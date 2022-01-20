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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220120/omikron-1768783129.html
В Коми приостанавливают массовые мероприятия из-за омикрон-штамма
В Коми приостанавливают массовые мероприятия из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 20.01.2022
В Коми приостанавливают массовые мероприятия из-за омикрон-штамма
Все массовые мероприятия, включая показы спектаклей и фильмов, а также спортивные соревнования с участием зрителей, приостанавливают в Коми с пятницы на фоне... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T17:48
2022-01-20T18:09
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирусы
республика коми
владимир уйба
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Все массовые мероприятия, включая показы спектаклей и фильмов, а также спортивные соревнования с участием зрителей, приостанавливают в Коми с пятницы на фоне распространения штамма коронавируса "омикрон", сообщил глава республики Владимир Уйба."Для того чтобы противодействовать… росту (заболеваемости).., мы с завтрашнего дня решением оперативного штаба прекращаем проведение мероприятий всех видов - это и торжественные собрания, и конференции, и проведение заседаний большого количества людей, проведение театральных постановок, участие людей в просмотрах фильмов в кинозалах и так далее. В том числе и проведение больших спортивных мероприятий с присутствием зрителей и болельщиков", - сказал он в видеообращени к жителям Коми, опубликованном на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте".Уйба добавил также, что с пятницы все социальные учреждения с круглогодичным проживанием детей и взрослых в республике переходят на закрытый режим работы, что вызвано необходимостью предотвратить распространение "омикрона" среди постояльцев и сотрудников."Уже выявили мы случай "омикрона" в детском интернате у совсем маленького ребенка", - уточнил он."Заканчивали мы новогодние праздники с уровнем 70 заболевших ежедневно, сегодня у нас 201 человек заболел. Если мы не будем вводить никаких ограничений, то по прогнозам (регионального управления – ред.) Роспотребнадзора… мы выйдем на уровень 3,5 тысячи заболевших в сутки", - сказал он."Это… количество больных, которое не способна отработать медицинская служба республики,… потому что это превышает объем максимальных пиков, которые мы переживали… Это запредельная цифра", - добавил глава Коми.
https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768344987.html
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коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, общество, здоровье - общество, коронавирусы, республика коми, владимир уйба, россия, коронавирус в россии
17:48 20.01.2022 (обновлено: 18:09 20.01.2022)
 
В Коми приостанавливают массовые мероприятия из-за омикрон-штамма

Все массовые мероприятия приостанавливают в Коми с 21 января из-за омикрон-штамма

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМедик у палаты ковидного отделения
Медик у палаты ковидного отделения - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Медик у палаты ковидного отделения
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Все массовые мероприятия, включая показы спектаклей и фильмов, а также спортивные соревнования с участием зрителей, приостанавливают в Коми с пятницы на фоне распространения штамма коронавируса "омикрон", сообщил глава республики Владимир Уйба.
"Для того чтобы противодействовать… росту (заболеваемости).., мы с завтрашнего дня решением оперативного штаба прекращаем проведение мероприятий всех видов - это и торжественные собрания, и конференции, и проведение заседаний большого количества людей, проведение театральных постановок, участие людей в просмотрах фильмов в кинозалах и так далее. В том числе и проведение больших спортивных мероприятий с присутствием зрителей и болельщиков", - сказал он в видеообращени к жителям Коми, опубликованном на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте".
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Уйба добавил также, что с пятницы все социальные учреждения с круглогодичным проживанием детей и взрослых в республике переходят на закрытый режим работы, что вызвано необходимостью предотвратить распространение "омикрона" среди постояльцев и сотрудников.
"Уже выявили мы случай "омикрона" в детском интернате у совсем маленького ребенка", - уточнил он.
"Заканчивали мы новогодние праздники с уровнем 70 заболевших ежедневно, сегодня у нас 201 человек заболел. Если мы не будем вводить никаких ограничений, то по прогнозам (регионального управления – ред.) Роспотребнадзора… мы выйдем на уровень 3,5 тысячи заболевших в сутки", - сказал он.
"Это… количество больных, которое не способна отработать медицинская служба республики,… потому что это превышает объем максимальных пиков, которые мы переживали… Это запредельная цифра", - добавил глава Коми.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРеспублика КомиВладимир УйбаРоссияКоронавирус в России
 
 
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