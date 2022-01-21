https://ria.ru/20220121/blokirovka-1768970243.html

Facebook заблокировал публикацию новых постов на странице Sputnik Arabic

Facebook заблокировал публикацию новых постов на странице Sputnik Arabic - РИА Новости, 21.01.2022

Facebook заблокировал публикацию новых постов на странице Sputnik Arabic

Администрация Facebook заблокировала публикацию новых постов на странице арабской редакции агентства Sputnik. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T18:09

2022-01-21T18:09

2022-01-21T21:20

технологии

facebook

sputnik arabic

россия

медиа - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736609985_0:28:3072:1755_1920x0_80_0_0_9bee8894863909ae79a0996e72bedbb6.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Администрация Facebook заблокировала публикацию новых постов на странице арабской редакции агентства Sputnik.Как указано в уведомлении, доступ к странице ограничили "в целях безопасности на несколько дней". При обращении в службу поддержки Facebook последовал лишенный конкретики ответ со ссылкой на перечень Норм сообщества соцсети: "Ограничение введено в связи с потенциальным несоблюдением нашей политики".Несмотря на неоднократные попытки добиться объяснения своего решения, Facebook ограничился подтверждением факта блокировки "некоторых функций" с перечислением общих оснований для введения таких ограничений.Sputnik Arabic оказался в подобной ситуации впервые: опубликованные на странице материалы в последнее время не помечались как нарушающие Нормы сообщества. Ранее такую маркировку присвоили видео о жизни ликвидированного ВВС США иранского генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, которое редакция разместила в Facebook после его гибели в январе 2020 года. Кроме того, соцсеть блокировала и маркировала как "вводящие в заблуждение об эффективности лекарственных препаратов во время пандемии" несколько постов об одобрении Минздравом России применения вакцины Sputnik V.Сайт https://arabic.sputniknews.com/ работает с февраля 2015 года и объединяет международную команду из десятков журналистов из Египта, Сирии, Ирака, Палестины, Ливана, Туниса и России. Его аудитория составляет почти 14 миллионов просмотров в месяц, около 296 тыс. уникальных посетителей среднесуточно (на декабрь 2021 года по данным Google Analytics). В Facebook аудитория Sputnik Arabic превышает два миллиона человек.

https://ria.ru/20211216/blokirovka-1764139793.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, facebook, sputnik arabic, россия, медиа - общество