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https://ria.ru/20220120/ukraina-1768672961.html
Украине необходим нейтральный статус, заявили в Совфеде
Украине необходим нейтральный статус, заявили в Совфеде - РИА Новости, 20.01.2022
Украине необходим нейтральный статус, заявили в Совфеде
Украине необходим нейтральный статус, при котором она не будет ни членом НАТО, ни членом ОДКБ, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T09:46
2022-01-20T09:46
в мире
украина
сша
джо байден
одкб
нато
совет федерации рф
владимир джабаров
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украине необходим нейтральный статус, при котором она не будет ни членом НАТО, ни членом ОДКБ, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Ранее президент США Джо Байден заявил, что вступление Украины в НАТО маловероятно в ближайшем будущем, а также что США подумают над требованием не размещать на Украине стратегическое вооружение."Я согласен с политологами, которые говорят, что лучшим решением был бы нейтральный статус Украины, при котором она будет ни членом НАТО, ни членом ОДКБ", - сказал Джабаров.По его словам, очевидно, что американцы не рискнут размещать на Украине стратегическое вооружение."Но вот тактическое оружие там вполне может быть размещено", - заявил сенатор.
https://ria.ru/20220120/provokatsii-1768671209.html
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в мире, украина, сша, джо байден, одкб, нато, совет федерации рф, владимир джабаров
09:46 20.01.2022
 
Украине необходим нейтральный статус, заявили в Совфеде

Сенатор Джабаров: Украине необходим нейтральный статус

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украине необходим нейтральный статус, при котором она не будет ни членом НАТО, ни членом ОДКБ, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что вступление Украины в НАТО маловероятно в ближайшем будущем, а также что США подумают над требованием не размещать на Украине стратегическое вооружение.
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"Я согласен с политологами, которые говорят, что лучшим решением был бы нейтральный статус Украины, при котором она будет ни членом НАТО, ни членом ОДКБ", - сказал Джабаров.
По его словам, очевидно, что американцы не рискнут размещать на Украине стратегическое вооружение.
"Но вот тактическое оружие там вполне может быть размещено", - заявил сенатор.
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В миреУкраинаСШАДжо БайденОДКБНАТОСовет Федерации РФВладимир Джабаров
 
 
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