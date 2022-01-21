Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220121/bayden-1768931435.html
Байден пригрозил России расширением НАТО и тут же опозорился
Байден оконфузился, угрожая России расширением НАТО - РИА Новости, 21.01.2022
Байден пригрозил России расширением НАТО и тут же опозорился
Президент США Джо Байден перепутал президента Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министра Санну Марин, говоря о возможности расширения НАТО за счет вступления в РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:41
2022-01-21T17:40
в мире
сша
финляндия
джо байден
нато
санна марин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768686843_0:14:3069:1740_1920x0_80_0_0_4efa8c2d1026054303432b413ac763d1.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден перепутал президента Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министра Санну Марин, говоря о возможности расширения НАТО за счет вступления в альянс новых членов. На ошибку обратил внимание Yle."У меня был телефонный разговор с премьером Финляндии. И мы обсудили озабоченность Стокгольма и Швеции в связи с действиями России. Последнее, чего хочет Россия, это вступления Финляндии в альянс", — сказал Байден на пресс-конференции, предваряющей годовщину его пребывания на посту главы государства."Байден, похоже, перепутал премьер-министра с президентом во время своего ответа на вопрос", — написал Yle.На промах главы Белого дома также обратили внимание пользователи социальных сетей."И все-таки он говорил с президентом, а не с премьером", — добавил финский корреспондент Мика Мякеляйнен.Во время ответа на вопрос Байден также указал на то, что ни Хельсинки, ни Стокгольм пока не изъявляли желания присоединиться к НАТО.Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил ранее, что Швеция и Финляндия во многом соответствуют оборонным стандартам НАТО и в случае их соответствующего политического решения могут быстро присоединиться к блоку.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг, что Москва не понимает призыва к деэскалации на фоне прозвучавших со стороны НАТО слов о расширении и просьб об увеличении контингента. Глава МИД Сергей Лавров в свою очередь отметил, что Москва уважает суверенитет Финляндии и Швеции, но его не уважают те, кто хочет спровоцировать вступление этих стран в НАТО.
https://ria.ru/20220121/vopros-1768834480.html
https://ria.ru/20220120/nato-1768762629.html
сша
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768686843_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_df02bf53db72624b818624242aa6a1e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, финляндия, джо байден, нато, санна марин, россия
15:41 21.01.2022 (обновлено: 17:40 21.01.2022)
 
Байден оконфузился, угрожая России расширением НАТО

Президент США Байден спутал президента и премьер-министра Финляндии во время выступления

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден перепутал президента Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министра Санну Марин, говоря о возможности расширения НАТО за счет вступления в альянс новых членов. На ошибку обратил внимание Yle.
"У меня был телефонный разговор с премьером Финляндии. И мы обсудили озабоченность Стокгольма и Швеции в связи с действиями России. Последнее, чего хочет Россия, это вступления Финляндии в альянс", — сказал Байден на пресс-конференции, предваряющей годовщину его пребывания на посту главы государства.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
01:47
Байден назвал глупым вопрос журналистки о его подходах к Путину
"Байден, похоже, перепутал премьер-министра с президентом во время своего ответа на вопрос", — написал Yle.
На промах главы Белого дома также обратили внимание пользователи социальных сетей.

"Привет из Финляндии. Насколько нам известно, Байден разговаривал с нашим президентом", — прокомментировала в твиттере журналистка Лаура Халминен.

"И все-таки он говорил с президентом, а не с премьером", — добавил финский корреспондент Мика Мякеляйнен.
Во время ответа на вопрос Байден также указал на то, что ни Хельсинки, ни Стокгольм пока не изъявляли желания присоединиться к НАТО.
Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил ранее, что Швеция и Финляндия во многом соответствуют оборонным стандартам НАТО и в случае их соответствующего политического решения могут быстро присоединиться к блоку.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг, что Москва не понимает призыва к деэскалации на фоне прозвучавших со стороны НАТО слов о расширении и просьб об увеличении контингента. Глава МИД Сергей Лавров в свою очередь отметил, что Москва уважает суверенитет Финляндии и Швеции, но его не уважают те, кто хочет спровоцировать вступление этих стран в НАТО.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
Вчера, 16:29
Бывший генсек НАТО рассказал о "пугающей" шутке Путина про альянс
 
В миреСШАФинляндияДжо БайденНАТОСанна МаринРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36Артемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкции
00:32Глава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавес
00:24Зеленский ввел в действие санкции против Юрия Чайки
00:19Рогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на Байконуре
00:11Зеленский ввел санкции против дизайнера Артемия Лебедева
00:00В ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашения
23:50Зеленский ввел санкции против российских компаний
23:46Еврокомиссар раскритиковала Литву
23:36Блинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с Лавровым
23:31Порошенко призвал Зеленского объединиться
23:31В Конгресс США внесли проект санкций против руководства России
23:27Белый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасности
23:18Семья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состояла
23:17Санду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССР
23:11США следуют повестке, сформулированной Россией, заявил Рябков
23:10Слуцкий призвал США направить силы на урегулирование ситуации на Украине
22:57Супруга экс-судьи Чечни рассказала, как с ней обращались правоохранители
22:55Ученый рассказал, чего ждать от новой разновидности "омикрона"
22:53Президент Молдавии не увидела причин для опасения российских военных
22:52Доставленная в Грозный Мусаева напала на полицейского, сообщил Кадыров
Лента новостейМолния
Артемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкцииГлава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавесЗеленский ввел в действие санкции против Юрия ЧайкиРогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на БайконуреЗеленский ввел санкции против дизайнера Артемия ЛебедеваВ ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашенияЗеленский ввел санкции против российских компанийЕврокомиссар раскритиковала ЛитвуБлинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с ЛавровымПорошенко призвал Зеленского объединитьсяВ Конгресс США внесли проект санкций против руководства РоссииБелый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасностиСемья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состоялаСанду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССРСША следуют повестке, сформулированной Россией, заявил РябковСлуцкий призвал США направить силы на урегулирование ситуации на УкраинеСупруга экс-судьи Чечни рассказала, как с ней обращались правоохранителиУченый рассказал, чего ждать от новой разновидности "омикрона"Президент Молдавии не увидела причин для опасения российских военныхДоставленная в Грозный Мусаева напала на полицейского, сообщил Кадыров