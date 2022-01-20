https://ria.ru/20220120/tekhas-1768693450.html

В Британии задержали двоих мужчин по делу о захвате заложников в Техасе

В Британии задержали двоих мужчин по делу о захвате заложников в Техасе - РИА Новости, 20.01.2022

В Британии задержали двоих мужчин по делу о захвате заложников в Техасе

Полиция Британии сообщила о задержании двух мужчин в Бирмингеме и Манчестере в рамках расследования дела о захвате заложников в синагоге американского штата... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T11:30

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ЛОНДОН, 20 янв - РИА Новости. Полиция Британии сообщила о задержании двух мужчин в Бирмингеме и Манчестере в рамках расследования дела о захвате заложников в синагоге американского штата Техас.В воскресенье полиция сообщила о задержании двоих подростков в Англии в связи с этой атакой. Впоследствии полиция их освободила без предъявления обвинений."Служащие контртеррористического отделения Северо-Запада продолжают поддерживать американские власти с проведением расследования событий в Техасе. В результате текущего расследования сегодня утром в Бирмингеме и Манчестере были задержаны двое мужчин. Они остаются под стражей для проведения допроса", - говорится в заявлении контртеррористического подразделения полиции, размещенном в Twitter правоохранителей Большого Манчестера.Ранее ФБР сообщило, что опознало мужчину, захватившего 15 января четырех заложников в американской синагоге и убитого при их освобождении, как 44-летнего подданного Великобритании Малика Фейсала Акрама.

https://ria.ru/20220116/britanets-1768109285.html

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