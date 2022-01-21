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На Шри-Ланке закрасили билборд "Добро пожаловать в Краснодарский край"
На Шри-Ланке закрасили билборд "Добро пожаловать в Краснодарский край" - РИА Новости, 21.01.2022
На Шри-Ланке закрасили билборд "Добро пожаловать в Краснодарский край"
На Шри-Ланке закрасили билборд с надписью "Добро пожаловать в Краснодарский край", сообщил РИА Новости автор работы Сергей Овсейкин. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T16:57
2022-01-21T16:57
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. На Шри-Ланке закрасили билборд с надписью "Добро пожаловать в Краснодарский край", сообщил РИА Новости автор работы Сергей Овсейкин.О появлении огромного плаката на дороге между городами Мирисса и Велигама на южном побережье Шри-Ланки уличный художник объявил на своей странице в Инстаграме. По словам Овсейкина, надпись выбирали подписчики."Несколько дней назад я устроил конкурс, в котором предложил прислать свои варианты фразы, — рассказывает он. — Финалиста также выбирали подписчики, а я выступал исключительно модератором процесса".Идей было множество: "В гостях хорошо, а дома лучше", "В чем сила, брат?", "Будь тем, кем хочешь казаться", "Здесь вам не Тюмень", "Обсессивнокомпульсивность", "Все равно вернешься" и еще несколько десятков различный версий. Но победила одна — "Добро пожаловать в Краснодарский край"."Думаю, ее выбрали, потому что смешно звучит в контексте Шри-Ланки. Тут много русских", — поделился художник.Билборд, однако, закрасили почти сразу после появления. "Хочется отметить, что подобного плана стрит-арт акции с вовлечением интернет-аудитории до этого прецедента не создавались, — добавил он. — Также важно то, что интерактив и юмор в нынешних реалиях абсолютно необходим!"
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шри-ланка, новости - туризм, туризм, инстаграм, новости культуры
На Шри-Ланке закрасили билборд "Добро пожаловать в Краснодарский край"
Билборд художника Сергея Овсейкина на Шри-Ланке закрасили почти сразу после появления
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. На Шри-Ланке закрасили билборд с надписью "Добро пожаловать в Краснодарский край", сообщил РИА Новости автор работы Сергей Овсейкин.
О появлении огромного плаката на дороге между городами Мирисса и Велигама на южном побережье Шри-Ланки уличный художник объявил на своей странице
в Инстаграме. По словам Овсейкина, надпись выбирали подписчики.
"Несколько дней назад я устроил конкурс, в котором предложил прислать свои варианты фразы, — рассказывает он. — Финалиста также выбирали подписчики, а я выступал исключительно модератором процесса".
Идей было множество: "В гостях хорошо, а дома лучше", "В чем сила, брат?", "Будь тем, кем хочешь казаться", "Здесь вам не Тюмень", "Обсессивнокомпульсивность", "Все равно вернешься" и еще несколько десятков различный версий. Но победила одна — "Добро пожаловать в Краснодарский край".
"Думаю, ее выбрали, потому что смешно звучит в контексте Шри-Ланки. Тут много русских", — поделился художник.
Билборд, однако, закрасили почти сразу после появления.
"Хочется отметить, что подобного плана стрит-арт акции с вовлечением интернет-аудитории до этого прецедента не создавались, — добавил он. — Также важно то, что интерактив и юмор в нынешних реалиях абсолютно необходим!"