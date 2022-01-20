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Рогозин пошутил о планах Украины построить космодром
Рогозин пошутил о планах Украины построить космодром - РИА Новости, 21.01.2022
Рогозин пошутил о планах Украины построить космодром
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поиронизировал над планами Украины построить космодром. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-20T22:21
2022-01-21T00:32
украина
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
черное море
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поиронизировал над планами Украины построить космодром."Украинские ученые обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, пишут местные издания", — написал он в телеграм-канале.К своему посту глава госкорпорации добавил видео с отрывком из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки", в котором кузнец Вакула седлает черта и взмывает в небо.Ранее украинские СМИ сообщили, что в стране обсуждают возможность строительства космодрома. Отмечается, что это потребует согласования с Турцией из-за риска падения второй ступени ракеты-носителя на ее территорию.
https://ria.ru/20211017/ukraina-1754860207.html
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украина, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, черное море
22:21 20.01.2022 (обновлено: 00:32 21.01.2022)
 
Рогозин пошутил о планах Украины построить космодром

Рогозин увидел гоголевские мотивы в планах Украины построить космодром

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поиронизировал над планами Украины построить космодром.
"Украинские ученые обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, пишут местные издания", — написал он в телеграм-канале.
К своему посту глава госкорпорации добавил видео с отрывком из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки", в котором кузнец Вакула седлает черта и взмывает в небо.
Ранее украинские СМИ сообщили, что в стране обсуждают возможность строительства космодрома. Отмечается, что это потребует согласования с Турцией из-за риска падения второй ступени ракеты-носителя на ее территорию.
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