https://ria.ru/20220120/tsar-1768667830.html
Посол отметил роль российских инструкторов в стабилизации ситуации в ЦАР
Посол отметил роль российских инструкторов в стабилизации ситуации в ЦАР - РИА Новости, 20.01.2022
Посол отметил роль российских инструкторов в стабилизации ситуации в ЦАР
В том, что правительственным войскам ЦАР удалось восстановить контроль над страной, есть заслуга российских инструкторов, которые находятся в республике с... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T09:11
2022-01-20T09:11
2022-01-20T10:13
в мире
цар
владимир путин
совет безопасности оон
александр иванов (издатель)
убийство российских журналистов в цар
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В том, что правительственным войскам ЦАР удалось восстановить контроль над страной, есть заслуга российских инструкторов, которые находятся в республике с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета, считает новый посол России в ЦАР Александр Бикантов.На сегодняшний день общее число российских инструкторов в ЦАР составляет 1135, добавил Бикантов.В интервью РИА Новости он рассказал: "То, что правительственным войскам ЦАР удалось восстановить контроль над территорией Республики, которая долговое время терроризировалась вооружёнными группировками, - это большое достижение, в этом и есть заслуга российских инструкторов", - рассказал он в интервью РИА Новости.Посол рассказал, что "официальные структуры ЦАР неоднократно высказывали слова благодарности в адрес российских инструкторов"."Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера подчеркивал, что в сложный для страны момент он обратился с просьбой о помощи к международному сообществу, а ответили на просьбу Россия и Руанда, что помогло стабилизировать ситуацию в ЦАР и защитить страну от бандитов", - рассказал новый российский посол в ЦАР.По его словам, "15 октября 2021 года руководитель Содружества Офицеров за Международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов посетил парламент ЦАР, где ему было вручено благодарственное письмо от председателя парламента, в котором говорилось о храбрости и эффективности российских инструкторов"."Я знаю, что российские инструкторы получают огромное количество писем от обычных жителей, в которых подробно описаны ужасы, пережитые жителями ЦАР во время наступления вооружённых бандформирований, и слова глубокой благодарности российским инструкторам, России и президенту России Владимиру Путину", - отметил Бикантов.В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии РФ в различных африканских странах. Посол РФ в Банги заявлял РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета. По его словам, называть этих людей наемниками некорректно, они не участвуют в боестолкновениях.Читайте полный текст интервью Александра Бикантова >>
https://ria.ru/20220120/zhurnalisty-1768660013.html
https://ria.ru/20220111/putin-1767260368.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, цар, владимир путин, совет безопасности оон, александр иванов (издатель), убийство российских журналистов в цар
09:11 20.01.2022 (обновлено: 10:13 20.01.2022)
Посол отметил роль российских инструкторов в стабилизации ситуации в ЦАР
Посол Бикантов отметил роль инструкторов из РФ в восстановлении контроля властей в ЦАР
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В том, что правительственным войскам ЦАР удалось восстановить контроль над страной, есть заслуга российских инструкторов, которые находятся в республике с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета, считает новый посол России в ЦАР Александр Бикантов.
На сегодняшний день общее число российских инструкторов в ЦАР составляет 1135, добавил Бикантов.
В интервью РИА Новости он рассказал: "То, что правительственным войскам ЦАР удалось восстановить контроль над территорией Республики, которая долговое время терроризировалась вооружёнными группировками, - это большое достижение, в этом и есть заслуга российских инструкторов", - рассказал он в интервью РИА Новости.
"Теперь подготовленная армия ЦАР способна отразить любую внешнюю угрозу", - добавил он.
Посол рассказал, что "официальные структуры ЦАР неоднократно высказывали слова благодарности в адрес российских инструкторов".
"Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера подчеркивал, что в сложный для страны момент он обратился с просьбой о помощи к международному сообществу, а ответили на просьбу Россия и Руанда, что помогло стабилизировать ситуацию в ЦАР и защитить страну от бандитов", - рассказал новый российский посол в ЦАР.
По его словам, "15 октября 2021 года руководитель Содружества Офицеров за Международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов
посетил парламент ЦАР, где ему было вручено благодарственное письмо от председателя парламента, в котором говорилось о храбрости и эффективности российских инструкторов".
"Я знаю, что российские инструкторы получают огромное количество писем от обычных жителей, в которых подробно описаны ужасы, пережитые жителями ЦАР во время наступления вооружённых бандформирований, и слова глубокой благодарности российским инструкторам, России и президенту России Владимиру Путину
", - отметил Бикантов.
В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии РФ в различных африканских странах. Посол РФ в Банги заявлял РИА Новости, что в ЦАР
присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН
и санкционного комитета. По его словам, называть этих людей наемниками некорректно, они не участвуют в боестолкновениях.