https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768718462.html
Глава Еврокомиссии предупредила о санкциях в случае эскалации на Украине
Глава Еврокомиссии предупредила о санкциях в случае эскалации на Украине - РИА Новости, 20.01.2022
Глава Еврокомиссии предупредила о санкциях в случае эскалации на Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о стремлении к диалогу с Россией, но предупредила, что в случае "атаки на Украину" последуют финансовые и... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:26
2022-01-20T13:26
2022-01-20T13:42
еврокомиссия
россия
в мире
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урсула фон дер ляйен
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о стремлении к диалогу с Россией, но предупредила, что в случае "атаки на Украину" последуют финансовые и экономические санкции."Мы выступаем за диалог. Мы хотим, чтобы конфликты решались в рамках структур, которые были для этого созданы. Но если ситуация ухудшится, если последует атака на территориальную целостность Украины, мы отреагируем масштабными экономическими и финансовыми санкциями", - сказала глава Еврокомиссии, выступление которой транслировалось на сайте ЕК.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768702190.html
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еврокомиссия, россия, в мире, украина, урсула фон дер ляйен, ситуация в днр и лнр
13:26 20.01.2022 (обновлено: 13:42 20.01.2022)
Глава Еврокомиссии предупредила о санкциях в случае эскалации на Украине
Глава ЕК фон дер Ляйен: в случае эскалации на Украине последуют санкции против России