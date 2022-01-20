https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768718462.html

Глава Еврокомиссии предупредила о санкциях в случае эскалации на Украине

Глава Еврокомиссии предупредила о санкциях в случае эскалации на Украине - РИА Новости, 20.01.2022

Глава Еврокомиссии предупредила о санкциях в случае эскалации на Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о стремлении к диалогу с Россией, но предупредила, что в случае "атаки на Украину" последуют финансовые и... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T13:26

2022-01-20T13:26

2022-01-20T13:42

еврокомиссия

россия

в мире

украина

урсула фон дер ляйен

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о стремлении к диалогу с Россией, но предупредила, что в случае "атаки на Украину" последуют финансовые и экономические санкции."Мы выступаем за диалог. Мы хотим, чтобы конфликты решались в рамках структур, которые были для этого созданы. Но если ситуация ухудшится, если последует атака на территориальную целостность Украины, мы отреагируем масштабными экономическими и финансовыми санкциями", - сказала глава Еврокомиссии, выступление которой транслировалось на сайте ЕК.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768702190.html

https://ria.ru/20220114/sanktsii-1767921643.html

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еврокомиссия, россия, в мире, украина, урсула фон дер ляйен, ситуация в днр и лнр