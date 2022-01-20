https://ria.ru/20220120/kosmodrom-1768814056.html

На Украине захотели построить космодром на побережье Черного моря

На Украине захотели построить космодром на побережье Черного моря - РИА Новости, 20.01.2022

На Украине захотели построить космодром на побережье Черного моря

Украинские ученые обсуждают возможность строительства космодрома на административной границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, сообщает РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T20:29

2022-01-20T20:29

2022-01-20T20:36

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КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Украинские ученые обсуждают возможность строительства космодрома на административной границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, сообщает в четверг агентство "Укринформ"."Украинский космодром можно создать на побережье Черного моря: соответствующую территорию уже нашли на административной границе Одесской и Николаевской областей. Об этом рассказали журналистам участники учредительной конференции Всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров – глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий и руководитель Национального центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный", - сообщает агентство со ссылкой на собственного корреспондента.Отмечается, что строительство стратегического объекта требует согласования с Турцией из-за риска падения второй ступени ракеты-носителя на ее территорию."Пока космодром в Украине не строят, потому что наша территория густо заселена. А при сооружении такого объекта должны соблюдаться определенные требования. В частности, необходима безлюдная территория – не менее 500 километров под трассой полетов ракет-носителей и важных народнохозяйственных объектов по 200 километров в обе стороны от этой трассы", – отметил Гриневецкий, слова которого приводятся на сайте агентства.

https://ria.ru/20220119/ukraina-1768454369.html

https://ria.ru/20220120/nato-1768762629.html

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в мире, украина, одесская область, николаевская область, космос - риа наука, черное море