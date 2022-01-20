https://ria.ru/20220120/vstrecha-1768751214.html

Эксперт назвал встречу Лаврова и Блинкена хорошим знаком

Эксперт назвал встречу Лаврова и Блинкена хорошим знаком - РИА Новости, 20.01.2022

Эксперт назвал встречу Лаврова и Блинкена хорошим знаком

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена является уже хорошим знаком, возможно продолжение диалога по проблеме... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T15:40

2022-01-20T15:40

2022-01-20T15:40

сша

высшая школа экономики (вшэ)

российская академия наук

мария захарова

энтони блинкен

владимир батюк

россия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена является уже хорошим знаком, возможно продолжение диалога по проблеме предотвращения гонки вооружений в Европе, заявил РИА Новости руководитель центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики ВШЭ Владимир Батюк.Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента США сообщила, что Блинкен встретится в пятницу в Женеве с Лавровым после своих визитов в Киев и Берлин. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила встречу."То, что встреча уже состоится, несмотря на возникшие очень серьезные, мягко говоря, разногласия между Москвой и Вашингтоном по вопросам европейской безопасности и стабильности, это уже хороший знак", - считает эксперт.По его словам, проведение встречи означает, что есть определенный круг вопросов, по которым возможно достижение договоренности."Можно рассчитывать, что стороны продолжат диалог по проблеме предотвращения гонки вооружений средней дальности в Европе", - отметил эксперт.По этой логике, считает Батюк, возможно достижение совместного решения "о реанимировании в какой-то форме договора по РСМД", что явило бы собой "настоящий прорыв".В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019 года.

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россия

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сша, высшая школа экономики (вшэ), российская академия наук, мария захарова, энтони блинкен, владимир батюк, россия