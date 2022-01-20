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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220120/omikron-1768674289.html
Омикрон-штамм пока официально не выявили в 30 регионах России
Омикрон-штамм пока официально не выявили в 30 регионах России - РИА Новости, 20.01.2022
Омикрон-штамм пока официально не выявили в 30 регионах России
За последние сутки штамм коронавируса "омикрон" был выявлен еще в пяти регионах России, на данный момент данный штамм не зафиксирован в 30 субъектах страны,... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T09:55
2022-01-20T09:55
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. За последние сутки штамм коронавируса "омикрон" был выявлен еще в пяти регионах России, на данный момент данный штамм не зафиксирован в 30 субъектах страны, свидетельствуют данные РИА Новости.Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 сообщила, что на 18 января 60% случаев заболевания COVID в РФ приходятся на штамм "дельта", 40% - на "омикрон" и некоторые другие не доминирующие варианты. На утро среды "омикрон" официально добрался до 50 регионов страны.Официально в Центральном федеральном округе "омикрон" не зафиксирован в Костромской, Тульской, Ярославской, Калужской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Белгородской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях. На Северо-Западе единственным регионом, куда не добрался новый штамм, остается Ненецкий автономный округ.Во всех регионах Юга России и Северного Кавказа отмечены случаи выявления "омикрона", а в Ставропольском крае он стал уже доминирующим штаммом. Четыре региона - Удмуртия, Мордовия, Ульяновская и Саратовская области - не зафиксировали его в Приволжском федеральном округе, и всего два - Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ - в Уральском.Кемеровская и Новосибирская области, Алтайский край и республика Алтай продолжают готовиться к приходу нового штамма коронавируса в Сибири. А на Дальнем Востоке без изменений, там "омикрон" пока не выявлен на Камчатке, Сахалине, Магадане, Чукотке, в Еврейской автономной области, Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях.Всемирная организация здравоохранения в конце ноября 2021 года по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ria.ru/20220118/omikron-1768428453.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
09:55 20.01.2022
 
Омикрон-штамм пока официально не выявили в 30 регионах России

Омикрон-штамм коронавируса пока официально не выявили в 30 российских регионах

© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России / Перейти в фотобанкТест-система ФМБА "АмплиТест" для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических вариантов "Омикрон" и "Дельта"
Тест-система ФМБА АмплиТест для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических вариантов Омикрон и Дельта - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. За последние сутки штамм коронавируса "омикрон" был выявлен еще в пяти регионах России, на данный момент данный штамм не зафиксирован в 30 субъектах страны, свидетельствуют данные РИА Новости.
Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 сообщила, что на 18 января 60% случаев заболевания COVID в РФ приходятся на штамм "дельта", 40% - на "омикрон" и некоторые другие не доминирующие варианты. На утро среды "омикрон" официально добрался до 50 регионов страны.
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Официально в Центральном федеральном округе "омикрон" не зафиксирован в Костромской, Тульской, Ярославской, Калужской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Белгородской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях. На Северо-Западе единственным регионом, куда не добрался новый штамм, остается Ненецкий автономный округ.
Во всех регионах Юга России и Северного Кавказа отмечены случаи выявления "омикрона", а в Ставропольском крае он стал уже доминирующим штаммом. Четыре региона - Удмуртия, Мордовия, Ульяновская и Саратовская области - не зафиксировали его в Приволжском федеральном округе, и всего два - Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ - в Уральском.
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Кемеровская и Новосибирская области, Алтайский край и республика Алтай продолжают готовиться к приходу нового штамма коронавируса в Сибири. А на Дальнем Востоке без изменений, там "омикрон" пока не выявлен на Камчатке, Сахалине, Магадане, Чукотке, в Еврейской автономной области, Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях.
Всемирная организация здравоохранения в конце ноября 2021 года по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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