17:48 20.01.2022 (обновлено: 18:09 20.01.2022)
В Коми приостанавливают массовые мероприятия из-за омикрон-штамма
Все массовые мероприятия приостанавливают в Коми с 21 января из-за омикрон-штамма
Медик у палаты ковидного отделения
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Все массовые мероприятия, включая показы спектаклей и фильмов, а также спортивные соревнования с участием зрителей, приостанавливают в Коми с пятницы на фоне распространения штамма коронавируса "омикрон", сообщил глава республики Владимир Уйба.
"Для того чтобы противодействовать… росту (заболеваемости).., мы с завтрашнего дня решением оперативного штаба прекращаем проведение мероприятий всех видов - это и торжественные собрания, и конференции, и проведение заседаний большого количества людей, проведение театральных постановок, участие людей в просмотрах фильмов в кинозалах и так далее. В том числе и проведение больших спортивных мероприятий с присутствием зрителей и болельщиков", - сказал он в видеообращени к жителям Коми, опубликованном на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте".
Уйба добавил также, что с пятницы все социальные учреждения с круглогодичным проживанием детей и взрослых в республике переходят на закрытый режим работы, что вызвано необходимостью предотвратить распространение "омикрона" среди постояльцев и сотрудников.
"Уже выявили мы случай "омикрона" в детском интернате у совсем маленького ребенка", - уточнил он.
"Заканчивали мы новогодние праздники с уровнем 70 заболевших ежедневно, сегодня у нас 201 человек заболел. Если мы не будем вводить никаких ограничений, то по прогнозам (регионального управления – ред.) Роспотребнадзора… мы выйдем на уровень 3,5 тысячи заболевших в сутки", - сказал он.
"Это… количество больных, которое не способна отработать медицинская служба республики,… потому что это превышает объем максимальных пиков, которые мы переживали… Это запредельная цифра", - добавил глава Коми.