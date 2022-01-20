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Назарбаеву сохранят право входить в состав Конституционного совета
Назарбаеву сохранят право входить в состав Конституционного совета - РИА Новости, 20.01.2022
Назарбаеву сохранят право входить в состав Конституционного совета
Экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву сохранят право входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T10:05
2022-01-20T10:25
в мире
казахстан
парламент казахстана
нурсултан назарбаев
касым-жомарт токаев
оон
одкб
жанаозен
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НУР-СУЛТАН, 20 янв - РИА Новости. Экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву сохранят право входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте, следует из поправок в ряд конституционных законов, опубликованных на сайте сената (верхней палаты) парламента страны.В среду депутат мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Канат Нуров заявил, что палата одобрила законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности страны."Первому президенту республики Казахстан - Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право выступать перед парламентом Республики Казахстан и его палатами, на заседаниях правительства республики при обсуждении важных для страны вопросов; входить в состав Конституционного совета Республики Казахстан", - говорится в тексте поправок.В действующем законе о первом президенте – Елбасы (лидере нации) Назарбаеву принадлежит также право возглавлять Ассамблею народа Казахстана и Совет безопасности. Теперь же, согласно новым поправкам, это право у экс-главы государства отсутствует в связи с передачей полномочий председателя АНК президенту республики, как и право возглавлять Совбез.Назарбаев передал полномочия главы АНК действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву в 2021 году, а пост председателя Совета безопасности - в ходе недавно прошедших в стране массовых беспорядков.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768364500.html
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в мире, казахстан, парламент казахстана, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев, оон, одкб, жанаозен, актау
10:05 20.01.2022 (обновлено: 10:25 20.01.2022)
 
Назарбаеву сохранят право входить в состав Конституционного совета

Экс-президенту Казахстана Назарбаеву оставят право быть в составе Конституционного совета

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкНурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Нурсултан Назарбаев
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НУР-СУЛТАН, 20 янв - РИА Новости. Экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву сохранят право входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте, следует из поправок в ряд конституционных законов, опубликованных на сайте сената (верхней палаты) парламента страны.
В среду депутат мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Канат Нуров заявил, что палата одобрила законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности страны.
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"Первому президенту республики Казахстан - Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право выступать перед парламентом Республики Казахстан и его палатами, на заседаниях правительства республики при обсуждении важных для страны вопросов; входить в состав Конституционного совета Республики Казахстан", - говорится в тексте поправок.
В действующем законе о первом президенте – Елбасы (лидере нации) Назарбаеву принадлежит также право возглавлять Ассамблею народа Казахстана и Совет безопасности. Теперь же, согласно новым поправкам, это право у экс-главы государства отсутствует в связи с передачей полномочий председателя АНК президенту республики, как и право возглавлять Совбез.
Назарбаев передал полномочия главы АНК действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву в 2021 году, а пост председателя Совета безопасности - в ходе недавно прошедших в стране массовых беспорядков.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
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В миреКазахстанПарламент КазахстанаНурсултан НазарбаевКасым-Жомарт ТокаевООНОДКБЖанаозенАктау
 
 
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