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https://ria.ru/20220120/bikantov-1768561834.html
Александр Бикантов: оружейное эмбарго против ЦАР несправедливо
Александр Бикантов: оружейное эмбарго против ЦАР несправедливо - РИА Новости, 20.01.2022
Александр Бикантов: оружейное эмбарго против ЦАР несправедливо
В начале января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового посла в Центральноафриканской республике. Им стал заместитель директора... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T10:00
2022-01-20T10:00
интервью
александр бикантов
цар
россия
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В начале января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового посла в Центральноафриканской республике. Им стал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов. В своем первом после назначения интервью он рассказал корреспонденту РИА Новости Кристине Луна Родригес о том, как в ЦАР оценивают работу российских военных инструкторов, сколько их там всего. Дипломат также сообщил, как идет расследование убийства в ЦАР трех журналистов из РФ, как в Москве относятся к действующему в отношении этой африканской страны оружейному эмбарго и готова ли российская сторона расширить там свое присутствие.– Александр Михайлович, сейчас в ЦАР работают российские военные специалисты. Как официальный Банги оценивает их работу? Не обращались ли партнеры с просьбой расширить число инструкторов из РФ?– Официальные структуры ЦАР неоднократно высказывали слова благодарности в адрес российских инструкторов. Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера подчеркивал, что в сложный для страны момент он обратился с просьбой о помощи к международному сообществу, а ответили на просьбу Россия и Руанда, что помогло стабилизировать ситуацию в ЦАР и защитить страну от бандитов.Пятнадцатого октября 2021 года руководитель Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов посетил парламент ЦАР, где ему было вручено благодарственное письмо от председателя парламента, в котором говорилось о храбрости и эффективности российских инструкторов.Я знаю, что российские инструкторы получают огромное количество писем от обычных жителей, в которых подробно описаны ужасы, пережитые жителями ЦАР во время наступления вооруженных бандформирований, и слова глубокой благодарности российским инструкторам, России и президенту России Владимиру Путину.То, что правительственным войскам ЦАР удалось восстановить контроль над территорией республики, которая долговое время терроризировалась вооруженными группировками, – это большое достижение. В этом есть и заслуга российских инструкторов. Теперь подготовленная армия ЦАР способна отразить любую внешнюю угрозу.Двадцать девятого ноября 2021 года в Банги был открыт памятник "Защитникам мира в ЦАР". На открытии памятника присутствовали президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, а также председатель парламента ЦАР Симплис Матье Саранджи. Несмотря на то что официальное название памятника – "Защитникам мира в ЦАР", местные жители именуют его "Памятник русским союзникам".– Сколько всего наших инструкторов в ЦАР?– Двадцать шестого января 2018 года в ЦАР прибыли первые российские инструкторы. Семнадцатого декабря 2020 года в ЦАР началось наступление бандитов и иностранных наемников на Банги с целью сорвать выборы президента и дестабилизировать ситуацию. Когда боевики подошли к городу Боали (70 км от столицы – Банги), президент ЦАР обратился к России с просьбой усилить поддержку.На сегодняшний день общее число российских инструкторов в ЦАР – 1135 человек.– Как продвигается расследование гибели российских журналистов в 2018 году? Довольна ли РФ тем, как ведется расследование? Когда можно ожидать результатов, будут ли они опубликованы?– Более чем три года назад в ЦАР погибли три российских журналиста. Расследование трагедии до сих пор не завершено, но местное правительство и Следственный комитет России намерены довести дело до конца.Как известно, журналисты передвигались ночью без охраны по трассе Декоа-Сибю. По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R. Хочу напомнить, что в декабре 2020 года 3R в коалиции с другими бандитскими группировками напала на Банги, погибло много мирных жителей, но Банги не был взят. Армия ЦАР смогла отбросить бандитов от Банги и в начале 2021 года выдавить незаконные вооруженные формирования за границы ЦАР.– Считает ли Россия целесообразным снятие оружейного эмбарго с ЦАР? Что мы готовы поставлять? Будем ли и далее предоставлять стрелковое вооружение?– Оружейное эмбарго было введено в отношении ЦАР в 2013 году, когда страна была погружена в гражданскую войну и не было легитимной власти. Ситуация изменилась. В ЦАР с 2016 года у власти находится демократически избранный президент, легитимность избрания которого не ставится под сомнение международным сообществом. В стране осуществляется последовательная политика установления законности и правопорядка, повышение обороноспособности армии. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в интервью 15 октября 2021 года назвал оружейное эмбарго в ЦАР несправедливым. И это действительно так, ведь террористы приходят на территорию ЦАР хорошо вооруженные, а у армии ЦАР такого оружия нет. Оружейное эмбарго на данный момент для ЦАР морально устарело и наносит вред налаживанию мирной жизни в стране.Дальнейшие поставки вооружения будут зависеть от двусторонних договоренностей между странами.– Можно ли ожидать расширения российского присутствия в ЦАР? В каких отраслях?– В ходе визита в Россию в декабре 2021 года председатель парламента ЦАР Симплис Матье Саранджи провел ряд полезных встреч с российскими официальными лицами и выступил за дальнейшее активное развитие взаимодействия между нашими странами в различных секторах экономики, образовании, культуре и других сферах. Полагаю, что с учетом имеющегося потенциала мы вполне можем рассчитывать на расширение взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям деятельности.
https://ria.ru/20210213/afrika-1597368470.html
https://ria.ru/20211015/tsar-1754766227.html
https://ria.ru/20211214/bezopasnost-1763749742.html
https://ria.ru/20220111/putin-1767260368.html
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интервью, александр бикантов, цар, россия
10:00 20.01.2022
 

Александр Бикантов: оружейное эмбарго против ЦАР несправедливо

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов во время брифинга в Москве
Заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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В начале января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового посла в Центральноафриканской республике. Им стал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов. В своем первом после назначения интервью он рассказал корреспонденту РИА Новости Кристине Луна Родригес о том, как в ЦАР оценивают работу российских военных инструкторов, сколько их там всего. Дипломат также сообщил, как идет расследование убийства в ЦАР трех журналистов из РФ, как в Москве относятся к действующему в отношении этой африканской страны оружейному эмбарго и готова ли российская сторона расширить там свое присутствие.
– Александр Михайлович, сейчас в ЦАР работают российские военные специалисты. Как официальный Банги оценивает их работу? Не обращались ли партнеры с просьбой расширить число инструкторов из РФ?
– Официальные структуры ЦАР неоднократно высказывали слова благодарности в адрес российских инструкторов. Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера подчеркивал, что в сложный для страны момент он обратился с просьбой о помощи к международному сообществу, а ответили на просьбу Россия и Руанда, что помогло стабилизировать ситуацию в ЦАР и защитить страну от бандитов.
Город Банги в Центральноафриканской Республике - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля 2021, 20:32
Жители ЦАР поблагодарили Россию за помощь в освобождении от боевиков
Пятнадцатого октября 2021 года руководитель Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов посетил парламент ЦАР, где ему было вручено благодарственное письмо от председателя парламента, в котором говорилось о храбрости и эффективности российских инструкторов.
Я знаю, что российские инструкторы получают огромное количество писем от обычных жителей, в которых подробно описаны ужасы, пережитые жителями ЦАР во время наступления вооруженных бандформирований, и слова глубокой благодарности российским инструкторам, России и президенту России Владимиру Путину.
То, что правительственным войскам ЦАР удалось восстановить контроль над территорией республики, которая долговое время терроризировалась вооруженными группировками, – это большое достижение. В этом есть и заслуга российских инструкторов. Теперь подготовленная армия ЦАР способна отразить любую внешнюю угрозу.
Россия отправила бронетехнику в Центральноафриканскую республику - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября 2021, 16:25
Власти ЦАР поблагодарили Россию за помощь в удержании территории
Двадцать девятого ноября 2021 года в Банги был открыт памятник "Защитникам мира в ЦАР". На открытии памятника присутствовали президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, а также председатель парламента ЦАР Симплис Матье Саранджи. Несмотря на то что официальное название памятника – "Защитникам мира в ЦАР", местные жители именуют его "Памятник русским союзникам".
– Сколько всего наших инструкторов в ЦАР?
– Двадцать шестого января 2018 года в ЦАР прибыли первые российские инструкторы. Семнадцатого декабря 2020 года в ЦАР началось наступление бандитов и иностранных наемников на Банги с целью сорвать выборы президента и дестабилизировать ситуацию. Когда боевики подошли к городу Боали (70 км от столицы – Банги), президент ЦАР обратился к России с просьбой усилить поддержку.
На сегодняшний день общее число российских инструкторов в ЦАР – 1135 человек.
Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин на VII Московской конференции по международной безопасности. 4 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря 2021, 21:49
Замглавы Минобороны встретился с делегацией ЦАР
– Как продвигается расследование гибели российских журналистов в 2018 году? Довольна ли РФ тем, как ведется расследование? Когда можно ожидать результатов, будут ли они опубликованы?
– Более чем три года назад в ЦАР погибли три российских журналиста. Расследование трагедии до сих пор не завершено, но местное правительство и Следственный комитет России намерены довести дело до конца.
Как известно, журналисты передвигались ночью без охраны по трассе Декоа-Сибю. По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R. Хочу напомнить, что в декабре 2020 года 3R в коалиции с другими бандитскими группировками напала на Банги, погибло много мирных жителей, но Банги не был взят. Армия ЦАР смогла отбросить бандитов от Банги и в начале 2021 года выдавить незаконные вооруженные формирования за границы ЦАР.
– Считает ли Россия целесообразным снятие оружейного эмбарго с ЦАР? Что мы готовы поставлять? Будем ли и далее предоставлять стрелковое вооружение?
– Оружейное эмбарго было введено в отношении ЦАР в 2013 году, когда страна была погружена в гражданскую войну и не было легитимной власти. Ситуация изменилась. В ЦАР с 2016 года у власти находится демократически избранный президент, легитимность избрания которого не ставится под сомнение международным сообществом. В стране осуществляется последовательная политика установления законности и правопорядка, повышение обороноспособности армии. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в интервью 15 октября 2021 года назвал оружейное эмбарго в ЦАР несправедливым. И это действительно так, ведь террористы приходят на территорию ЦАР хорошо вооруженные, а у армии ЦАР такого оружия нет. Оружейное эмбарго на данный момент для ЦАР морально устарело и наносит вред налаживанию мирной жизни в стране.
Дальнейшие поставки вооружения будут зависеть от двусторонних договоренностей между странами.
– Можно ли ожидать расширения российского присутствия в ЦАР? В каких отраслях?
– В ходе визита в Россию в декабре 2021 года председатель парламента ЦАР Симплис Матье Саранджи провел ряд полезных встреч с российскими официальными лицами и выступил за дальнейшее активное развитие взаимодействия между нашими странами в различных секторах экономики, образовании, культуре и других сферах. Полагаю, что с учетом имеющегося потенциала мы вполне можем рассчитывать на расширение взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям деятельности.
Посол Центральной Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 05:29
Посол ЦАР рассказал, как пересекался с Путиным в студенческие годы в России
 
ИнтервьюАлександр БикантовЦАРРоссия
 
 
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