https://ria.ru/20220120/ssha-1768673474.html

В Совфеде заявили об отсутствии у США ответа на российские предложения

В Совфеде заявили об отсутствии у США ответа на российские предложения - РИА Новости, 20.01.2022

В Совфеде заявили об отсутствии у США ответа на российские предложения

Заявления американского президента Джо Байдена на пресс-конференции говорят о том, что у США нет ответа на предложения России по гарантиям безопасности, заявил... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T09:49

2022-01-20T09:49

2022-01-20T09:51

украина

сша

москва

джо байден

нато

совет федерации рф

владимир джабаров

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заявления американского президента Джо Байдена на пресс-конференции говорят о том, что у США нет ответа на предложения России по гарантиям безопасности, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.По его словам, гарантии невступления Украины в НАТО предусматривают четкие формулировки. "А Байден говорит, что вступление Украины в НАТО маловероятно в ближайшее время. Обозримое время - это какое именно?" - заявил сенатор.По его словам, российские предложения по гарантиям безопасности остаются в силе. "Но вряд ли мы пойдём на серьёзные уступки, так как мы понимаем, что как только поменяется хозяин Белого дома, все начнётся снова", - подчеркнул Джабаров.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220120/amerika-1768636164.html

украина

сша

москва

россия

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украина, сша, москва, джо байден, нато, совет федерации рф, владимир джабаров, ситуация в днр и лнр, россия