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Посол: расследование гибели российских журналистов в ЦАР не завершено
Посол: расследование гибели российских журналистов в ЦАР не завершено - РИА Новости, 20.01.2022
Посол: расследование гибели российских журналистов в ЦАР не завершено
Расследование гибели российских журналистов в ЦАР не завершено, сообщил в интервью РИА Новости новый посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T09:16
2022-01-20T09:16
2022-01-20T10:14
цар
убийство российских журналистов в цар
россия
в мире
михаил ходорковский
орхан джемаль
кирилл радченко
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Расследование гибели российских журналистов в ЦАР не завершено, сообщил в интервью РИА Новости новый посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской Республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского. СК РФ расследует уголовное дело по статье "Убийство". Президент Центральной Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера ранее заявлял в интервью РИА Новости, что правительство ЦАР прилагает все усилия для тщательного расследования убийства российских журналистов.Читайте полный текст интервью Александра Бикантова >>
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цар, убийство российских журналистов в цар, россия, в мире, михаил ходорковский, орхан джемаль, кирилл радченко
09:16 20.01.2022 (обновлено: 10:14 20.01.2022)
Посол: расследование гибели российских журналистов в ЦАР не завершено
Посол Бикантов: расследование гибели российских журналистов в ЦАР не завершено