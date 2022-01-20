Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768746757.html
В США предложили ввести санкции против Пескова, Мишустина и Собянина
В США предложили ввести санкции против Пескова, Мишустина и Собянина - РИА Новости, 20.01.2022
В США предложили ввести санкции против Пескова, Мишустина и Собянина
Конгрессмены США предлагают ввести санкции против российских чиновников, включая пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T15:24
2022-01-20T16:08
политика
сша
сергей кириенко
михаил мишустин
антон вайно
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154346/79/1543467914_0:172:3031:1876_1920x0_80_0_0_be5ae0e73738a308b8c885d602f40ed6.jpg
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Конгрессмены США предлагают ввести санкции против российских чиновников, включая пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, и мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает газета Washington Post."Среди лиц, перечисленных в этом подразделе, действующие и бывшие российские должностные лица", - говорится в проекте проекта санкций, полученном газетой.Также в списке санкций значатся глава минздрава Михаил Мурашко и глава минсельхоза Дмитрий Патрушев, руководитель администрации президента Антон Вайно, первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Кроме того, санкции предполагается ввести против губернатора Московской области Андрея Воробьева и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Также в перечне есть имя депутата Павла Крашенинникова и главы управления транспорта в Службе экономической безопасности Виктора Гаврилова.Проект санкций, согласно сообщению газеты, получил название "Акт о привлечении к ответственности Путина". Документ в среду представил конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс, что следует из информации на сайте конгресса, но пока текст официально не опубликован.
https://ria.ru/20220120/bayden-1768729734.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154346/79/1543467914_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_f81f5f68f6587b9292915dae3233a71b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, сша, сергей кириенко, михаил мишустин, антон вайно, россия
15:24 20.01.2022 (обновлено: 16:08 20.01.2022)
 
В США предложили ввести санкции против Пескова, Мишустина и Собянина

Washington Post: конгрессмены США предлагают ввести санкции против Пескова и Мишустина

© РИА Новости / Григорий Дубовиций / Перейти в фотобанкКапитолий. Вашингтон
Капитолий. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Григорий Дубовиций
Перейти в фотобанк
Капитолий. Вашингтон
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Конгрессмены США предлагают ввести санкции против российских чиновников, включая пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, и мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает газета Washington Post.
"Среди лиц, перечисленных в этом подразделе, действующие и бывшие российские должностные лица", - говорится в проекте проекта санкций, полученном газетой.
Также в списке санкций значатся глава минздрава Михаил Мурашко и глава минсельхоза Дмитрий Патрушев, руководитель администрации президента Антон Вайно, первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Кроме того, санкции предполагается ввести против губернатора Московской области Андрея Воробьева и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Также в перечне есть имя депутата Павла Крашенинникова и главы управления транспорта в Службе экономической безопасности Виктора Гаврилова.
Проект санкций, согласно сообщению газеты, получил название "Акт о привлечении к ответственности Путина". Документ в среду представил конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс, что следует из информации на сайте конгресса, но пока текст официально не опубликован.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
15:16
Байден уговаривает Россию вторгнуться на Украину, но не очень глубоко
 
ПолитикаСШАСергей КириенкоМихаил МишустинАнтон ВайноРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионами
01:25Курдские СДС взяли контроль над тюрьмой с террористами в Сирии
01:18Американский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для Украины
01:16Депутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войне
01:15В Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человек
01:15Аналитик назвал срок нового укрепления рубля
01:10Минтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в страну
01:02Минтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристов
00:54МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращения
00:44США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
Лента новостейМолния
Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионамиКурдские СДС взяли контроль над тюрьмой с террористами в СирииАмериканский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для УкраиныДепутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войнеВ Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человекАналитик назвал срок нового укрепления рубляМинтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в странуМинтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристовМВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращенияСША обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС