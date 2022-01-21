Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220121/aglomeratsiya-1768966864.html
Кудрин предложил регионам создавать крупные агломерации в противовес Москве
Кудрин предложил регионам создавать крупные агломерации в противовес Москве - РИА Новости, 21.01.2022
Кудрин предложил регионам создавать крупные агломерации в противовес Москве
Крупные агломерации, способные конкурировать с Москвой и соответствующие международному уровню, необходимо создать в России, поскольку именно они в перспективе... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T17:56
2022-01-21T17:56
экономика
алексей кудрин
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753174474_0:58:2448:1435_1920x0_80_0_0_e4d1aaebf7b9fe35228fd61f1dcccd1e.jpg
КАЗАНЬ, 21 янв – РИА Новости. Крупные агломерации, способные конкурировать с Москвой и соответствующие международному уровню, необходимо создать в России, поскольку именно они в перспективе будут влиять на мировую экономику, заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин."Судьбу, в том числе и России, будут решать крупные агломерации, которые будут примерно соответствовать международному уровню влияния на мировую повестку… У нас в России сейчас Москва – единственный центр, который может соответствовать такому мировому уровню", - сказал Кудрин на стратегической сессии "Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан".По его оценке, даже Санкт-Петербург пока "слабовато дотягивает" до такого уровня центра мирового развития, чтобы быть "энергично прорывным регионом". Москва и Санкт-Петербург, по мнению Кудрина, скорее всего, пойдут на дальнейшее сближение, и их доля в ВВП страны, которая и сейчас увеличивается, будет еще больше возрастать."В противовес этому в России мы вынуждены, нам нужно создать несколько крутых таких агломераций. Вокруг Екатеринбурга, Поволжье, Краснодар, Ростов способны на это, частично – Новосибирск, Томск", - уверен глава Счетной палаты РФ.Татарстан, являясь одним из лидеров в РФ, по мнению Кудрина, сам по себе пока также не имеет достаточного веса, чтобы быть таким центром развития, не смотря на всю эффективность, энергичность, целеустремленность республики."Мы считаем в рамках наших оценок, что таким может быть регион, который объединяет и 8, и 9, и 12 миллионов (человек населения – ред.). Вот это уже может быть центром международного уровня с качеством жизни соответствующим, там уже синергия работает больше… Поволжская агломерация имеет значение и в интересах Татарстана", - резюмировал Кудрин.
https://ria.ru/20211109/tatarstan-1758283830.html
https://ria.ru/20211231/blagosostoyanie-1766327188.html
https://ria.ru/20211129/medvedev-1761312083.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753174474_173:0:2349:1632_1920x0_80_0_0_76eb1e43289f3bc63507dd95e2200c63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, алексей кудрин, здоровье - общество, россия
17:56 21.01.2022
 
Кудрин предложил регионам создавать крупные агломерации в противовес Москве

Глава Счетной палаты Кудрин предложил создавать крупные агломерации в противовес Москве

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 21 янв – РИА Новости. Крупные агломерации, способные конкурировать с Москвой и соответствующие международному уровню, необходимо создать в России, поскольку именно они в перспективе будут влиять на мировую экономику, заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Судьбу, в том числе и России, будут решать крупные агломерации, которые будут примерно соответствовать международному уровню влияния на мировую повестку… У нас в России сейчас Москва – единственный центр, который может соответствовать такому мировому уровню", - сказал Кудрин на стратегической сессии "Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан".
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Казани - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября 2021, 17:52Республика Татарстан
Минниханов предложил расширить перечень агломераций в России
По его оценке, даже Санкт-Петербург пока "слабовато дотягивает" до такого уровня центра мирового развития, чтобы быть "энергично прорывным регионом". Москва и Санкт-Петербург, по мнению Кудрина, скорее всего, пойдут на дальнейшее сближение, и их доля в ВВП страны, которая и сейчас увеличивается, будет еще больше возрастать.
"В противовес этому в России мы вынуждены, нам нужно создать несколько крутых таких агломераций. Вокруг Екатеринбурга, Поволжье, Краснодар, Ростов способны на это, частично – Новосибирск, Томск", - уверен глава Счетной палаты РФ.
Саратов - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
31 декабря 2021, 20:21
В Саратове заявили, что уровень жизни в городе должен достигнуть столичного
Татарстан, являясь одним из лидеров в РФ, по мнению Кудрина, сам по себе пока также не имеет достаточного веса, чтобы быть таким центром развития, не смотря на всю эффективность, энергичность, целеустремленность республики.
"Мы считаем в рамках наших оценок, что таким может быть регион, который объединяет и 8, и 9, и 12 миллионов (человек населения – ред.). Вот это уже может быть центром международного уровня с качеством жизни соответствующим, там уже синергия работает больше… Поволжская агломерация имеет значение и в интересах Татарстана", - резюмировал Кудрин.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября 2021, 17:16
Медведев призвал обратить внимание на вопросы внутренней миграции
 
ЭкономикаАлексей КудринЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36Артемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкции
00:32Глава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавес
00:24Зеленский ввел в действие санкции против Юрия Чайки
00:19Рогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на Байконуре
00:11Зеленский ввел санкции против дизайнера Артемия Лебедева
00:00В ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашения
23:50Зеленский ввел санкции против российских компаний
23:46Еврокомиссар раскритиковала Литву
23:36Блинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с Лавровым
23:31Порошенко призвал Зеленского объединиться
23:31В Конгресс США внесли проект санкций против руководства России
23:27Белый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасности
23:18Семья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состояла
23:17Санду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССР
23:11США следуют повестке, сформулированной Россией, заявил Рябков
23:10Слуцкий призвал США направить силы на урегулирование ситуации на Украине
22:57Супруга экс-судьи Чечни рассказала, как с ней обращались правоохранители
22:55Ученый рассказал, чего ждать от новой разновидности "омикрона"
22:53Президент Молдавии не увидела причин для опасения российских военных
22:52Доставленная в Грозный Мусаева напала на полицейского, сообщил Кадыров
Лента новостейМолния
Артемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкцииГлава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавесЗеленский ввел в действие санкции против Юрия ЧайкиРогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на БайконуреЗеленский ввел санкции против дизайнера Артемия ЛебедеваВ ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашенияЗеленский ввел санкции против российских компанийЕврокомиссар раскритиковала ЛитвуБлинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с ЛавровымПорошенко призвал Зеленского объединитьсяВ Конгресс США внесли проект санкций против руководства РоссииБелый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасностиСемья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состоялаСанду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССРСША следуют повестке, сформулированной Россией, заявил РябковСлуцкий призвал США направить силы на урегулирование ситуации на УкраинеСупруга экс-судьи Чечни рассказала, как с ней обращались правоохранителиУченый рассказал, чего ждать от новой разновидности "омикрона"Президент Молдавии не увидела причин для опасения российских военныхДоставленная в Грозный Мусаева напала на полицейского, сообщил Кадыров