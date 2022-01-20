https://ria.ru/20220120/pravda-1768711066.html

Шольца поставили на место после неуместной цитаты из "Брата 2"

В России ответили Шольцу на слова о "силе в правде" - РИА Новости, 20.01.2022

Шольца поставили на место после неуместной цитаты из "Брата 2"

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал требование канцлера Германии Олафа Шольца к России... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T12:55

2022-01-20T12:55

2022-01-20T12:55

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дмитрий песков

российская академия наук

владимир оленченко

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал требование канцлера Германии Олафа Шольца к России признать, что "сила в правде"."Это заявление Олафа Шольца свидетельствует о том, что он неглубоко знает или понимает российский менталитет, неглубоко понимает российские подходы. Заявление звонкое, но это наша философия, а не европейская. Призыв к нам делать то, чем мы живем, вызывает у нас недоумение", — заявил аналитик в беседе с RT.Как считает Оленченко, Шольца подставил кто-то из его окружения, подсунув цитату из фильма "Брат 2". Также эксперт надеется, что канцлеру все же удастся найти разумный подход к России.Ранее Шольц во время выступления на Всемирном экономическом форуме призвал Россию "признать, что сила в правде, а не наоборот". Он подчеркнул решимость Берлина защищать Украину в случае "российской агрессии".Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТОв приграничных регионах.

https://ria.ru/20220118/germaniya-1768272623.html

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в мире, украина, берлин (город), германия, москва, дмитрий песков, российская академия наук, владимир оленченко, олаф шольц