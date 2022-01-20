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На Украине захотели построить космодром на побережье Черного моря
На Украине захотели построить космодром на побережье Черного моря - РИА Новости, 20.01.2022
На Украине захотели построить космодром на побережье Черного моря
Украинские ученые обсуждают возможность строительства космодрома на административной границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, сообщает РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T20:29
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в мире
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космос - риа наука
черное море
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КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Украинские ученые обсуждают возможность строительства космодрома на административной границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, сообщает в четверг агентство "Укринформ"."Украинский космодром можно создать на побережье Черного моря: соответствующую территорию уже нашли на административной границе Одесской и Николаевской областей. Об этом рассказали журналистам участники учредительной конференции Всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров – глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий и руководитель Национального центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный", - сообщает агентство со ссылкой на собственного корреспондента.Отмечается, что строительство стратегического объекта требует согласования с Турцией из-за риска падения второй ступени ракеты-носителя на ее территорию."Пока космодром в Украине не строят, потому что наша территория густо заселена. А при сооружении такого объекта должны соблюдаться определенные требования. В частности, необходима безлюдная территория – не менее 500 километров под трассой полетов ракет-носителей и важных народнохозяйственных объектов по 200 километров в обе стороны от этой трассы", – отметил Гриневецкий, слова которого приводятся на сайте агентства.
https://ria.ru/20220119/ukraina-1768454369.html
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в мире, украина, одесская область, николаевская область, космос - риа наука, черное море
20:29 20.01.2022 (обновлено: 20:36 20.01.2022)
 
На Украине захотели построить космодром на побережье Черного моря

Украинский чиновник Гриневецкий предложил построить космодром на побережье Черного моря

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
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КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Украинские ученые обсуждают возможность строительства космодрома на административной границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, сообщает в четверг агентство "Укринформ".
"Украинский космодром можно создать на побережье Черного моря: соответствующую территорию уже нашли на административной границе Одесской и Николаевской областей. Об этом рассказали журналистам участники учредительной конференции Всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров – глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий и руководитель Национального центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный", - сообщает агентство со ссылкой на собственного корреспондента.
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Отмечается, что строительство стратегического объекта требует согласования с Турцией из-за риска падения второй ступени ракеты-носителя на ее территорию.
"Пока космодром в Украине не строят, потому что наша территория густо заселена. А при сооружении такого объекта должны соблюдаться определенные требования. В частности, необходима безлюдная территория – не менее 500 километров под трассой полетов ракет-носителей и важных народнохозяйственных объектов по 200 километров в обе стороны от этой трассы", – отметил Гриневецкий, слова которого приводятся на сайте агентства.
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