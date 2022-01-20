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Туризм
https://ria.ru/20220120/tailand-1768699190.html
Таиланд отменяет карантин для вакцинированных туристов
Таиланд отменяет карантин для вакцинированных туристов - РИА Новости, 20.01.2022
Таиланд отменяет карантин для вакцинированных туристов
Власти Таиланда с 1 февраля возобновят действие программы Test&Go для вакцинированных туристов, сообщает Bangkok Post. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T16:25
2022-01-20T16:25
туризм
карантин
таиланд
новости - туризм
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БАНГКОК, 20 янв — РИА Новости. Власти Таиланда с 1 февраля возобновят действие программы Test&amp;Go для вакцинированных туристов, сообщает Bangkok Post.Представитель министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо заявила, что схема Test&amp;Go распространится на привитых путешественников из любых стран. Однако пока не совсем понятно, как это должно соотноситься с правилами другой программы, "Песочницы", которой пользуются россияне.По Test&amp;Go для въезда потребуется показать отрицательный результат ПЦР, полученный не ранее чем за 72 часа, а также сдать тест по прибытии и на пятый день пребывания в стране. Издание отмечает, что путешественникам необходимо забронировать гостиницу по меньшей мере на пять дней. Дети до шести лет, прибывшие с родителями, от тестирования освобождаются. Напомним, Test&amp;Go, по которой без карантина в королевство въезжали вакцинированные туристы из 63 стран (России в этом списке раньше не было), приостановили в декабре.Сейчас привитые "Спутником V" россияне могут приехать на отдых в Таиланд по схеме "Песочница". Ее тоже ждут изменения: с 1 февраля в список добавятся остров Чанг в провинции Трат, районы Бангламунг, Сирача, остров Сичанг и Паттайя в провинции Чонбури.Невакцинированные туристы (и россияне, привитые не "Спутником V") обязаны проходить 10-дневный карантин в специальных отелях за свой счет.
https://ria.ru/20220111/tailand-1767209989.html
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карантин, таиланд, новости - туризм, туристы, туризм, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", пцр-тест
16:25 20.01.2022
 
Таиланд отменяет карантин для вакцинированных туристов

Власти Таиланда возобновят действие программы бескарантинного въезда Test&Go с 1 февраля

© Depositphotos / daboostОстров Тапо, Таиланд
Остров Тапо, Таиланд - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Depositphotos / daboost
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БАНГКОК, 20 янв — РИА Новости. Власти Таиланда с 1 февраля возобновят действие программы Test&Go для вакцинированных туристов, сообщает Bangkok Post.
Представитель министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо заявила, что схема Test&Go распространится на привитых путешественников из любых стран. Однако пока не совсем понятно, как это должно соотноситься с правилами другой программы, "Песочницы", которой пользуются россияне.
По Test&Go для въезда потребуется показать отрицательный результат ПЦР, полученный не ранее чем за 72 часа, а также сдать тест по прибытии и на пятый день пребывания в стране. Издание отмечает, что путешественникам необходимо забронировать гостиницу по меньшей мере на пять дней. Дети до шести лет, прибывшие с родителями, от тестирования освобождаются.
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Напомним, Test&Go, по которой без карантина в королевство въезжали вакцинированные туристы из 63 стран (России в этом списке раньше не было), приостановили в декабре.
Сейчас привитые "Спутником V" россияне могут приехать на отдых в Таиланд по схеме "Песочница". Ее тоже ждут изменения: с 1 февраля в список добавятся остров Чанг в провинции Трат, районы Бангламунг, Сирача, остров Сичанг и Паттайя в провинции Чонбури.
Невакцинированные туристы (и россияне, привитые не "Спутником V") обязаны проходить 10-дневный карантин в специальных отелях за свой счет.
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