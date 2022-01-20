https://ria.ru/20220120/navalnyy-1768698542.html
Кассация отклонила жалобу на приговор Навальному по делу о клевете
Кассация отклонила жалобу на приговор Навальному по делу о клевете - РИА Новости, 20.01.2022
Кассация отклонила жалобу на приговор Навальному по делу о клевете
Второй кассационный суд общей юрисдикции в четверг признал законным приговор Алексею Навальному за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T11:53
2022-01-20T11:53
2022-01-20T12:14
происшествия
москва
алексей навальный
россия
игнат артеменко
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции в четверг признал законным приговор Алексею Навальному за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Коллегия судей постановила приговор первой инстанции в отношении Навального Алексея Анатольевича оставить без изменения, а жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья. Сам Навальный в заседании не участвовал, его интересы представляла защита.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. По итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей при максимуме в миллион.По итогам процесса в отношении блогера было возбуждено еще одно уголовное дело, об оскорблении судьи Веры Акимовой, выносившей приговор. На какой стадии находится следствие по этому делу сейчас, данных нет.По ходу заседаний по делу о клевете Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства – заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала.Сейчас Навальный отбывает наказание в колонии по делу о хищении средств компании "Ив Роше". Изначально в качестве наказания ему был назначен условный срок. Однако 2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы постановил изменить наказание на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210222/artemenko-1598488401.html
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происшествия, москва, алексей навальный, россия, игнат артеменко
11:53 20.01.2022 (обновлено: 12:14 20.01.2022)
Кассация отклонила жалобу на приговор Навальному по делу о клевете
Кассация отклонила жалобу на приговор Навальному по делу о клевете на ветерана Артеменко
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Второй кассационный суд общей юрисдикции в четверг признал законным приговор Алексею Навальному
за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко
, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Коллегия судей постановила приговор первой инстанции в отношении Навального Алексея Анатольевича оставить без изменения, а жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья. Сам Навальный в заседании не участвовал, его интересы представляла защита.
Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. По итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей при максимуме в миллион.
По итогам процесса в отношении блогера было возбуждено еще одно уголовное дело, об оскорблении судьи Веры Акимовой, выносившей приговор. На какой стадии находится следствие по этому делу сейчас, данных нет.
По ходу заседаний по делу о клевете Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства – заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала.
Сейчас Навальный отбывает наказание в колонии по делу о хищении средств компании "Ив Роше
". Изначально в качестве наказания ему был назначен условный срок. Однако 2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы
постановил изменить наказание на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН
– по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России
гражданина Франции Бруно Лепру
. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК
РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.