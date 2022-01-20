https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768746757.html

В США предложили ввести санкции против Пескова, Мишустина и Собянина

В США предложили ввести санкции против Пескова, Мишустина и Собянина - РИА Новости, 20.01.2022

В США предложили ввести санкции против Пескова, Мишустина и Собянина

Конгрессмены США предлагают ввести санкции против российских чиновников, включая пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T15:24

2022-01-20T15:24

2022-01-20T16:08

политика

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сергей кириенко

михаил мишустин

антон вайно

россия

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Конгрессмены США предлагают ввести санкции против российских чиновников, включая пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, и мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает газета Washington Post."Среди лиц, перечисленных в этом подразделе, действующие и бывшие российские должностные лица", - говорится в проекте проекта санкций, полученном газетой.Также в списке санкций значатся глава минздрава Михаил Мурашко и глава минсельхоза Дмитрий Патрушев, руководитель администрации президента Антон Вайно, первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Кроме того, санкции предполагается ввести против губернатора Московской области Андрея Воробьева и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Также в перечне есть имя депутата Павла Крашенинникова и главы управления транспорта в Службе экономической безопасности Виктора Гаврилова.Проект санкций, согласно сообщению газеты, получил название "Акт о привлечении к ответственности Путина". Документ в среду представил конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс, что следует из информации на сайте конгресса, но пока текст официально не опубликован.

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политика, сша, сергей кириенко, михаил мишустин, антон вайно, россия