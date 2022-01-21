https://ria.ru/20220121/avia-1768944508.html

Минтранс предложил оснастить самолеты специальными средствами сдерживания

Минтранс предложил оснастить самолеты специальными средствами сдерживания - РИА Новости, 21.01.2022

Минтранс предложил оснастить самолеты специальными средствами сдерживания

Минтранс предлагает применять против авиадебоширов специальные средства сдерживания — пластиковые наручники и нейлоновые ремни, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T16:30

2022-01-21T16:30

2022-01-21T17:37

министерство транспорта рф (минтранс россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152138/34/1521383426_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_f242b8c398ce845f452d6aace503bf6b.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Минтранс предлагает применять против авиадебоширов специальные средства сдерживания — пластиковые наручники и нейлоновые ремни, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Документ, утверждающий порядок действий экипажа самолета при таких инцидентах, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В ведомстве отметили, что российские авиакомпании регулярно фиксируют случаи, когда пассажиры нападают на бортпроводников и других пассажиров. Чтобы исключить подобные происшествия, предлагается предоставить членам экипажа и сотрудникам службы авиабезопасности право применять спецсредства."В случае возникновения непосредственной угрозы безопасности полета либо угрозы жизни или здоровью других лиц члены экипажа и сотрудники службы авиационной безопасности незамедлительно сообщают об этом командиру воздушного судна, который принимает решение и дает указание о применении специальных средств сдерживания", — говорится в сообщении.В Минтрансе пояснили, что спецсредствами могут быть пластиковые наручники и нейлоновые ремни. После посадки борта нарушителя следует передать сотрудникам правоохранительных органов, а если от его действий пострадал кто-нибудь на борту, командир самолета должен вызвать в аэропорт прибытия скорую помощь.Сейчас законопроект обсуждают с общественностью, участниками рынка авиаперевозок, экспертами, органами исполнительной власти. В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал поправки к Воздушному кодексу, которые позволяют командиру воздушного судна отдавать членам экипажа распоряжение применять к авиадебоширам "все необходимые меры, в том числе меры принуждения".

https://ria.ru/20220120/lozh-1768573404.html

https://ria.ru/20220121/bortprovodnik-1768846533.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство транспорта рф (минтранс россии), россия