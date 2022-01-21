Кудрин предложил регионам создавать крупные агломерации в противовес Москве
Глава Счетной палаты Кудрин предложил создавать крупные агломерации в противовес Москве
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ
КАЗАНЬ, 21 янв – РИА Новости. Крупные агломерации, способные конкурировать с Москвой и соответствующие международному уровню, необходимо создать в России, поскольку именно они в перспективе будут влиять на мировую экономику, заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Судьбу, в том числе и России, будут решать крупные агломерации, которые будут примерно соответствовать международному уровню влияния на мировую повестку… У нас в России сейчас Москва – единственный центр, который может соответствовать такому мировому уровню", - сказал Кудрин на стратегической сессии "Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан".
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По его оценке, даже Санкт-Петербург пока "слабовато дотягивает" до такого уровня центра мирового развития, чтобы быть "энергично прорывным регионом". Москва и Санкт-Петербург, по мнению Кудрина, скорее всего, пойдут на дальнейшее сближение, и их доля в ВВП страны, которая и сейчас увеличивается, будет еще больше возрастать.
"В противовес этому в России мы вынуждены, нам нужно создать несколько крутых таких агломераций. Вокруг Екатеринбурга, Поволжье, Краснодар, Ростов способны на это, частично – Новосибирск, Томск", - уверен глава Счетной палаты РФ.
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Татарстан, являясь одним из лидеров в РФ, по мнению Кудрина, сам по себе пока также не имеет достаточного веса, чтобы быть таким центром развития, не смотря на всю эффективность, энергичность, целеустремленность республики.
"Мы считаем в рамках наших оценок, что таким может быть регион, который объединяет и 8, и 9, и 12 миллионов (человек населения – ред.). Вот это уже может быть центром международного уровня с качеством жизни соответствующим, там уже синергия работает больше… Поволжская агломерация имеет значение и в интересах Татарстана", - резюмировал Кудрин.
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