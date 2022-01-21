Байден пригрозил России расширением НАТО и тут же опозорился

15:41 21.01.2022 (обновлено: 17:40 21.01.2022)
Байден оконфузился, угрожая России расширением НАТО
Президент США Байден спутал президента и премьер-министра Финляндии во время выступления
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден перепутал президента Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министра Санну Марин, говоря о возможности расширения НАТО за счет вступления в альянс новых членов. На ошибку обратил внимание Yle.
"У меня был телефонный разговор с премьером Финляндии. И мы обсудили озабоченность Стокгольма и Швеции в связи с действиями России. Последнее, чего хочет Россия, это вступления Финляндии в альянс", — сказал Байден на пресс-конференции, предваряющей годовщину его пребывания на посту главы государства.
"Байден, похоже, перепутал премьер-министра с президентом во время своего ответа на вопрос", — написал Yle.
На промах главы Белого дома также обратили внимание пользователи социальных сетей.
"Привет из Финляндии. Насколько нам известно, Байден разговаривал с нашим президентом", — прокомментировала в твиттере журналистка Лаура Халминен.
"И все-таки он говорил с президентом, а не с премьером", — добавил финский корреспондент Мика Мякеляйнен.
Во время ответа на вопрос Байден также указал на то, что ни Хельсинки, ни Стокгольм пока не изъявляли желания присоединиться к НАТО.
Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил ранее, что Швеция и Финляндия во многом соответствуют оборонным стандартам НАТО и в случае их соответствующего политического решения могут быстро присоединиться к блоку.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг, что Москва не понимает призыва к деэскалации на фоне прозвучавших со стороны НАТО слов о расширении и просьб об увеличении контингента. Глава МИД Сергей Лавров в свою очередь отметил, что Москва уважает суверенитет Финляндии и Швеции, но его не уважают те, кто хочет спровоцировать вступление этих стран в НАТО.