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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220120/omikron-1768749832.html
Найдено мощное орудие против "омикрона"
Ученые выяснили, что может спасти от тяжелого течения "омикрона" - РИА Новости, 20.01.2022
Найдено мощное орудие против "омикрона"
Т-клетки, которые образуются в организме вакцинированных и переболевших COVID-19, защищают от тяжелого течения болезни при заражении омикрон-штаммом... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T15:34
2022-01-20T18:23
распространение коронавируса
швеция
здоровье - общество
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Т-клетки, которые образуются в организме вакцинированных и переболевших COVID-19, защищают от тяжелого течения болезни при заражении омикрон-штаммом коронавируса. К такому выводу пришла группа ученых из Каролинского института в Швеции.Отмечается, что специалисты работали с людьми, привитыми мРНК-вакцинами. Всего в исследовании участвовали 128 человек. Их разделили на три группы: вакцинированные, переболевшие COVID-19 и те, кто до этого не был ни привит, ни инфицирован.У группы вакцинированных взяли анализы через шесть месяцев после второй прививки, у группы перенесших вирус — через девять месяцев после подтвержденной инфекции, но до появления новостей о новом штамме "омикрон".Как установили ученые, Т-клетки в обеих группах демонстрировали хорошую способность распознавать шиповидный белок "омикрона". Однако наилучший ответ наблюдался в группе привитых.Ранее другие зарубежные исследования выявили, что "омикрон" отличается некотороми мутациями шиповидного белка, которые позволяют ему избегать реакции нейтрализующих антител.Как отмечали в ВОЗ, "омикрон" распространяется быстрее других вариантов и заражает привитых и выздоровевших. Тем не менее, по словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля вакцинированных среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20220120/omikron-1768744837.html
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швеция, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
15:34 20.01.2022 (обновлено: 18:23 20.01.2022)
 
Ученые выяснили, что может спасти от тяжелого течения "омикрона"

Шведские ученые доказали, что Т-клетки могут предотвратить тяжелое заболевание "омикроном"

© REUTERS / Henry NichollsЛюди в защитных масках на Оксфорд-стрит в Лондоне
Люди в защитных масках на Оксфорд-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / Henry Nicholls
Люди в защитных масках на Оксфорд-стрит в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Т-клетки, которые образуются в организме вакцинированных и переболевших COVID-19, защищают от тяжелого течения болезни при заражении омикрон-штаммом коронавируса. К такому выводу пришла группа ученых из Каролинского института в Швеции.
"Наши результаты дают более ясную картину, почему вакцинированные менее подвержены тяжелому течению заболевания омикрон-вариантом", — сказал главный исследователь Маркус Баггерт научному порталу ScienceDaily.
Отмечается, что специалисты работали с людьми, привитыми мРНК-вакцинами. Всего в исследовании участвовали 128 человек. Их разделили на три группы: вакцинированные, переболевшие COVID-19 и те, кто до этого не был ни привит, ни инфицирован.
У группы вакцинированных взяли анализы через шесть месяцев после второй прививки, у группы перенесших вирус — через девять месяцев после подтвержденной инфекции, но до появления новостей о новом штамме "омикрон".
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Как установили ученые, Т-клетки в обеих группах демонстрировали хорошую способность распознавать шиповидный белок "омикрона". Однако наилучший ответ наблюдался в группе привитых.
Ранее другие зарубежные исследования выявили, что "омикрон" отличается некотороми мутациями шиповидного белка, которые позволяют ему избегать реакции нейтрализующих антител.
Как отмечали в ВОЗ, "омикрон" распространяется быстрее других вариантов и заражает привитых и выздоровевших. Тем не менее, по словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля вакцинированных среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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Распространение коронавирусаШвецияЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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