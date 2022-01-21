https://ria.ru/20220121/bilbord-1768948027.html

На Шри-Ланке закрасили билборд "Добро пожаловать в Краснодарский край"

На Шри-Ланке закрасили билборд "Добро пожаловать в Краснодарский край" - РИА Новости, 21.01.2022

На Шри-Ланке закрасили билборд "Добро пожаловать в Краснодарский край"

На Шри-Ланке закрасили билборд с надписью "Добро пожаловать в Краснодарский край", сообщил РИА Новости автор работы Сергей Овсейкин. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T16:57

2022-01-21T16:57

2022-01-21T16:57

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. На Шри-Ланке закрасили билборд с надписью "Добро пожаловать в Краснодарский край", сообщил РИА Новости автор работы Сергей Овсейкин.О появлении огромного плаката на дороге между городами Мирисса и Велигама на южном побережье Шри-Ланки уличный художник объявил на своей странице в Инстаграме. По словам Овсейкина, надпись выбирали подписчики."Несколько дней назад я устроил конкурс, в котором предложил прислать свои варианты фразы, — рассказывает он. — Финалиста также выбирали подписчики, а я выступал исключительно модератором процесса".Идей было множество: "В гостях хорошо, а дома лучше", "В чем сила, брат?", "Будь тем, кем хочешь казаться", "Здесь вам не Тюмень", "Обсессивнокомпульсивность", "Все равно вернешься" и еще несколько десятков различный версий. Но победила одна — "Добро пожаловать в Краснодарский край"."Думаю, ее выбрали, потому что смешно звучит в контексте Шри-Ланки. Тут много русских", — поделился художник.Билборд, однако, закрасили почти сразу после появления. "Хочется отметить, что подобного плана стрит-арт акции с вовлечением интернет-аудитории до этого прецедента не создавались, — добавил он. — Также важно то, что интерактив и юмор в нынешних реалиях абсолютно необходим!"

https://ria.ru/20211006/shri-lanka-1752952101.html

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