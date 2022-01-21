https://ria.ru/20220121/bayden-1768931435.html

Байден пригрозил России расширением НАТО и тут же опозорился

Байден оконфузился, угрожая России расширением НАТО - РИА Новости, 21.01.2022

Байден пригрозил России расширением НАТО и тут же опозорился

Президент США Джо Байден перепутал президента Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министра Санну Марин, говоря о возможности расширения НАТО за счет вступления в РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:41

2022-01-21T15:41

2022-01-21T17:40

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден перепутал президента Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министра Санну Марин, говоря о возможности расширения НАТО за счет вступления в альянс новых членов. На ошибку обратил внимание Yle."У меня был телефонный разговор с премьером Финляндии. И мы обсудили озабоченность Стокгольма и Швеции в связи с действиями России. Последнее, чего хочет Россия, это вступления Финляндии в альянс", — сказал Байден на пресс-конференции, предваряющей годовщину его пребывания на посту главы государства."Байден, похоже, перепутал премьер-министра с президентом во время своего ответа на вопрос", — написал Yle.На промах главы Белого дома также обратили внимание пользователи социальных сетей."И все-таки он говорил с президентом, а не с премьером", — добавил финский корреспондент Мика Мякеляйнен.Во время ответа на вопрос Байден также указал на то, что ни Хельсинки, ни Стокгольм пока не изъявляли желания присоединиться к НАТО.Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил ранее, что Швеция и Финляндия во многом соответствуют оборонным стандартам НАТО и в случае их соответствующего политического решения могут быстро присоединиться к блоку.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг, что Москва не понимает призыва к деэскалации на фоне прозвучавших со стороны НАТО слов о расширении и просьб об увеличении контингента. Глава МИД Сергей Лавров в свою очередь отметил, что Москва уважает суверенитет Финляндии и Швеции, но его не уважают те, кто хочет спровоцировать вступление этих стран в НАТО.

https://ria.ru/20220121/vopros-1768834480.html

https://ria.ru/20220120/nato-1768762629.html

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