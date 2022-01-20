https://ria.ru/20220120/oteli-1768503345.html
Эксперты выяснили, за какими услугами россияне обращаются на ресепшн отелей
Эксперты выяснили, за какими услугами россияне обращаются на ресепшн отелей - РИА Новости, 20.01.2022
Эксперты выяснили, за какими услугами россияне обращаются на ресепшн отелей
Чаще всего российские туристы обращаются на ресепшен гостиниц, чтобы сообщить о поломках в номере или попросить банные принадлежности, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T03:17
2022-01-20T03:17
2022-01-20T03:18
туризм
новости - туризм
туристы
отели
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752113246_0:123:1601:1023_1920x0_80_0_0_90d05d823707b33c93fa5fc95e285fe9.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Чаще всего российские туристы обращаются на ресепшен гостиниц, чтобы сообщить о поломках в номере или попросить банные принадлежности, сообщает Ostrovok.ru.В январе 2022 года эксперты сервиса онлайн-бронирования опросили более двух тысяч путешественников и составили рейтинг запросов, которые возникают у них чаще всего.На первом месте среди самых популярных обращений оказались жалобы на поломки в номерах: 38 процентам респондентов приходилось сообщать персоналу о неисправности вайфая, кондиционера и других электрических приборов или мебели.На втором месте в топе главных запросов гостей оказался заказ банных принадлежностей – каждый пятый турист просит у администраторов отеля дополнительные полотенца, халаты и косметические наборы (21 процент). Примечательно, что с подобными требованиями чаще обращаются мужчины, чем женщины – 23 процента против 20-ти соответственно.Около 18 процентов путешественников привыкли заказывать через персонал отеля дополнительные услуги: такси, трансфер, экскурсии, визиты в спа или комплименты в номер. При этом среди женщин дополнительные услуги оказались более востребованы.Кроме того, гости нередко обращаются на ресепшен, чтобы изменить сроки их проживания в отеле или заказать услугу позднего выезда (13 процентов).Доля туристов, которые заказывают еду и напитки в номер, составляет девять процентов.Примерно восемь процентов опрошенных хотя бы раз просили сотрудников отеля построить для них маршрут по городу. Еще пять процентов респондентов признались, что бронировали столик в ресторане через персонал отеля.Реже всего путешественники обращаются к работникам гостиниц за медицинской помощью: о таком опыте рассказал только каждый сотый участников опроса.Несмотря на большое количество различных запросов, которые могут появиться у проживающих, каждый третий турист признался, что предпочитает не обращаться за помощью к администрации отеля.
https://ria.ru/20220119/puteshestviya-1768349234.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752113246_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_90810cd92835a5edab7ab80d6f62d624.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, отели, туризм
03:17 20.01.2022 (обновлено: 03:18 20.01.2022)
Эксперты выяснили, за какими услугами россияне обращаются на ресепшн отелей
Названы вопросы, с которыми россияне чаще всего обращаются на респешн отелей
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Чаще всего российские туристы обращаются на ресепшен гостиниц, чтобы сообщить о поломках в номере или попросить банные принадлежности, сообщает Ostrovok.ru.
В январе 2022 года эксперты сервиса онлайн-бронирования опросили более двух тысяч путешественников и составили рейтинг запросов, которые возникают у них чаще всего.
На первом месте среди самых популярных обращений оказались жалобы на поломки в номерах: 38 процентам респондентов приходилось сообщать персоналу о неисправности вайфая, кондиционера и других электрических приборов или мебели.
На втором месте в топе главных запросов гостей оказался заказ банных принадлежностей – каждый пятый турист просит у администраторов отеля дополнительные полотенца, халаты и косметические наборы (21 процент). Примечательно, что с подобными требованиями чаще обращаются мужчины, чем женщины – 23 процента против 20-ти соответственно.
Около 18 процентов путешественников привыкли заказывать через персонал отеля дополнительные услуги: такси, трансфер, экскурсии, визиты в спа или комплименты в номер. При этом среди женщин дополнительные услуги оказались более востребованы.
Кроме того, гости нередко обращаются на ресепшен, чтобы изменить сроки их проживания в отеле или заказать услугу позднего выезда (13 процентов).
Доля туристов, которые заказывают еду и напитки в номер, составляет девять процентов.
Примерно восемь процентов опрошенных хотя бы раз просили сотрудников отеля построить для них маршрут по городу. Еще пять процентов респондентов признались, что бронировали столик в ресторане через персонал отеля.
Реже всего путешественники обращаются к работникам гостиниц за медицинской помощью: о таком опыте рассказал только каждый сотый участников опроса.
Несмотря на большое количество различных запросов, которые могут появиться у проживающих, каждый третий турист признался, что предпочитает не обращаться за помощью к администрации отеля.