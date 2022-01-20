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Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского с глазу на глаз

Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского с глазу на глаз - РИА Новости, 20.01.2022

Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского с глазу на глаз

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского с глазу на глаз. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T19:35

2022-01-20T19:35

2022-01-20T20:21

турция

в мире

киев

реджеп тайип эрдоган

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нато

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АНКАРА, 20 янв — РИА Новости. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского с глазу на глаз. Он добавил, что будет продолжать поддерживать контакты с Путиным для обеспечения мира и стабильности в регионе.Кроме того, Эрдоган уточнил, что собирается с визитом в Киев в начале февраля. О том, что турецкий лидер приглашает Путина и Зеленского провести переговоры стало известно накануне. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва поддерживает усилия любых стран по урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул, что основные разногласия связаны с пробуксовкой выполнения украинской стороной Минских соглашений. Если Анкаре удастся повлиять в этом смысле на Киев, это нельзя будет не приветствовать.Конфликт на востоке Украины продолжается почти восемь лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек. Деэскалацию напряженности обсуждают на встречах контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной во внутриукраинском конфликте и заинтересована в стабилизации ситуации в соседнем государстве.

https://ria.ru/20220119/priglashenie-1768635350.html

https://ria.ru/20211119/krym-1759731866.html

турция

киев

россия

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