https://ria.ru/20220120/navalnyy-1768698542.html

Кассация отклонила жалобу на приговор Навальному по делу о клевете

Кассация отклонила жалобу на приговор Навальному по делу о клевете - РИА Новости, 20.01.2022

Кассация отклонила жалобу на приговор Навальному по делу о клевете

Второй кассационный суд общей юрисдикции в четверг признал законным приговор Алексею Навальному за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T11:53

2022-01-20T11:53

2022-01-20T12:14

происшествия

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игнат артеменко

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции в четверг признал законным приговор Алексею Навальному за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Коллегия судей постановила приговор первой инстанции в отношении Навального Алексея Анатольевича оставить без изменения, а жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья. Сам Навальный в заседании не участвовал, его интересы представляла защита.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. По итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей при максимуме в миллион.По итогам процесса в отношении блогера было возбуждено еще одно уголовное дело, об оскорблении судьи Веры Акимовой, выносившей приговор. На какой стадии находится следствие по этому делу сейчас, данных нет.По ходу заседаний по делу о клевете Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства – заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала.Сейчас Навальный отбывает наказание в колонии по делу о хищении средств компании "Ив Роше". Изначально в качестве наказания ему был назначен условный срок. Однако 2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы постановил изменить наказание на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210222/artemenko-1598488401.html

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происшествия, москва, алексей навальный, россия, игнат артеменко