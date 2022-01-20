https://ria.ru/20220120/omikron-1768663446.html

В Курганской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом

В Курганской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 20.01.2022

В Курганской области выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом

Первые три случая заболевания штаммом коронавируса "омикрон" выявили в Курганской области, заболевшие не выезжали из региона, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T08:08

2022-01-20T08:08

2022-01-20T08:08

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 янв – РИА Новости. Первые три случая заболевания штаммом коронавируса "омикрон" выявили в Курганской области, заболевшие не выезжали из региона, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона."В Курганской области выявили три случая заражения "омикроном". Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Курганской области, новый штамм вируса выявлен у жителей города Кургана (2) и Шумихи (1) при исследовании материала в Тюменском НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.Возраст заболевших - 53, 60 и 74 года, за пределы региона не выезжали, уточняется в сообщении. Заболевание на данный момент протекает в легкой форме по типу ОРВИ, пациенты соблюдают режим самоизоляции и получают амбулаторное лечение, добавляется в сообщении.Также установлены контактные с заболевшими, все они обследованы, ситуация находится на контроле, поясняет пресс-служба.Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 52 364 случая COVID-19.

https://ria.ru/20220118/omikron-1768428453.html

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