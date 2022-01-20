https://ria.ru/20220120/omikron-1768749832.html

Найдено мощное орудие против "омикрона"

Ученые выяснили, что может спасти от тяжелого течения "омикрона" - РИА Новости, 20.01.2022

Найдено мощное орудие против "омикрона"

Т-клетки, которые образуются в организме вакцинированных и переболевших COVID-19, защищают от тяжелого течения болезни при заражении омикрон-штаммом... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T15:34

2022-01-20T15:34

2022-01-20T18:23

распространение коронавируса

швеция

здоровье - общество

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765708769_0:370:2983:2048_1920x0_80_0_0_2c3ab924b6ad7e94f3f45de75aaf373e.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Т-клетки, которые образуются в организме вакцинированных и переболевших COVID-19, защищают от тяжелого течения болезни при заражении омикрон-штаммом коронавируса. К такому выводу пришла группа ученых из Каролинского института в Швеции.Отмечается, что специалисты работали с людьми, привитыми мРНК-вакцинами. Всего в исследовании участвовали 128 человек. Их разделили на три группы: вакцинированные, переболевшие COVID-19 и те, кто до этого не был ни привит, ни инфицирован.У группы вакцинированных взяли анализы через шесть месяцев после второй прививки, у группы перенесших вирус — через девять месяцев после подтвержденной инфекции, но до появления новостей о новом штамме "омикрон".Как установили ученые, Т-клетки в обеих группах демонстрировали хорошую способность распознавать шиповидный белок "омикрона". Однако наилучший ответ наблюдался в группе привитых.Ранее другие зарубежные исследования выявили, что "омикрон" отличается некотороми мутациями шиповидного белка, которые позволяют ему избегать реакции нейтрализующих антител.Как отмечали в ВОЗ, "омикрон" распространяется быстрее других вариантов и заражает привитых и выздоровевших. Тем не менее, по словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля вакцинированных среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20220120/omikron-1768744837.html

https://ria.ru/20220120/omikron-1768733848.html

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

швеция, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса