные и часто надуманные поводы, для того, чтобы ограничить свободу информации у нас в стране", - ответил политик на вопрос о возможных причинах блокировки.Политик добавил, что надеется на действие закона о "приземлении" IT-гигантов, поскольку, по его словам, сейчас компании не несут никакой ответственности за свои действия перед российскими властями."Надеюсь, что закон о "приземлении", когда у Meta, в том числе, появятся офисы в России - они будут нести реальную ответственность перед законом. Сейчас у них нет никакой ответственности перед нашими органами власти фактически. Они (IT-гиганты) часто игнорирую те штрафы, которые им выписывают, действуют исходя не только из внутренних, финансовых соображений, но и из требований властей той страны, где находится их штаб-квартира", - добавил он.
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технологии, госдума рф, sputnik, евгений попов, facebook, россия
22:51 21.01.2022 (обновлено: 22:55 21.01.2022)
 
В Госдуме объяснили блокировку постов Sputnik Arabic в Facebook

Депутат Попов объяснил блокировку постов Sputnik Arabic в Facebook отношением модераторов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Блокировка постов арабского Sputnik в Facebook вызвана не алгоритмами, а модераторами сети, которые негативно настроены к российским медиа, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Евгений Попов.
Ранее стало известно, что администрация Facebook заблокировала публикацию новых постов на странице арабского сайта агентства Sputnik в соцсети.
"Это не алгоритмы, это абсолютно точно модераторы, которые субъективно и негативно относятся к российским СМИ, ищут должные и часто надуманные поводы, для того, чтобы ограничить свободу информации у нас в стране", - ответил политик на вопрос о возможных причинах блокировки.
Политик добавил, что надеется на действие закона о "приземлении" IT-гигантов, поскольку, по его словам, сейчас компании не несут никакой ответственности за свои действия перед российскими властями.
"Надеюсь, что закон о "приземлении", когда у Meta, в том числе, появятся офисы в России - они будут нести реальную ответственность перед законом. Сейчас у них нет никакой ответственности перед нашими органами власти фактически. Они (IT-гиганты) часто игнорирую те штрафы, которые им выписывают, действуют исходя не только из внутренних, финансовых соображений, но и из требований властей той страны, где находится их штаб-квартира", - добавил он.
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ТехнологииГосдума РФSputnikЕвгений ПоповFacebookРоссия
 
 
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