https://ria.ru/20220121/agressivnost-1768836760.html

Исследование: женщины с возрастом становятся агрессивнее мужчин в соцсетях

Исследование: женщины с возрастом становятся агрессивнее мужчин в соцсетях - РИА Новости, 21.01.2022

Исследование: женщины с возрастом становятся агрессивнее мужчин в соцсетях

Женщины в старшем возрасте проявляют эмоции в русскоязычных соцсетях агрессивнее мужчин, говорится в исследовании Brand Analytics для РИА Новости. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T03:42

2022-01-21T03:42

2022-01-21T03:42

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Женщины в старшем возрасте проявляют эмоции в русскоязычных соцсетях агрессивнее мужчин, говорится в исследовании Brand Analytics для РИА Новости.Там добавляется, что "похожая ситуация наблюдалась в аналогичном исследовании 2018 года — юноши и девушки проявляли наибольшую агрессию в молодом возрасте с 15 до 20 лет, затем кривые показывали динамичное снижение". "Однако у женщин в возрасте с 55 до 65 более ярко прослеживался рост агрессивности, в 2021 году публикации агрессивного контента у женщин в данном возрасте сократились", — отметили в компании.Кроме того, в целом, мужчины в два раза чаще женщин публикуют контент с агрессивной лексикой — на их долю приходится 68% таких сообщений. При этом возрастные пики приходятся на 15 лет, 21 год, 31-34 лет, после чего кривая агрессивности у мужчин с увеличением возраста плавно нисходит к минимальным значениям.У женщин схожая динамика: возрастные пики агрессивности также приходятся на совсем юный период в 14-16 лет, дублируют мужскую динамику в возрасте 20-22 лет (хотя и с меньшей амплитудой), и показывают небольшой рост в возрасте 30-32 лет.При этом с 35 и до 60 лет женщины постоянны в выражении агрессивности соцсетях — кривая удерживается на одном уровне при незначительных колебаниях.Один из главных выводов компании по итогам сравнения данных 2018-го и 2021 годов — "агрессивности в социальных медиа стало чуть меньше: доля сообщений в русскоязычных соцмедиа сократилась с 5,53% в ноябре 2018 года до 5,14% за аналогичный период в 2021 году, что составило около 55 миллионов сообщений".Мужчины в целом все так же агрессивнее женщин. Наибольшее количество сообщений с выявленной агрессией в ноябре 2021 года публиковали мужчины в возрасте 21 года — на них пришлось почти 400 тысяч сообщений за месяц.В рамках исследования было проанализировано более 1 миллиарда русскоязычных сообщений, опубликованных в русскоязычных социальных медиа с 1 по 30 ноября 2021 года, среди которых было определено 54,7 миллиона сообщений с лексической агрессивностью. Для исследования была использована технологии автоматического выявления агрессии, интегрированная в систему Brand Analytics.Данные включают сообщения социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс.Дзен", Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter (в том числе упоминания в сторис, анализ текста на картинках и в видеороликах), а также сообщения блогов, форумов, сайтов отзывов, публичных каналов мессенджеров, комментарии к новостным статьям и другие источники.

https://ria.ru/20210915/genom-1750046948.html

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