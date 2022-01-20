https://ria.ru/20220120/omikron-1768720439.html

В 55 регионах России выявили омикрон-штамм коронавируса

В 55 регионах России выявили омикрон-штамм коронавируса - РИА Новости, 20.01.2022

В 55 регионах России выявили омикрон-штамм коронавируса

Распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется уже в 55 регионах России, но больше половины новых случаев заболевания приходятся на вариант "дельта", РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T13:35

2022-01-20T13:35

2022-01-20T13:35

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется уже в 55 регионах России, но больше половины новых случаев заболевания приходятся на вариант "дельта", сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется уже в 55 регионах страны. На сегодняшний день в структуре выявленных новых случаев COVID-19 вариант "дельта" составляет 56,2%, вариант "омикрон" и другие не доминирующие штаммы – 43,8%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220120/omikron-1768692628.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса