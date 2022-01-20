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https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768778687.html
Эксперт оценил вероятность принятия новых санкций США против России
Эксперт оценил вероятность принятия новых санкций США против России - РИА Новости, 20.01.2022
Эксперт оценил вероятность принятия новых санкций США против России
Вероятность принятия в США проекта санкций "Акт о привлечении к ответственности Путина" велика, страны шаг за шагом идут к разрыву дипломатических отношений,... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T17:30
2022-01-20T17:30
в мире
сша
оон
госдума рф
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вероятность принятия в США проекта санкций "Акт о привлечении к ответственности Путина" велика, страны шаг за шагом идут к разрыву дипломатических отношений, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России, следует из информации на сайте конгресса США. Отмечается, что проект был внесен 19 января. Еще 38 конгрессменов поддержали инициативу Бэнкса. Пока текст проекта официально не опубликован.При этом газета Washington Post пишет, что проект назван "Акт о привлечении к ответственности Путина", в нем упоминаются лично президент России Владимир Путин, все члены кабмина РФ, а также бизнесмены Дмитрий Рыболовлев, Михаил Фридман, Петр Авен, Михаил Гуцериев и Александр Винокуров, олимпийская чемпионка и глава "Национальной Медиа Группы" Алина Кабаева, глава СК РФ Бастрыкин, директор ФСБ Бортников, глава Росгвардии Золотов, секретерь президента Песков, мэр Москвы Собянин и другие. Кроме этого, проект подразумевает запрет на операции с госдолгом РФ, предусматривает признание России государством-спонсором терроризма. Как пишут СМИ, проект также предполагает прекращение трат на диалог по стратегической стабильности, пока Крым будет российским, и меры против "Северного потока 2", включая связанные с ним организации и их акционеров."Я сразу вам отвечу на этот вопрос: мы постепенно, шаг за шагом идем к полному разрыву отношений с Соединенными Штатами. Может быть, даже дипломатически. Почему их не разорвали до сих пор? Это процесс не одного года", - сказал Фененко РИА Новости.Эксперт напомнил, что первый раз вопрос о разрыве дипломатических отношений встал в Госдуме РФ после принятия США "акта Магницкого" в конце 2012 года."Так что не исключаю, что рано или поздно мы придем к отрицанию права друг друга на существование как таковое и в нынешних границах, и объявив элиты друг друга незаконными. В итоге мы вернемся к состоянию, которое у нас было между 1917 и 1933 годами, когда СССР и США не имели дипломатических отношений и попросту не признавали друг друга", - добавил он.По словам Фененко, разрыв дипотношений вовсе не означает войну."У Советского Союза с Израилем не было дипломатических отношений после 1967 года. У США и нас с 1917 по 1933 годы тоже не было. Другое дело, что тогда рано или поздно встанет вопрос о порядке посещения Нью-Йорка российскими дипломатами ООН, а в перспективе - и судьбы Организации объединенных наций", - пояснил собеседник агентства.Говоря о том, насколько велика вероятность, что этот проект санкций будет принят, Фененко отметил, что вероятность велика."Велика (вероятность). Пусть не в ближайшее время, пусть в урезанной форме, но, скорее всего, примут. Я не помню еще ни одного проекта (санкций) за 10-15 минувших лет, чтобы американцы его отклонили. А во-вторых, со слишком большой помпой начата подготовка к этому проекту. Если бы они не планировали его принять, это была какая-то частная инициатива конгрессменов, о которой мы бы особо и не знали особенно. А тот факт, что об этом говорят мировые СМИ - это уже показатель", - подчеркнул эксперт.США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека. Позднее аналогичные списки ввели ряд стран ЕС.
https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768757563.html
https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768765029.html
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в мире, сша, оон, госдума рф, северный поток — 2, россия
17:30 20.01.2022
 
Эксперт оценил вероятность принятия новых санкций США против России

Эксперт Фененко: вероятность новых санкций США против России велика

© REUTERS / Sarah SilbigerЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / Sarah Silbiger
Здание Капитолия США в Вашингтоне
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вероятность принятия в США проекта санкций "Акт о привлечении к ответственности Путина" велика, страны шаг за шагом идут к разрыву дипломатических отношений, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.
Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России, следует из информации на сайте конгресса США. Отмечается, что проект был внесен 19 января. Еще 38 конгрессменов поддержали инициативу Бэнкса. Пока текст проекта официально не опубликован.
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Депутат объяснил, к чему могут привести новые санкции США против России
При этом газета Washington Post пишет, что проект назван "Акт о привлечении к ответственности Путина", в нем упоминаются лично президент России Владимир Путин, все члены кабмина РФ, а также бизнесмены Дмитрий Рыболовлев, Михаил Фридман, Петр Авен, Михаил Гуцериев и Александр Винокуров, олимпийская чемпионка и глава "Национальной Медиа Группы" Алина Кабаева, глава СК РФ Бастрыкин, директор ФСБ Бортников, глава Росгвардии Золотов, секретерь президента Песков, мэр Москвы Собянин и другие. Кроме этого, проект подразумевает запрет на операции с госдолгом РФ, предусматривает признание России государством-спонсором терроризма. Как пишут СМИ, проект также предполагает прекращение трат на диалог по стратегической стабильности, пока Крым будет российским, и меры против "Северного потока 2", включая связанные с ним организации и их акционеров.
"Я сразу вам отвечу на этот вопрос: мы постепенно, шаг за шагом идем к полному разрыву отношений с Соединенными Штатами. Может быть, даже дипломатически. Почему их не разорвали до сих пор? Это процесс не одного года", - сказал Фененко РИА Новости.
Эксперт напомнил, что первый раз вопрос о разрыве дипломатических отношений встал в Госдуме РФ после принятия США "акта Магницкого" в конце 2012 года.
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"Так что не исключаю, что рано или поздно мы придем к отрицанию права друг друга на существование как таковое и в нынешних границах, и объявив элиты друг друга незаконными. В итоге мы вернемся к состоянию, которое у нас было между 1917 и 1933 годами, когда СССР и США не имели дипломатических отношений и попросту не признавали друг друга", - добавил он.
По словам Фененко, разрыв дипотношений вовсе не означает войну.
"У Советского Союза с Израилем не было дипломатических отношений после 1967 года. У США и нас с 1917 по 1933 годы тоже не было. Другое дело, что тогда рано или поздно встанет вопрос о порядке посещения Нью-Йорка российскими дипломатами ООН, а в перспективе - и судьбы Организации объединенных наций", - пояснил собеседник агентства.
Говоря о том, насколько велика вероятность, что этот проект санкций будет принят, Фененко отметил, что вероятность велика.
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"Велика (вероятность). Пусть не в ближайшее время, пусть в урезанной форме, но, скорее всего, примут. Я не помню еще ни одного проекта (санкций) за 10-15 минувших лет, чтобы американцы его отклонили. А во-вторых, со слишком большой помпой начата подготовка к этому проекту. Если бы они не планировали его принять, это была какая-то частная инициатива конгрессменов, о которой мы бы особо и не знали особенно. А тот факт, что об этом говорят мировые СМИ - это уже показатель", - подчеркнул эксперт.
США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека. Позднее аналогичные списки ввели ряд стран ЕС.
 
В миреСШАООНГосдума РФСеверный поток — 2Россия
 
 
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