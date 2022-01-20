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https://ria.ru/20220120/omikron-1768671696.html
В России нашли узкую группу людей, защищенных от "омикрона"
Иммунолог назвал группу людей, лучше всех защищенную от "омикрона" - РИА Новости, 20.01.2022
В России нашли узкую группу людей, защищенных от "омикрона"
Лучше всего от омикрон-штамма коронавируса защищены те, кто привился в конце прошлого года, заявил в беседе с ura.ru иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T09:37
2022-01-20T11:10
распространение коронавируса
ботсвана
юар
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Лучше всего от омикрон-штамма коронавируса защищены те, кто привился в конце прошлого года, заявил в беседе с ura.ru иммунолог-аллерголог Владимир Болибок."Тех, кто вакцинировался, мы отнесли к группе иммунных. Но есть в этой когорте вишенка на торте — это люди, которые проходили вакцинацию в ноябре, декабре", — рассказал он.По словам специалиста, у таких людей достаточно мощная защита от нового варианта COVID-19. Они могут заболеть разве что бессимптомно, и это только укрепит иммунитет, отметил Болибок.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
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ботсвана, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир болибок
09:37 20.01.2022 (обновлено: 11:10 20.01.2022)
 
Иммунолог назвал группу людей, лучше всех защищенную от "омикрона"

Иммунолог Болибок: от "омикрона" лучше всех защищены те, кто привился в ноябре или декабре

© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Depositphotos / ralwel
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Лучше всего от омикрон-штамма коронавируса защищены те, кто привился в конце прошлого года, заявил в беседе с ura.ru иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
"Тех, кто вакцинировался, мы отнесли к группе иммунных. Но есть в этой когорте вишенка на торте — это люди, которые проходили вакцинацию в ноябре, декабре", — рассказал он.
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По словам специалиста, у таких людей достаточно мощная защита от нового варианта COVID-19. Они могут заболеть разве что бессимптомно, и это только укрепит иммунитет, отметил Болибок.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
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Распространение коронавирусаБотсванаЮАРФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВладимир Болибок
 
 
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