https://ria.ru/20220120/omikron-1768741096.html
Мурашко заявил о перестройке системы здравоохранения под "омикрон"
Мурашко заявил о перестройке системы здравоохранения под "омикрон" - РИА Новости, 20.01.2022
Мурашко заявил о перестройке системы здравоохранения под "омикрон"
Система здравоохранения перестраивается под особенности течения штамма коронавируса "омикрон", как правило, он становится доминирующим в течение 3-4 недель,... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T14:54
2022-01-20T14:54
2022-01-20T15:01
россия
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирусы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760752568_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4dbff4017a1dec1db1886ef2238568a1.jpg
ВОРОНЕЖ, 20 янв – РИА Новости. Система здравоохранения перестраивается под особенности течения штамма коронавируса "омикрон", как правило, он становится доминирующим в течение 3-4 недель, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня на территории РФ распространение штамма "омикрон" идет. Система перестраивается под особенности течения. Мы подготовились к этому, чтобы изучить формы работы, разработать новые методики", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что, как правило, "омикрон" становится доминирующим в течение 3-4 недель, но учитывая протяженность России, можно утверждать, что это не произойдет одновременно.
https://ria.ru/20220120/omikron-1768733848.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760752568_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_d5ee42ee8c8a998502f7446f0216afe0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
14:54 20.01.2022 (обновлено: 15:01 20.01.2022)
Мурашко заявил о перестройке системы здравоохранения под "омикрон"
Мурашко: система здравоохранения перестраивается под особенности течения омикрон-штамма