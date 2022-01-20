https://ria.ru/20220120/omikron-1768671696.html

В России нашли узкую группу людей, защищенных от "омикрона"

Иммунолог назвал группу людей, лучше всех защищенную от "омикрона" - РИА Новости, 20.01.2022

В России нашли узкую группу людей, защищенных от "омикрона"

Лучше всего от омикрон-штамма коронавируса защищены те, кто привился в конце прошлого года, заявил в беседе с ura.ru иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T09:37

2022-01-20T09:37

2022-01-20T11:10

распространение коронавируса

ботсвана

юар

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здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Лучше всего от омикрон-штамма коронавируса защищены те, кто привился в конце прошлого года, заявил в беседе с ura.ru иммунолог-аллерголог Владимир Болибок."Тех, кто вакцинировался, мы отнесли к группе иммунных. Но есть в этой когорте вишенка на торте — это люди, которые проходили вакцинацию в ноябре, декабре", — рассказал он.По словам специалиста, у таких людей достаточно мощная защита от нового варианта COVID-19. Они могут заболеть разве что бессимптомно, и это только укрепит иммунитет, отметил Болибок.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.

https://ria.ru/20220119/omikron-1768486574.html

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ботсвана, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир болибок