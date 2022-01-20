https://ria.ru/20220120/omikron-1768783129.html

В Коми приостанавливают массовые мероприятия из-за омикрон-штамма

В Коми приостанавливают массовые мероприятия из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 20.01.2022

В Коми приостанавливают массовые мероприятия из-за омикрон-штамма

Все массовые мероприятия, включая показы спектаклей и фильмов, а также спортивные соревнования с участием зрителей, приостанавливают в Коми с пятницы на фоне... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T17:48

2022-01-20T17:48

2022-01-20T18:09

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирусы

республика коми

владимир уйба

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Все массовые мероприятия, включая показы спектаклей и фильмов, а также спортивные соревнования с участием зрителей, приостанавливают в Коми с пятницы на фоне распространения штамма коронавируса "омикрон", сообщил глава республики Владимир Уйба."Для того чтобы противодействовать… росту (заболеваемости).., мы с завтрашнего дня решением оперативного штаба прекращаем проведение мероприятий всех видов - это и торжественные собрания, и конференции, и проведение заседаний большого количества людей, проведение театральных постановок, участие людей в просмотрах фильмов в кинозалах и так далее. В том числе и проведение больших спортивных мероприятий с присутствием зрителей и болельщиков", - сказал он в видеообращени к жителям Коми, опубликованном на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте".Уйба добавил также, что с пятницы все социальные учреждения с круглогодичным проживанием детей и взрослых в республике переходят на закрытый режим работы, что вызвано необходимостью предотвратить распространение "омикрона" среди постояльцев и сотрудников."Уже выявили мы случай "омикрона" в детском интернате у совсем маленького ребенка", - уточнил он."Заканчивали мы новогодние праздники с уровнем 70 заболевших ежедневно, сегодня у нас 201 человек заболел. Если мы не будем вводить никаких ограничений, то по прогнозам (регионального управления – ред.) Роспотребнадзора… мы выйдем на уровень 3,5 тысячи заболевших в сутки", - сказал он."Это… количество больных, которое не способна отработать медицинская служба республики,… потому что это превышает объем максимальных пиков, которые мы переживали… Это запредельная цифра", - добавил глава Коми.

https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768344987.html

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