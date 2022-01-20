https://ria.ru/20220120/ukraina-1768672961.html
Украине необходим нейтральный статус, заявили в Совфеде
Украине необходим нейтральный статус, заявили в Совфеде - РИА Новости, 20.01.2022
Украине необходим нейтральный статус, заявили в Совфеде
Украине необходим нейтральный статус, при котором она не будет ни членом НАТО, ни членом ОДКБ, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T09:46
2022-01-20T09:46
2022-01-20T09:46
в мире
украина
сша
джо байден
одкб
нато
совет федерации рф
владимир джабаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украине необходим нейтральный статус, при котором она не будет ни членом НАТО, ни членом ОДКБ, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Ранее президент США Джо Байден заявил, что вступление Украины в НАТО маловероятно в ближайшем будущем, а также что США подумают над требованием не размещать на Украине стратегическое вооружение."Я согласен с политологами, которые говорят, что лучшим решением был бы нейтральный статус Украины, при котором она будет ни членом НАТО, ни членом ОДКБ", - сказал Джабаров.По его словам, очевидно, что американцы не рискнут размещать на Украине стратегическое вооружение."Но вот тактическое оружие там вполне может быть размещено", - заявил сенатор.
https://ria.ru/20220120/provokatsii-1768671209.html
https://ria.ru/20220120/dogovorennost-1768657604.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, джо байден, одкб, нато, совет федерации рф, владимир джабаров
Украине необходим нейтральный статус, заявили в Совфеде
Сенатор Джабаров: Украине необходим нейтральный статус