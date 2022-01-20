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https://ria.ru/20220120/omikron-1768677722.html
Заболеваемость COVID-19 в Подмосковье из-за "омикрона" выросла в три раза
Заболеваемость COVID-19 в Подмосковье из-за "омикрона" выросла в три раза - РИА Новости, 20.01.2022
Заболеваемость COVID-19 в Подмосковье из-за "омикрона" выросла в три раза
За неделю в Московской области в 3 раза выросла заболеваемость коронавирусом из-за "омикрон"-штамма, а количество вызовов врачей - в 5 раз, говорится в... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T10:16
2022-01-20T14:05
общество
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
светлана стригункова
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. За неделю в Московской области в 3 раза выросла заболеваемость коронавирусом из-за "омикрон"-штамма, а количество вызовов врачей - в 5 раз, говорится в сообщении регионального правительства."В Подмосковье распространяется штамм "омикрон". Он передается значительно быстрее, чем обычный COVID-19. В результате заболеваемость за неделю выросла в 3 раза. В регионе в 5 раз выросло количество вызовов врачей на дом и число звонков на горячую линию 122", - сообщили в пресс-службе.Из-за большой нагрузки на систему здравоохранения это может отразиться на времени ожидания ответа оператора и приезда медиков, указано в сообщении.В связи с этим изменят и работу поликлиник для повышения доступности оказания медицинской помощи жителям региона, говорится в пресс-релизе минздрава Подмосковья. Они начнут действовать с понедельника.Пациенты с признаками ОРВИ - кашель, насморк, но температура менее 38℃ могут самостоятельно посетить поликлинику без предварительной записи, чтобы не ждать визита врача, сообщили в пресс-службе министерства."Мы увеличили количество врачей-терапевтов на приёме в наших поликлиниках, разделили потоки больных и здоровых пациентов. Медицинский специалист проведёт приём в день обращения в поликлинику и возьмет тест на COVID-19", - приводят слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой в документе.
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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, светлана стригункова
10:16 20.01.2022 (обновлено: 14:05 20.01.2022)
 
Заболеваемость COVID-19 в Подмосковье из-за "омикрона" выросла в три раза

Заболеваемость COVID-19 в Подмосковье из-за омикрон-штамма увеличилась в три раза

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач в палате интенсивной терапии
Врач в палате интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач в палате интенсивной терапии
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. За неделю в Московской области в 3 раза выросла заболеваемость коронавирусом из-за "омикрон"-штамма, а количество вызовов врачей - в 5 раз, говорится в сообщении регионального правительства.
"В Подмосковье распространяется штамм "омикрон". Он передается значительно быстрее, чем обычный COVID-19. В результате заболеваемость за неделю выросла в 3 раза. В регионе в 5 раз выросло количество вызовов врачей на дом и число звонков на горячую линию 122", - сообщили в пресс-службе.
Из-за большой нагрузки на систему здравоохранения это может отразиться на времени ожидания ответа оператора и приезда медиков, указано в сообщении.
В связи с этим изменят и работу поликлиник для повышения доступности оказания медицинской помощи жителям региона, говорится в пресс-релизе минздрава Подмосковья. Они начнут действовать с понедельника.
Пациенты с признаками ОРВИ - кашель, насморк, но температура менее 38℃ могут самостоятельно посетить поликлинику без предварительной записи, чтобы не ждать визита врача, сообщили в пресс-службе министерства.
"Мы увеличили количество врачей-терапевтов на приёме в наших поликлиниках, разделили потоки больных и здоровых пациентов. Медицинский специалист проведёт приём в день обращения в поликлинику и возьмет тест на COVID-19", - приводят слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой в документе.
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Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Здоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаСветлана Стригункова
 
 
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