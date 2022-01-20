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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220120/omikron-1768656842.html
"Вас запугали": Мясников рассказал, в чем ошибка россиян в разгар волны "омикрона"
"Вас запугали": Мясников дал совет в разгар волны омикрон-штамма - РИА Новости, 20.01.2022
"Вас запугали": Мясников рассказал, в чем ошибка россиян в разгар волны "омикрона"
При симптомах ОРВИ и температуре до 38 лучше соблюдать домашний режим, а не обращаться за помощью в медучреждение, считает врач и телеведущий Александр... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T02:52
2022-01-20T04:46
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье
анна попова
россия
коронавирус covid-19
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. При симптомах ОРВИ и температуре до 38 лучше соблюдать домашний режим, а не обращаться за помощью в медучреждение, считает врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом он написал в Telegram.Медик рассказал, что недавно получил СМС-сообщение о росте числа заболевших COVID-19 в Москве из-за распространения омикрон-штамма. При этом в обращении говорилось о возможности посетить дежурного врача поликлиники без записи.Врач выразил мнение, что наплыв обращений может создать сложности для эффективной работы амбулаторной службы."Понимаю — мы все вас запугали и теперь, заболев, вы жаждете уверение, что все будет хорошо. &lt;…&gt; Давайте проявим благоразумие и будем справляться с легким ОРВИ так, как справлялись всегда: домашним режимом и терпением, благо, что оно длится 3-4 дня как правило", — заявил доктор.Тем не менее он поблагодарил власти за организацию работы амбулаторий."Я понимаю какой неимоверный труд за этим стоит", — заключил Мясников.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, анна попова, россия, коронавирус covid-19, александр мясников (врач), омикрон-штамм коронавируса, москва
02:52 20.01.2022 (обновлено: 04:46 20.01.2022)
 
"Вас запугали": Мясников дал совет в разгар волны омикрон-штамма

Врач Мясников: при симптомах ОРВИ и температуре до 38 лучше сидеть дома, а не идти к врачу

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. При симптомах ОРВИ и температуре до 38 лучше соблюдать домашний режим, а не обращаться за помощью в медучреждение, считает врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом он написал в Telegram.
Медик рассказал, что недавно получил СМС-сообщение о росте числа заболевших COVID-19 в Москве из-за распространения омикрон-штамма. При этом в обращении говорилось о возможности посетить дежурного врача поликлиники без записи.
"Зачем при симптомах ОРВИ при температуре ниже 38 обращаться к врачу? Да, мы готовы принять, но пациентов я спрошу — зачем? Что вы ждете от такого обращения? Что бы вас успокоили, заверили, что все хорошо и дали те же капельки в нос и парацетамол?" — задался вопросом Мясников.
Врач выразил мнение, что наплыв обращений может создать сложности для эффективной работы амбулаторной службы.
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Вчера, 04:15Распространение коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, как "омикрон" может повести себя в России
"Понимаю — мы все вас запугали и теперь, заболев, вы жаждете уверение, что все будет хорошо. <…> Давайте проявим благоразумие и будем справляться с легким ОРВИ так, как справлялись всегда: домашним режимом и терпением, благо, что оно длится 3-4 дня как правило", — заявил доктор.
Тем не менее он поблагодарил власти за организацию работы амбулаторий.
"Я понимаю какой неимоверный труд за этим стоит", — заключил Мясников.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЗдоровьеАнна ПоповаРоссияКоронавирус COVID-19Александр Мясников (врач)Омикрон-штамм коронавирусаМосква
 
 
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