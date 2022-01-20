https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768751546.html
В США предложили ввести санкции против Путина и членов правительства
В США предложили ввести санкции против Путина и членов правительства - РИА Новости, 20.01.2022
В США предложили ввести санкции против Путина и членов правительства
Новый проект санкций против РФ носит название "Акт о привлечении к ответственности Путина", в нем упоминаются лично президент РФ Владимир Путин и все члены... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T15:41
2022-01-20T15:41
2022-01-20T15:46
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Новый проект санкций против РФ носит название "Акт о привлечении к ответственности Путина", в нем упоминаются лично президент РФ Владимир Путин и все члены кабмина России.В документе также указывается, что президент США после введения этого закона должен представить комитетам конгресса отчет о состоянии и источниках дохода Владимира Путина и членов его семьи.В проекте санкций США против РФ упоминаются лично Путин, все члены кабмина РФ, а также бизнесмены Дмитрий Рыболовлев, Михаил Фридман, Петр Авен, Михаил Гуцериев и Александр Винокуров, олимпийская чемпионка и глава "Национальной Медиа Группы" Алина Кабаева.
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15:41 20.01.2022 (обновлено: 15:46 20.01.2022)
В США предложили ввести санкции против Путина и членов правительства
WP: в проекте санкций США против России упоминаются Путин, министры и ряд бизнесменов