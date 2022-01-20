https://ria.ru/20220120/omikron-1768677722.html

Заболеваемость COVID-19 в Подмосковье из-за "омикрона" выросла в три раза

Заболеваемость COVID-19 в Подмосковье из-за "омикрона" выросла в три раза - РИА Новости, 20.01.2022

Заболеваемость COVID-19 в Подмосковье из-за "омикрона" выросла в три раза

За неделю в Московской области в 3 раза выросла заболеваемость коронавирусом из-за "омикрон"-штамма, а количество вызовов врачей - в 5 раз, говорится в... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T10:16

2022-01-20T10:16

2022-01-20T14:05

общество

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

светлана стригункова

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. За неделю в Московской области в 3 раза выросла заболеваемость коронавирусом из-за "омикрон"-штамма, а количество вызовов врачей - в 5 раз, говорится в сообщении регионального правительства."В Подмосковье распространяется штамм "омикрон". Он передается значительно быстрее, чем обычный COVID-19. В результате заболеваемость за неделю выросла в 3 раза. В регионе в 5 раз выросло количество вызовов врачей на дом и число звонков на горячую линию 122", - сообщили в пресс-службе.Из-за большой нагрузки на систему здравоохранения это может отразиться на времени ожидания ответа оператора и приезда медиков, указано в сообщении.В связи с этим изменят и работу поликлиник для повышения доступности оказания медицинской помощи жителям региона, говорится в пресс-релизе минздрава Подмосковья. Они начнут действовать с понедельника.Пациенты с признаками ОРВИ - кашель, насморк, но температура менее 38℃ могут самостоятельно посетить поликлинику без предварительной записи, чтобы не ждать визита врача, сообщили в пресс-службе министерства."Мы увеличили количество врачей-терапевтов на приёме в наших поликлиниках, разделили потоки больных и здоровых пациентов. Медицинский специалист проведёт приём в день обращения в поликлинику и возьмет тест на COVID-19", - приводят слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой в документе.

московская область (подмосковье)

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