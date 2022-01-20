https://ria.ru/20220120/tsar-1768668740.html

Посол: расследование гибели российских журналистов в ЦАР не завершено

Посол: расследование гибели российских журналистов в ЦАР не завершено - РИА Новости, 20.01.2022

Посол: расследование гибели российских журналистов в ЦАР не завершено

Расследование гибели российских журналистов в ЦАР не завершено, сообщил в интервью РИА Новости новый посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T09:16

2022-01-20T09:16

2022-01-20T10:14

цар

убийство российских журналистов в цар

россия

в мире

михаил ходорковский

орхан джемаль

кирилл радченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744544778_0:314:3080:2047_1920x0_80_0_0_6f579b64b1e0079c09d7cd941012223a.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Расследование гибели российских журналистов в ЦАР не завершено, сообщил в интервью РИА Новости новый посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской Республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского. СК РФ расследует уголовное дело по статье "Убийство". Президент Центральной Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера ранее заявлял в интервью РИА Новости, что правительство ЦАР прилагает все усилия для тщательного расследования убийства российских журналистов.Читайте полный текст интервью Александра Бикантова >>

https://ria.ru/20220120/zhurnalisty-1768660013.html

цар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цар, убийство российских журналистов в цар, россия, в мире, михаил ходорковский, орхан джемаль, кирилл радченко