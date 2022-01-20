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Туризм
https://ria.ru/20220120/oteli-1768503345.html
Эксперты выяснили, за какими услугами россияне обращаются на ресепшн отелей
Эксперты выяснили, за какими услугами россияне обращаются на ресепшн отелей - РИА Новости, 20.01.2022
Эксперты выяснили, за какими услугами россияне обращаются на ресепшн отелей
Чаще всего российские туристы обращаются на ресепшен гостиниц, чтобы сообщить о поломках в номере или попросить банные принадлежности, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T03:17
2022-01-20T03:18
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Чаще всего российские туристы обращаются на ресепшен гостиниц, чтобы сообщить о поломках в номере или попросить банные принадлежности, сообщает Ostrovok.ru.В январе 2022 года эксперты сервиса онлайн-бронирования опросили более двух тысяч путешественников и составили рейтинг запросов, которые возникают у них чаще всего.На первом месте среди самых популярных обращений оказались жалобы на поломки в номерах: 38 процентам респондентов приходилось сообщать персоналу о неисправности вайфая, кондиционера и других электрических приборов или мебели.На втором месте в топе главных запросов гостей оказался заказ банных принадлежностей – каждый пятый турист просит у администраторов отеля дополнительные полотенца, халаты и косметические наборы (21 процент). Примечательно, что с подобными требованиями чаще обращаются мужчины, чем женщины – 23 процента против 20-ти соответственно.Около 18 процентов путешественников привыкли заказывать через персонал отеля дополнительные услуги: такси, трансфер, экскурсии, визиты в спа или комплименты в номер. При этом среди женщин дополнительные услуги оказались более востребованы.Кроме того, гости нередко обращаются на ресепшен, чтобы изменить сроки их проживания в отеле или заказать услугу позднего выезда (13 процентов).Доля туристов, которые заказывают еду и напитки в номер, составляет девять процентов.Примерно восемь процентов опрошенных хотя бы раз просили сотрудников отеля построить для них маршрут по городу. Еще пять процентов респондентов признались, что бронировали столик в ресторане через персонал отеля.Реже всего путешественники обращаются к работникам гостиниц за медицинской помощью: о таком опыте рассказал только каждый сотый участников опроса.Несмотря на большое количество различных запросов, которые могут появиться у проживающих, каждый третий турист признался, что предпочитает не обращаться за помощью к администрации отеля.
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новости - туризм, туристы, отели, туризм
03:17 20.01.2022 (обновлено: 03:18 20.01.2022)
 
Эксперты выяснили, за какими услугами россияне обращаются на ресепшн отелей

Названы вопросы, с которыми россияне чаще всего обращаются на респешн отелей

© РИА Новости / Елена ЗагородняяТуристы на стойке ресепшена отеля в Фетхие, Турция
Туристы на стойке ресепшена отеля в Фетхие, Турция - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Елена Загородняя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Чаще всего российские туристы обращаются на ресепшен гостиниц, чтобы сообщить о поломках в номере или попросить банные принадлежности, сообщает Ostrovok.ru.
В январе 2022 года эксперты сервиса онлайн-бронирования опросили более двух тысяч путешественников и составили рейтинг запросов, которые возникают у них чаще всего.
На первом месте среди самых популярных обращений оказались жалобы на поломки в номерах: 38 процентам респондентов приходилось сообщать персоналу о неисправности вайфая, кондиционера и других электрических приборов или мебели.
На втором месте в топе главных запросов гостей оказался заказ банных принадлежностей – каждый пятый турист просит у администраторов отеля дополнительные полотенца, халаты и косметические наборы (21 процент). Примечательно, что с подобными требованиями чаще обращаются мужчины, чем женщины – 23 процента против 20-ти соответственно.
Около 18 процентов путешественников привыкли заказывать через персонал отеля дополнительные услуги: такси, трансфер, экскурсии, визиты в спа или комплименты в номер. При этом среди женщин дополнительные услуги оказались более востребованы.
Кроме того, гости нередко обращаются на ресепшен, чтобы изменить сроки их проживания в отеле или заказать услугу позднего выезда (13 процентов).
Доля туристов, которые заказывают еду и напитки в номер, составляет девять процентов.
Примерно восемь процентов опрошенных хотя бы раз просили сотрудников отеля построить для них маршрут по городу. Еще пять процентов респондентов признались, что бронировали столик в ресторане через персонал отеля.
Реже всего путешественники обращаются к работникам гостиниц за медицинской помощью: о таком опыте рассказал только каждый сотый участников опроса.
Несмотря на большое количество различных запросов, которые могут появиться у проживающих, каждый третий турист признался, что предпочитает не обращаться за помощью к администрации отеля.
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