https://ria.ru/20220120/zhivotnye-1768659132.html

В России собрались поставить на учет всех кошек и собак

В России планируют ввести обязательную маркировку домашних животных - РИА Новости, 20.01.2022

В России собрались поставить на учет всех кошек и собак

В России планируют ввести учет и обязательную маркировку домашних животных, рассказал в беседе с "Известиями" первый зампред комитета Госдумы по экологии,... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T04:16

2022-01-20T04:16

2022-01-20T15:53

общество

животные

владимир бурматов

госдума рф

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

домашние животные

россия

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В России планируют ввести учет и обязательную маркировку домашних животных, рассказал в беседе с "Известиями" первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.Как сообщил парламентарий, Минсельхоз подготовит поправки в законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии". Этот документ, внесенный правительством в Госдуму в ноябре прошлого года, вводит понятия маркировки и учета животных в России, но сейчас он относится только к сельхозживотным. Теперь это положение планируют исправить, следует из ответа Минсельхоза Бурматову, который обратился к главе ведомства Дмитрию Патрушеву.В тексте письма отмечается, что доработать проект планируется в рамках подготовки его к рассмотрению во втором чтении. Также подчеркивается, что изначально его создавали для учета и маркировки в том числе домашних питомцев."Сейчас к нам приходит много обращений от граждан, которые интересуются: куда из законопроекта пропали кошки и собаки. А ведь их регистрации люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти", — заявил Бурматов.Он добавил, что новая норма также поможет привлекать к ответственности нерадивых хозяев, выбрасывающих своих питомцев на улицу.Бурматов добавил, что учет животных должен быть бесплатным, а способ идентификации — вариативным, чтобы люди сами могли выбрать, как маркировать своего питомца. В качестве возможных вариантов парламентарий назвал бирку, клеймо или чип.

https://ria.ru/20211221/zhivotnye-1764780469.html

https://ria.ru/20220115/yakutiya-1767965134.html

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общество, животные, владимир бурматов, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), домашние животные, россия