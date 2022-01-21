https://ria.ru/20220121/avia-1768944508.html
Минтранс предложил оснастить самолеты специальными средствами сдерживания
Минтранс предложил оснастить самолеты специальными средствами сдерживания - РИА Новости, 21.01.2022
Минтранс предложил оснастить самолеты специальными средствами сдерживания
Минтранс предлагает применять против авиадебоширов специальные средства сдерживания — пластиковые наручники и нейлоновые ремни, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T16:30
2022-01-21T16:30
2022-01-21T17:37
министерство транспорта рф (минтранс россии)
россия
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Минтранс предлагает применять против авиадебоширов специальные средства сдерживания — пластиковые наручники и нейлоновые ремни, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Документ, утверждающий порядок действий экипажа самолета при таких инцидентах, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В ведомстве отметили, что российские авиакомпании регулярно фиксируют случаи, когда пассажиры нападают на бортпроводников и других пассажиров. Чтобы исключить подобные происшествия, предлагается предоставить членам экипажа и сотрудникам службы авиабезопасности право применять спецсредства."В случае возникновения непосредственной угрозы безопасности полета либо угрозы жизни или здоровью других лиц члены экипажа и сотрудники службы авиационной безопасности незамедлительно сообщают об этом командиру воздушного судна, который принимает решение и дает указание о применении специальных средств сдерживания", — говорится в сообщении.В Минтрансе пояснили, что спецсредствами могут быть пластиковые наручники и нейлоновые ремни. После посадки борта нарушителя следует передать сотрудникам правоохранительных органов, а если от его действий пострадал кто-нибудь на борту, командир самолета должен вызвать в аэропорт прибытия скорую помощь.Сейчас законопроект обсуждают с общественностью, участниками рынка авиаперевозок, экспертами, органами исполнительной власти. В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал поправки к Воздушному кодексу, которые позволяют командиру воздушного судна отдавать членам экипажа распоряжение применять к авиадебоширам "все необходимые меры, в том числе меры принуждения".
https://ria.ru/20220120/lozh-1768573404.html
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министерство транспорта рф (минтранс россии), россия
16:30 21.01.2022 (обновлено: 17:37 21.01.2022)
Минтранс предложил оснастить самолеты специальными средствами сдерживания
Минтранс предложил предоставить членам экипажа право применять средства сдерживания
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
Минтранс предлагает применять против авиадебоширов специальные средства сдерживания — пластиковые наручники и нейлоновые ремни, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Документ
, утверждающий порядок действий экипажа самолета при таких инцидентах, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В ведомстве отметили, что российские авиакомпании регулярно фиксируют случаи, когда пассажиры нападают на бортпроводников и других пассажиров. Чтобы исключить подобные происшествия, предлагается предоставить членам экипажа и сотрудникам службы авиабезопасности право применять спецсредства.
"В случае возникновения непосредственной угрозы безопасности полета либо угрозы жизни или здоровью других лиц члены экипажа и сотрудники службы авиационной безопасности незамедлительно сообщают об этом командиру воздушного судна, который принимает решение и дает указание о применении специальных средств сдерживания", — говорится в сообщении.
В Минтрансе
пояснили, что спецсредствами могут быть пластиковые наручники и нейлоновые ремни.
"Данная мера позволит исключить дальнейшие противоправные действия со стороны нарушителя. При этом доступ посторонних лиц к таким средствам сдерживания должен быть исключен", — добавили в ведомстве.
После посадки борта нарушителя следует передать сотрудникам правоохранительных органов, а если от его действий пострадал кто-нибудь на борту, командир самолета должен вызвать в аэропорт прибытия скорую помощь.
Сейчас законопроект обсуждают с общественностью, участниками рынка авиаперевозок, экспертами, органами исполнительной власти.
В конце прошлого года президент Владимир Путин
подписал поправки к Воздушному кодексу, которые позволяют командиру воздушного судна отдавать членам экипажа распоряжение применять к авиадебоширам "все необходимые меры, в том числе меры принуждения".