https://ria.ru/20220120/pamfilova-1768786572.html
Памфилова заявила, что ей "глубоко наплевать" на проект санкций США
Памфилова заявила, что ей "глубоко наплевать" на проект санкций США - РИА Новости, 20.01.2022
Памфилова заявила, что ей "глубоко наплевать" на проект санкций США
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила РИА Новости, что что ей "глубоко наплевать" на возможные санкции США в отношении нее. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T18:01
2022-01-20T18:01
2022-01-20T18:07
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила РИА Новости, что что ей "глубоко наплевать" на возможные санкции США в отношении нее.Конгрессмены США ранее предложили ввести санкции против российских чиновников, включая пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, и мэра Москвы Сергея Собянина, сообщала газета Washington Post.Также в списке санкций значатся глава минздрава Михаил Мурашко, руководитель администрации президента Антон Вайно, первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова."С иронией наблюдая за всей этой заокеанской, уже почти маниакальной санкционной истерией, могу лишь добавить, что мне на их санкции в отношении меня глубоко наплевать", - сказала Памфилова РИА Новости.
https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768778687.html
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в мире, сша, элла памфилова, россия
18:01 20.01.2022 (обновлено: 18:07 20.01.2022)
Памфилова заявила, что ей "глубоко наплевать" на проект санкций США
Памфилова заявила, что ей "глубоко наплевать" на возможные санкции США в отношении нее