18:09 21.01.2022 (обновлено: 21:20 21.01.2022)
Facebook заблокировал публикацию новых постов на странице Sputnik Arabic
Администрация Facebook заблокировала публикацию новых постов на странице Sputnik Arabic
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Администрация Facebook заблокировала публикацию новых постов на странице арабской редакции агентства Sputnik.
Как указано в уведомлении, доступ к странице ограничили "в целях безопасности на несколько дней". При обращении в службу поддержки Facebook последовал лишенный конкретики ответ со ссылкой на перечень Норм сообщества соцсети: "Ограничение введено в связи с потенциальным несоблюдением нашей политики".
Несмотря на неоднократные попытки добиться объяснения своего решения, Facebook ограничился подтверждением факта блокировки "некоторых функций" с перечислением общих оснований для введения таких ограничений.
Sputnik Arabic оказался в подобной ситуации впервые: опубликованные на странице материалы в последнее время не помечались как нарушающие Нормы сообщества. Ранее такую маркировку присвоили видео о жизни ликвидированного ВВС США иранского генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, которое редакция разместила в Facebook после его гибели в январе 2020 года. Кроме того, соцсеть блокировала и маркировала как "вводящие в заблуждение об эффективности лекарственных препаратов во время пандемии" несколько постов об одобрении Минздравом России применения вакцины Sputnik V.
Сайт https://arabic.sputniknews.com/ работает с февраля 2015 года и объединяет международную команду из десятков журналистов из Египта, Сирии, Ирака, Палестины, Ливана, Туниса и России. Его аудитория составляет почти 14 миллионов просмотров в месяц, около 296 тыс. уникальных посетителей среднесуточно (на декабрь 2021 года по данным Google Analytics). В Facebook аудитория Sputnik Arabic превышает два миллиона человек.
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