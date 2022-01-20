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В России собрались поставить на учет всех кошек и собак
В России планируют ввести обязательную маркировку домашних животных - РИА Новости, 20.01.2022
В России собрались поставить на учет всех кошек и собак
В России планируют ввести учет и обязательную маркировку домашних животных, рассказал в беседе с "Известиями" первый зампред комитета Госдумы по экологии,... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T04:16
2022-01-20T15:53
общество
животные
владимир бурматов
госдума рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
домашние животные
россия
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В России планируют ввести учет и обязательную маркировку домашних животных, рассказал в беседе с "Известиями" первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.Как сообщил парламентарий, Минсельхоз подготовит поправки в законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии". Этот документ, внесенный правительством в Госдуму в ноябре прошлого года, вводит понятия маркировки и учета животных в России, но сейчас он относится только к сельхозживотным. Теперь это положение планируют исправить, следует из ответа Минсельхоза Бурматову, который обратился к главе ведомства Дмитрию Патрушеву.В тексте письма отмечается, что доработать проект планируется в рамках подготовки его к рассмотрению во втором чтении. Также подчеркивается, что изначально его создавали для учета и маркировки в том числе домашних питомцев."Сейчас к нам приходит много обращений от граждан, которые интересуются: куда из законопроекта пропали кошки и собаки. А ведь их регистрации люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти", — заявил Бурматов.Он добавил, что новая норма также поможет привлекать к ответственности нерадивых хозяев, выбрасывающих своих питомцев на улицу.Бурматов добавил, что учет животных должен быть бесплатным, а способ идентификации — вариативным, чтобы люди сами могли выбрать, как маркировать своего питомца. В качестве возможных вариантов парламентарий назвал бирку, клеймо или чип.
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общество, животные, владимир бурматов, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), домашние животные, россия
04:16 20.01.2022 (обновлено: 15:53 20.01.2022)
 
В России планируют ввести обязательную маркировку домашних животных

Депутат ГД Бурматов заявил о планах ввести в России учет и маркировку домашних животных

© Depositphotos / kipuxaБританский кот
Британский кот - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Depositphotos / kipuxa
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В России планируют ввести учет и обязательную маркировку домашних животных, рассказал в беседе с "Известиями" первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Как сообщил парламентарий, Минсельхоз подготовит поправки в законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии". Этот документ, внесенный правительством в Госдуму в ноябре прошлого года, вводит понятия маркировки и учета животных в России, но сейчас он относится только к сельхозживотным. Теперь это положение планируют исправить, следует из ответа Минсельхоза Бурматову, который обратился к главе ведомства Дмитрию Патрушеву.

"Минсельхоз является ответственным исполнителем по перечню поручений президента по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным от 15 мая 2021 года, согласно которому необходимо внести в законодательство изменения, предусматривающие ведение учета домашних питомцев", — говорится в документе, который имеется в распоряжении издания.

В тексте письма отмечается, что доработать проект планируется в рамках подготовки его к рассмотрению во втором чтении. Также подчеркивается, что изначально его создавали для учета и маркировки в том числе домашних питомцев.
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"Сейчас к нам приходит много обращений от граждан, которые интересуются: куда из законопроекта пропали кошки и собаки. А ведь их регистрации люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти", — заявил Бурматов.
Он добавил, что новая норма также поможет привлекать к ответственности нерадивых хозяев, выбрасывающих своих питомцев на улицу.
"В некоторых регионах владельцы отпускают своих собак на самовыгул, а они сбиваются в стаи и нападают на людей. Уже есть трагические примеры, но владельцев невозможно привлечь к ответственности, так как они отказываются от своих собак", — объяснил депутат.
Бурматов добавил, что учет животных должен быть бесплатным, а способ идентификации — вариативным, чтобы люди сами могли выбрать, как маркировать своего питомца. В качестве возможных вариантов парламентарий назвал бирку, клеймо или чип.
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ОбществоЖивотныеВладимир БурматовГосдума РФМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)домашние животныеРоссия
 
 
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