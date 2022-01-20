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В Югре выявили первые два случая заражения "омикроном"

В Югре выявили первые два случая заражения "омикроном" - РИА Новости, 20.01.2022

В Югре выявили первые два случая заражения "омикроном"

Первые два случая заражения штаммом "омикрон" выявлены в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает управление Роспотребнадзора по региону. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T12:58

2022-01-20T12:58

2022-01-20T13:23

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Первые два случая заражения штаммом "омикрон" выявлены в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает управление Роспотребнадзора по региону."Получено два сообщения о наличии мутации "омикрон" у двух жителей автономного округа", - говорится в сообщении.Уточняется, что о первом случае сообщение поступило из Управления Роспотребнадзора по Омской области. По данным ведомства, житель Югры, находясь в отпуске, посетил родственников в нескольких субъектах страны и в Омске почувствовал себя больным, по результатам ПЦР-тестирования и молекулярно-генетического исследования подтвержден "омикрон-штамм". Второй пациент вернулся из отпуска в Египте.По последним данным, всего в Югре зарегистрировано 99,41 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались более 2,1 тысячи пациентов.

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, египет, омск, ханты-мансийский автономный округ