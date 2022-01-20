https://ria.ru/20220120/rogozin-1768823559.html

Рогозин пошутил о планах Украины построить космодром

Рогозин пошутил о планах Украины построить космодром - РИА Новости, 21.01.2022

Рогозин пошутил о планах Украины построить космодром

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поиронизировал над планами Украины построить космодром. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-20T22:21

2022-01-20T22:21

2022-01-21T00:32

украина

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

черное море

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поиронизировал над планами Украины построить космодром."Украинские ученые обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, пишут местные издания", — написал он в телеграм-канале.К своему посту глава госкорпорации добавил видео с отрывком из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки", в котором кузнец Вакула седлает черта и взмывает в небо.Ранее украинские СМИ сообщили, что в стране обсуждают возможность строительства космодрома. Отмечается, что это потребует согласования с Турцией из-за риска падения второй ступени ракеты-носителя на ее территорию.

https://ria.ru/20211017/ukraina-1754860207.html

украина

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украина, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, черное море