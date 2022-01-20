https://ria.ru/20220120/omikron-1768671696.html
В России нашли узкую группу людей, защищенных от "омикрона"
Иммунолог назвал группу людей, лучше всех защищенную от "омикрона" - РИА Новости, 20.01.2022
В России нашли узкую группу людей, защищенных от "омикрона"
Лучше всего от омикрон-штамма коронавируса защищены те, кто привился в конце прошлого года, заявил в беседе с ura.ru иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T09:37
2022-01-20T09:37
2022-01-20T11:10
распространение коронавируса
ботсвана
юар
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_daf7c79236132463bb408f543b25b081.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Лучше всего от омикрон-штамма коронавируса защищены те, кто привился в конце прошлого года, заявил в беседе с ura.ru иммунолог-аллерголог Владимир Болибок."Тех, кто вакцинировался, мы отнесли к группе иммунных. Но есть в этой когорте вишенка на торте — это люди, которые проходили вакцинацию в ноябре, декабре", — рассказал он.По словам специалиста, у таких людей достаточно мощная защита от нового варианта COVID-19. Они могут заболеть разве что бессимптомно, и это только укрепит иммунитет, отметил Болибок.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
https://ria.ru/20220119/omikron-1768486574.html
ботсвана
юар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_f6d9a50d9bcbcd781f2b0780333928ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ботсвана, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир болибок
09:37 20.01.2022 (обновлено: 11:10 20.01.2022)
Иммунолог назвал группу людей, лучше всех защищенную от "омикрона"
Иммунолог Болибок: от "омикрона" лучше всех защищены те, кто привился в ноябре или декабре