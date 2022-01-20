https://ria.ru/20220120/omikron-1768741096.html

Мурашко заявил о перестройке системы здравоохранения под "омикрон"

Мурашко заявил о перестройке системы здравоохранения под "омикрон" - РИА Новости, 20.01.2022

Мурашко заявил о перестройке системы здравоохранения под "омикрон"

Система здравоохранения перестраивается под особенности течения штамма коронавируса "омикрон", как правило, он становится доминирующим в течение 3-4 недель,... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:54

2022-01-20T14:54

2022-01-20T15:01

россия

распространение коронавируса

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

михаил мурашко

коронавирусы

коронавирус covid-19

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ВОРОНЕЖ, 20 янв – РИА Новости. Система здравоохранения перестраивается под особенности течения штамма коронавируса "омикрон", как правило, он становится доминирующим в течение 3-4 недель, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня на территории РФ распространение штамма "омикрон" идет. Система перестраивается под особенности течения. Мы подготовились к этому, чтобы изучить формы работы, разработать новые методики", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что, как правило, "омикрон" становится доминирующим в течение 3-4 недель, но учитывая протяженность России, можно утверждать, что это не произойдет одновременно.

https://ria.ru/20220120/omikron-1768733848.html

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