https://ria.ru/20220121/aglomeratsiya-1768966864.html

Кудрин предложил регионам создавать крупные агломерации в противовес Москве

Кудрин предложил регионам создавать крупные агломерации в противовес Москве - РИА Новости, 21.01.2022

Кудрин предложил регионам создавать крупные агломерации в противовес Москве

Крупные агломерации, способные конкурировать с Москвой и соответствующие международному уровню, необходимо создать в России, поскольку именно они в перспективе... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T17:56

2022-01-21T17:56

2022-01-21T17:56

экономика

алексей кудрин

здоровье - общество

россия

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КАЗАНЬ, 21 янв – РИА Новости. Крупные агломерации, способные конкурировать с Москвой и соответствующие международному уровню, необходимо создать в России, поскольку именно они в перспективе будут влиять на мировую экономику, заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин."Судьбу, в том числе и России, будут решать крупные агломерации, которые будут примерно соответствовать международному уровню влияния на мировую повестку… У нас в России сейчас Москва – единственный центр, который может соответствовать такому мировому уровню", - сказал Кудрин на стратегической сессии "Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан".По его оценке, даже Санкт-Петербург пока "слабовато дотягивает" до такого уровня центра мирового развития, чтобы быть "энергично прорывным регионом". Москва и Санкт-Петербург, по мнению Кудрина, скорее всего, пойдут на дальнейшее сближение, и их доля в ВВП страны, которая и сейчас увеличивается, будет еще больше возрастать."В противовес этому в России мы вынуждены, нам нужно создать несколько крутых таких агломераций. Вокруг Екатеринбурга, Поволжье, Краснодар, Ростов способны на это, частично – Новосибирск, Томск", - уверен глава Счетной палаты РФ.Татарстан, являясь одним из лидеров в РФ, по мнению Кудрина, сам по себе пока также не имеет достаточного веса, чтобы быть таким центром развития, не смотря на всю эффективность, энергичность, целеустремленность республики."Мы считаем в рамках наших оценок, что таким может быть регион, который объединяет и 8, и 9, и 12 миллионов (человек населения – ред.). Вот это уже может быть центром международного уровня с качеством жизни соответствующим, там уже синергия работает больше… Поволжская агломерация имеет значение и в интересах Татарстана", - резюмировал Кудрин.

https://ria.ru/20211109/tatarstan-1758283830.html

https://ria.ru/20211231/blagosostoyanie-1766327188.html

https://ria.ru/20211129/medvedev-1761312083.html

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экономика, алексей кудрин, здоровье - общество, россия