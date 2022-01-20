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Британии посоветовали прискакать к России на цыпочках
На Украине удивились обращению главы британского Минобороны к Шойгу - РИА Новости, 20.01.2022
Британии посоветовали прискакать к России на цыпочках
Великобритания рискует прекратить существование как государство, если продолжит и дальше провоцировать конфликт с Россией, заявил украинский политолог Михаил... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T09:33
2022-01-20T16:04
в мире
украина
великобритания
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
министерство обороны великобритании
бен уоллес
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Великобритания рискует прекратить существование как государство, если продолжит и дальше провоцировать конфликт с Россией, заявил украинский политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала "Первый казацкий".По его мнению, сначала Лондон нагло провоцирует Москву, а потом глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес отправляет приглашение российскому коллеге Сергею Шойгу.Великобритания должна "прискакать к России на цыпочках" и пообещать больше "не нарываться", считает он.Специалист убежден, что неадекватная политика британских властей, в частности премьер-министра, ставит на карту существование страны.На этой неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес пригласил Сергея Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель. По его словам, главы военных ведомств могли бы обсудить вопросы, связанные с общей обеспокоенностью по поводу безопасности.
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в мире, украина, великобритания, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство обороны великобритании, бен уоллес
09:33 20.01.2022 (обновлено: 16:04 20.01.2022)
 
На Украине удивились обращению главы британского Минобороны к Шойгу

Эксперт Погребинский: Британия может прекратить существовать из-за выпадов в адрес России

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Великобритания рискует прекратить существование как государство, если продолжит и дальше провоцировать конфликт с Россией, заявил украинский политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала "Первый казацкий".
По его мнению, сначала Лондон нагло провоцирует Москву, а потом глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес отправляет приглашение российскому коллеге Сергею Шойгу.

"Чего ты в гости приглашаешь, чего к тебе ехать, ты, вообще, кто такой со своим военным могуществом?" — задался вопросом эксперт.

Великобритания должна "прискакать к России на цыпочках" и пообещать больше "не нарываться", считает он.
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Специалист убежден, что неадекватная политика британских властей, в частности премьер-министра, ставит на карту существование страны.
На этой неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес пригласил Сергея Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель. По его словам, главы военных ведомств могли бы обсудить вопросы, связанные с общей обеспокоенностью по поводу безопасности.
 
В миреУкраинаВеликобританияСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Министерство обороны ВеликобританииБен Уоллес
 
 
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