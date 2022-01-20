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В Британии задержали двоих мужчин по делу о захвате заложников в Техасе
В Британии задержали двоих мужчин по делу о захвате заложников в Техасе - РИА Новости, 20.01.2022
В Британии задержали двоих мужчин по делу о захвате заложников в Техасе
Полиция Британии сообщила о задержании двух мужчин в Бирмингеме и Манчестере в рамках расследования дела о захвате заложников в синагоге американского штата... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T11:30
2022-01-20T11:44
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ЛОНДОН, 20 янв - РИА Новости. Полиция Британии сообщила о задержании двух мужчин в Бирмингеме и Манчестере в рамках расследования дела о захвате заложников в синагоге американского штата Техас.В воскресенье полиция сообщила о задержании двоих подростков в Англии в связи с этой атакой. Впоследствии полиция их освободила без предъявления обвинений."Служащие контртеррористического отделения Северо-Запада продолжают поддерживать американские власти с проведением расследования событий в Техасе. В результате текущего расследования сегодня утром в Бирмингеме и Манчестере были задержаны двое мужчин. Они остаются под стражей для проведения допроса", - говорится в заявлении контртеррористического подразделения полиции, размещенном в Twitter правоохранителей Большого Манчестера.Ранее ФБР сообщило, что опознало мужчину, захватившего 15 января четырех заложников в американской синагоге и убитого при их освобождении, как 44-летнего подданного Великобритании Малика Фейсала Акрама.
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в мире, twitter, манчестер, техас, большой манчестер, фбр
11:30 20.01.2022 (обновлено: 11:44 20.01.2022)
 
В Британии задержали двоих мужчин по делу о захвате заложников в Техасе

В Британии задержали двоих мужчин по делу о захвате заложников в синагоге штата Техас

© AP Photo / Brandon WadeПолиция перед синагогой Конгрегации Бет Исраэль в городе Колливилл, штат Техас
Полиция перед синагогой Конгрегации Бет Исраэль в городе Колливилл, штат Техас - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© AP Photo / Brandon Wade
Полиция перед синагогой Конгрегации Бет Исраэль в городе Колливилл, штат Техас
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ЛОНДОН, 20 янв - РИА Новости. Полиция Британии сообщила о задержании двух мужчин в Бирмингеме и Манчестере в рамках расследования дела о захвате заложников в синагоге американского штата Техас.
В воскресенье полиция сообщила о задержании двоих подростков в Англии в связи с этой атакой. Впоследствии полиция их освободила без предъявления обвинений.
"Служащие контртеррористического отделения Северо-Запада продолжают поддерживать американские власти с проведением расследования событий в Техасе. В результате текущего расследования сегодня утром в Бирмингеме и Манчестере были задержаны двое мужчин. Они остаются под стражей для проведения допроса", - говорится в заявлении контртеррористического подразделения полиции, размещенном в Twitter правоохранителей Большого Манчестера.
Ранее ФБР сообщило, что опознало мужчину, захватившего 15 января четырех заложников в американской синагоге и убитого при их освобождении, как 44-летнего подданного Великобритании Малика Фейсала Акрама.
Полиция перед синагогой Конгрегации Бет Исраэль в городе Колливилл, штат Техас - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
16 января, 17:27
Захвативший заложников в синагоге в Техасе оказался британцем, сообщили СМИ
 
В миреTwitterМанчестерТехасБольшой МанчестерФБР
 
 
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