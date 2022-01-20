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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220120/sobyanin-1768722252.html
В Кремле рассказали о встрече Путина и Собянина
В Кремле рассказали о встрече Путина и Собянина - РИА Новости, 20.01.2022
В Кремле рассказали о встрече Путина и Собянина
Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с "омикроном" в столице, работе системы здравоохранения и мерах, принимаемых в связи РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:41
2022-01-20T14:35
распространение коронавируса
политика
москва
владимир путин
дмитрий песков
сергей собянин
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с "омикроном" в столице, работе системы здравоохранения и мерах, принимаемых в связи с возможными пиковыми нагрузками на нее, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В ходе закрытой части беседы с президентом мэр Москвы подробно информировал его о ситуации с распространением в Москве новой волны коронавируса, связанной с появлением нового штамма "омикрон". Собянин рассказал о том, как функционирует городская система здравоохранения и какие меры принимаются для возможных пиковых нагрузок", - рассказал Песков.В открытой части встречи Собянин рассказал Путину о ситуации в столице в целом, итогах работы за прошлый год , а также стоящих перед Москвой задачах. По словам мэра, экономика города практически по всем показателям "ушла в плюс" не только к 2020, но и к 2019 году. Отдельно он рассказал главе государства о работе по заявке Москвы на право провести выставку "Экспо-2030".
https://ria.ru/20220120/koronavirus-1768713541.html
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политика, москва, владимир путин, дмитрий песков, сергей собянин, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
13:41 20.01.2022 (обновлено: 14:35 20.01.2022)
 
В Кремле рассказали о встрече Путина и Собянина

Собянин доложил Путину о ситуации с "омикроном" в Москве и мерах в здравоохранении

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с "омикроном" в столице, работе системы здравоохранения и мерах, принимаемых в связи с возможными пиковыми нагрузками на нее, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В ходе закрытой части беседы с президентом мэр Москвы подробно информировал его о ситуации с распространением в Москве новой волны коронавируса, связанной с появлением нового штамма "омикрон". Собянин рассказал о том, как функционирует городская система здравоохранения и какие меры принимаются для возможных пиковых нагрузок", - рассказал Песков.
В открытой части встречи Собянин рассказал Путину о ситуации в столице в целом, итогах работы за прошлый год , а также стоящих перед Москвой задачах. По словам мэра, экономика города практически по всем показателям "ушла в плюс" не только к 2020, но и к 2019 году. Отдельно он рассказал главе государства о работе по заявке Москвы на право провести выставку "Экспо-2030".
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
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Распространение коронавирусаПолитикаМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковСергей СобянинКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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