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Глава Еврокомиссии предупредила о санкциях в случае эскалации на Украине
Глава Еврокомиссии предупредила о санкциях в случае эскалации на Украине - РИА Новости, 20.01.2022
Глава Еврокомиссии предупредила о санкциях в случае эскалации на Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о стремлении к диалогу с Россией, но предупредила, что в случае "атаки на Украину" последуют финансовые и... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:26
2022-01-20T13:42
еврокомиссия
россия
в мире
украина
урсула фон дер ляйен
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о стремлении к диалогу с Россией, но предупредила, что в случае "атаки на Украину" последуют финансовые и экономические санкции."Мы выступаем за диалог. Мы хотим, чтобы конфликты решались в рамках структур, которые были для этого созданы. Но если ситуация ухудшится, если последует атака на территориальную целостность Украины, мы отреагируем масштабными экономическими и финансовыми санкциями", - сказала глава Еврокомиссии, выступление которой транслировалось на сайте ЕК.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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еврокомиссия, россия, в мире, украина, урсула фон дер ляйен, ситуация в днр и лнр
13:26 20.01.2022 (обновлено: 13:42 20.01.2022)
 
Глава Еврокомиссии предупредила о санкциях в случае эскалации на Украине

Глава ЕК фон дер Ляйен: в случае эскалации на Украине последуют санкции против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о стремлении к диалогу с Россией, но предупредила, что в случае "атаки на Украину" последуют финансовые и экономические санкции.
"Мы выступаем за диалог. Мы хотим, чтобы конфликты решались в рамках структур, которые были для этого созданы. Но если ситуация ухудшится, если последует атака на территориальную целостность Украины, мы отреагируем масштабными экономическими и финансовыми санкциями", - сказала глава Еврокомиссии, выступление которой транслировалось на сайте ЕК.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 19:33
WSJ: Европа откажется от жестких санкций против России в помощь США
 
ЕврокомиссияРоссияВ миреУкраинаУрсула фон дер ЛяйенСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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