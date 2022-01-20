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СФ рассмотрит закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов
СФ рассмотрит закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов - РИА Новости, 20.01.2022
СФ рассмотрит закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов
Совет Федерации планирует рассмотреть закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов на первом в весенней сессии заседании 26 января, следует из РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T15:22
2022-01-20T15:22
политика
общество
совет федерации рф
дальний восток
алексей цыденов
владимир павлов
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Совет Федерации планирует рассмотреть закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов на первом в весенней сессии заседании 26 января, следует из размещённого на сайте Совфеда проекта повестки.Закон предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, применение пожизненного лишения свободы расширяется и на тех преступников, кто впервые совершил преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда такое преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.Помимо этого, сенаторы заслушают в рамках правчаса главу Минвостокразвития Олега Чекункова, его выступление будет посвящено социально-экономическому развитию Дальнего Востока.Также в Совфеде пройдут дни Бурятии, перед сенаторами выступят глава региона Алексей Цыденов и председатель Хурала Владимир Павлов.
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политика, общество, совет федерации рф, дальний восток, алексей цыденов, владимир павлов, россия
15:22 20.01.2022
 
СФ рассмотрит закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

СФ рассмотрит закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов 26 января

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Заседание Совета Федерации РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Совет Федерации планирует рассмотреть закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов на первом в весенней сессии заседании 26 января, следует из размещённого на сайте Совфеда проекта повестки.
Закон предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, применение пожизненного лишения свободы расширяется и на тех преступников, кто впервые совершил преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда такое преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 18:47
Львова-Белова призвала к особому контролю за освободившимися педофилами
Помимо этого, сенаторы заслушают в рамках правчаса главу Минвостокразвития Олега Чекункова, его выступление будет посвящено социально-экономическому развитию Дальнего Востока.
Также в Совфеде пройдут дни Бурятии, перед сенаторами выступят глава региона Алексей Цыденов и председатель Хурала Владимир Павлов.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
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ПолитикаОбществоСовет Федерации РФДальний ВостокАлексей ЦыденовВладимир ПавловРоссия
 
 
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