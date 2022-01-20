Найдено мощное орудие против "омикрона"

15:34 20.01.2022 (обновлено: 18:23 20.01.2022)
Ученые выяснили, что может спасти от тяжелого течения "омикрона"
Шведские ученые доказали, что Т-клетки могут предотвратить тяжелое заболевание "омикроном"
Люди в защитных масках на Оксфорд-стрит в Лондоне
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Т-клетки, которые образуются в организме вакцинированных и переболевших COVID-19, защищают от тяжелого течения болезни при заражении омикрон-штаммом коронавируса. К такому выводу пришла группа ученых из Каролинского института в Швеции.
"Наши результаты дают более ясную картину, почему вакцинированные менее подвержены тяжелому течению заболевания омикрон-вариантом", — сказал главный исследователь Маркус Баггерт научному порталу ScienceDaily.
Отмечается, что специалисты работали с людьми, привитыми мРНК-вакцинами. Всего в исследовании участвовали 128 человек. Их разделили на три группы: вакцинированные, переболевшие COVID-19 и те, кто до этого не был ни привит, ни инфицирован.
У группы вакцинированных взяли анализы через шесть месяцев после второй прививки, у группы перенесших вирус — через девять месяцев после подтвержденной инфекции, но до появления новостей о новом штамме "омикрон".
Как установили ученые, Т-клетки в обеих группах демонстрировали хорошую способность распознавать шиповидный белок "омикрона". Однако наилучший ответ наблюдался в группе привитых.
Ранее другие зарубежные исследования выявили, что "омикрон" отличается некотороми мутациями шиповидного белка, которые позволяют ему избегать реакции нейтрализующих антител.
Как отмечали в ВОЗ, "омикрон" распространяется быстрее других вариантов и заражает привитых и выздоровевших. Тем не менее, по словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля вакцинированных среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.