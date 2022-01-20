https://ria.ru/20220120/uchastkovye-1768806217.html

Участковые в Белгородской области получили жилье и служебные машины

Участковые в Белгородской области получили жилье и служебные машины - РИА Новости, 20.01.2022

Участковые в Белгородской области получили жилье и служебные машины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил участковым оперуполномоченным ключи от служебных автомобилей и служебного жилья, сообщает правительство... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T19:37

2022-01-20T19:37

2022-01-20T19:37

белгородская область

общество

белгородская область

белгородский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

жилье

россия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил участковым оперуполномоченным ключи от служебных автомобилей и служебного жилья, сообщает правительство региона.Автопарк правоохранительных органов Белгородской области пополнился в четверг 90 автомобилями, которые поступили во все 22 муниципальных образования, а новое жилье получили восемь сотрудников полиции. Служебное жилье приобретено в рамках областного проекта "Формирование фонда служебного жилья для участковых уполномоченных полиции", а машины - по программе "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области"."Я надеюсь, что улучшение материально-технической базы позволит вам более качественно и оперативно выполнять свои служебные обязанности. Жители Белгородской области привыкли жить безопасно, спокойно благодаря вашему труду. От лица жителей области и от себя лично я хочу поблагодарить вас за службу, за то, что мы находимся в безопасности", - обратился к сотрудникам полиции Вячеслав Гладков.На приобретение 90 автомобилей губернатор выделил дополнительно свыше 56 миллионов рублей. В прошлом году за счет областного бюджета для подразделений участковых уполномоченных было закуплено 35 единиц техники на сумму 20 миллионов рублей.Кроме того, обладателями нового жилья стали восемь сотрудников ОМВД по Белгородскому району.По приглашению одного из участковых Гладков побывал в новом служебном доме в массиве ИЖС Разумное-71. У домовладения - участок площадью 7 соток. В самом доме три спальни, просторная кухня, раздельный санузел и современный ремонт."Это очень качественный просторный дом. Я очень рад, что Белгородская область выполняет свои обязательства перед сотрудниками полиции. Мы очень хотим создать для вас все условия для выполнения ваших должностных обязанностей. Мы и дальше продолжим обеспечивать качественным служебным жильем наших участковых", - сказал Гладков.

https://ria.ru/20220118/sotssfera-1768440124.html

https://ria.ru/20211129/zhile-1761219259.html

https://ria.ru/20211208/vyplaty-1762852758.html

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общество, белгородская область, белгородский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), жилье, россия, вячеслав гладков