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В Югре выявили первые два случая заражения "омикроном"
В Югре выявили первые два случая заражения "омикроном" - РИА Новости, 20.01.2022
В Югре выявили первые два случая заражения "омикроном"
Первые два случая заражения штаммом "омикрон" выявлены в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает управление Роспотребнадзора по региону. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:58
2022-01-20T13:23
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Первые два случая заражения штаммом "омикрон" выявлены в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает управление Роспотребнадзора по региону."Получено два сообщения о наличии мутации "омикрон" у двух жителей автономного округа", - говорится в сообщении.Уточняется, что о первом случае сообщение поступило из Управления Роспотребнадзора по Омской области. По данным ведомства, житель Югры, находясь в отпуске, посетил родственников в нескольких субъектах страны и в Омске почувствовал себя больным, по результатам ПЦР-тестирования и молекулярно-генетического исследования подтвержден "омикрон-штамм". Второй пациент вернулся из отпуска в Египте.По последним данным, всего в Югре зарегистрировано 99,41 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались более 2,1 тысячи пациентов.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, египет, омск, ханты-мансийский автономный округ
12:58 20.01.2022 (обновлено: 13:23 20.01.2022)
 
В Югре выявили первые два случая заражения "омикроном"

В Югре выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики коронавируса
Тест-системы для диагностики коронавируса - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Первые два случая заражения штаммом "омикрон" выявлены в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
"Получено два сообщения о наличии мутации "омикрон" у двух жителей автономного округа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что о первом случае сообщение поступило из Управления Роспотребнадзора по Омской области. По данным ведомства, житель Югры, находясь в отпуске, посетил родственников в нескольких субъектах страны и в Омске почувствовал себя больным, по результатам ПЦР-тестирования и молекулярно-генетического исследования подтвержден "омикрон-штамм". Второй пациент вернулся из отпуска в Египте.
По последним данным, всего в Югре зарегистрировано 99,41 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались более 2,1 тысячи пациентов.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаЕгипетОмскХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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