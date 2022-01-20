Эксперт назвал встречу Лаврова и Блинкена хорошим знаком
Профессор ВШЭ Батюк: встреча Лаврова и Блинкена является хорошим знаком
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена является уже хорошим знаком, возможно продолжение диалога по проблеме предотвращения гонки вооружений в Европе, заявил РИА Новости руководитель центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики ВШЭ Владимир Батюк.
Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента США сообщила, что Блинкен встретится в пятницу в Женеве с Лавровым после своих визитов в Киев и Берлин. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила встречу.
"То, что встреча уже состоится, несмотря на возникшие очень серьезные, мягко говоря, разногласия между Москвой и Вашингтоном по вопросам европейской безопасности и стабильности, это уже хороший знак", - считает эксперт.
По его словам, проведение встречи означает, что есть определенный круг вопросов, по которым возможно достижение договоренности.
"Можно рассчитывать, что стороны продолжат диалог по проблеме предотвращения гонки вооружений средней дальности в Европе", - отметил эксперт.
По этой логике, считает Батюк, возможно достижение совместного решения "о реанимировании в какой-то форме договора по РСМД", что явило бы собой "настоящий прорыв".
В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019 года.