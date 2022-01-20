https://ria.ru/20220120/nazarbaev-1768675518.html

Назарбаеву сохранят право входить в состав Конституционного совета

Назарбаеву сохранят право входить в состав Конституционного совета - РИА Новости, 20.01.2022

Назарбаеву сохранят право входить в состав Конституционного совета

Экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву сохранят право входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T10:05

2022-01-20T10:05

2022-01-20T10:25

в мире

казахстан

парламент казахстана

нурсултан назарбаев

касым-жомарт токаев

оон

одкб

жанаозен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590463477_0:3:2973:1675_1920x0_80_0_0_ff9de29ce24262be537b150663befed7.jpg

НУР-СУЛТАН, 20 янв - РИА Новости. Экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву сохранят право входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте, следует из поправок в ряд конституционных законов, опубликованных на сайте сената (верхней палаты) парламента страны.В среду депутат мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Канат Нуров заявил, что палата одобрила законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности страны."Первому президенту республики Казахстан - Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право выступать перед парламентом Республики Казахстан и его палатами, на заседаниях правительства республики при обсуждении важных для страны вопросов; входить в состав Конституционного совета Республики Казахстан", - говорится в тексте поправок.В действующем законе о первом президенте – Елбасы (лидере нации) Назарбаеву принадлежит также право возглавлять Ассамблею народа Казахстана и Совет безопасности. Теперь же, согласно новым поправкам, это право у экс-главы государства отсутствует в связи с передачей полномочий председателя АНК президенту республики, как и право возглавлять Совбез.Назарбаев передал полномочия главы АНК действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву в 2021 году, а пост председателя Совета безопасности - в ходе недавно прошедших в стране массовых беспорядков.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.

https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768364500.html

https://ria.ru/20220117/kulibaev-1768143508.html

казахстан

жанаозен

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, парламент казахстана, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев, оон, одкб, жанаозен, актау