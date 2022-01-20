https://ria.ru/20220120/oteli-1768503345.html

Эксперты выяснили, за какими услугами россияне обращаются на ресепшн отелей

Эксперты выяснили, за какими услугами россияне обращаются на ресепшн отелей - РИА Новости, 20.01.2022

Эксперты выяснили, за какими услугами россияне обращаются на ресепшн отелей

Чаще всего российские туристы обращаются на ресепшен гостиниц, чтобы сообщить о поломках в номере или попросить банные принадлежности, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T03:17

2022-01-20T03:17

2022-01-20T03:18

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Чаще всего российские туристы обращаются на ресепшен гостиниц, чтобы сообщить о поломках в номере или попросить банные принадлежности, сообщает Ostrovok.ru.В январе 2022 года эксперты сервиса онлайн-бронирования опросили более двух тысяч путешественников и составили рейтинг запросов, которые возникают у них чаще всего.На первом месте среди самых популярных обращений оказались жалобы на поломки в номерах: 38 процентам респондентов приходилось сообщать персоналу о неисправности вайфая, кондиционера и других электрических приборов или мебели.На втором месте в топе главных запросов гостей оказался заказ банных принадлежностей – каждый пятый турист просит у администраторов отеля дополнительные полотенца, халаты и косметические наборы (21 процент). Примечательно, что с подобными требованиями чаще обращаются мужчины, чем женщины – 23 процента против 20-ти соответственно.Около 18 процентов путешественников привыкли заказывать через персонал отеля дополнительные услуги: такси, трансфер, экскурсии, визиты в спа или комплименты в номер. При этом среди женщин дополнительные услуги оказались более востребованы.Кроме того, гости нередко обращаются на ресепшен, чтобы изменить сроки их проживания в отеле или заказать услугу позднего выезда (13 процентов).Доля туристов, которые заказывают еду и напитки в номер, составляет девять процентов.Примерно восемь процентов опрошенных хотя бы раз просили сотрудников отеля построить для них маршрут по городу. Еще пять процентов респондентов признались, что бронировали столик в ресторане через персонал отеля.Реже всего путешественники обращаются к работникам гостиниц за медицинской помощью: о таком опыте рассказал только каждый сотый участников опроса.Несмотря на большое количество различных запросов, которые могут появиться у проживающих, каждый третий турист признался, что предпочитает не обращаться за помощью к администрации отеля.

https://ria.ru/20220119/puteshestviya-1768349234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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