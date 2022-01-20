https://ria.ru/20220120/pedofily-1768745997.html

СФ рассмотрит закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

СФ рассмотрит закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов - РИА Новости, 20.01.2022

СФ рассмотрит закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

Совет Федерации планирует рассмотреть закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов на первом в весенней сессии заседании 26 января, следует из РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T15:22

2022-01-20T15:22

2022-01-20T15:22

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Совет Федерации планирует рассмотреть закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов на первом в весенней сессии заседании 26 января, следует из размещённого на сайте Совфеда проекта повестки.Закон предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, применение пожизненного лишения свободы расширяется и на тех преступников, кто впервые совершил преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда такое преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.Помимо этого, сенаторы заслушают в рамках правчаса главу Минвостокразвития Олега Чекункова, его выступление будет посвящено социально-экономическому развитию Дальнего Востока.Также в Совфеде пройдут дни Бурятии, перед сенаторами выступят глава региона Алексей Цыденов и председатель Хурала Владимир Павлов.

https://ria.ru/20220118/pedofily-1768439902.html

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политика, общество, совет федерации рф, дальний восток, алексей цыденов, владимир павлов, россия