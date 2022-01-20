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Генсек НАТО пригрозил России "высокой ценой" в случае эскалации на Украине
Генсек НАТО пригрозил России "высокой ценой" в случае эскалации на Украине - РИА Новости, 20.01.2022
Генсек НАТО пригрозил России "высокой ценой" в случае эскалации на Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все 30 членов альянса едины в решимости взыскать с России "высокую цену" в случае обострения на Украине. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T21:34
2022-01-20T21:34
в мире
киев
сша
йенс столтенберг
дмитрий песков
джо байден
нато
россия
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все 30 членов альянса едины в решимости взыскать с России "высокую цену" в случае обострения на Украине.В интервью CNN он попытался внести ясность во вчерашние высказывания президента США Джо Байдена, которые были восприняты как намек на то, что ограниченное по масштабам вторжение может повлечь за собой менее тяжелые последствия."30 союзников едины... 30 союзников имеют очень ясное послание, которое заключается в том, что если Россия вновь вторгнется на Украину, вновь использует военные агрессивные средства против Украины, то будет высокая цена. Союзники по НАТО обеспечат, чтобы это случилось, как мы поступали в прошлом и как намерены действовать впредь", - сказал Столтенберг.Байден в четверг сам заявил, что пересечение российскими войсками границы Украины будет воспринято как вторжение, на которое западные страны дадут скоординированный ответ. При этом он призвал быть также готовыми к ситуации, когда Россия, вместо открытого ввода войск, задействует кибератаки или "зеленых человечков".Столтенберг заявил, что в НАТО идет процесс планирования размещения дополнительных сил на восточном фланге альянса в случае российского вторжения."Так что если Россия хочет видеть меньше НАТО в восточной части нашего альянса, своими агрессивными действиями они ведут дело к прямо противоположному – больше НАТО в восточной части альянса", - сказал он.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220117/bezopasnost-1768279194.html
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в мире, киев, сша, йенс столтенберг, дмитрий песков, джо байден, нато, россия
21:34 20.01.2022
 
Генсек НАТО пригрозил России "высокой ценой" в случае эскалации на Украине

Генсек НАТО Столтенберг пригрозил России "высокой ценой" в случае эскалации на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все 30 членов альянса едины в решимости взыскать с России "высокую цену" в случае обострения на Украине.
В интервью CNN он попытался внести ясность во вчерашние высказывания президента США Джо Байдена, которые были восприняты как намек на то, что ограниченное по масштабам вторжение может повлечь за собой менее тяжелые последствия.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 20:53
Россия "расставила ловушку" странам НАТО, заявила премьер Эстонии
"30 союзников едины... 30 союзников имеют очень ясное послание, которое заключается в том, что если Россия вновь вторгнется на Украину, вновь использует военные агрессивные средства против Украины, то будет высокая цена. Союзники по НАТО обеспечат, чтобы это случилось, как мы поступали в прошлом и как намерены действовать впредь", - сказал Столтенберг.
Байден в четверг сам заявил, что пересечение российскими войсками границы Украины будет воспринято как вторжение, на которое западные страны дадут скоординированный ответ. При этом он призвал быть также готовыми к ситуации, когда Россия, вместо открытого ввода войск, задействует кибератаки или "зеленых человечков".
Столтенберг заявил, что в НАТО идет процесс планирования размещения дополнительных сил на восточном фланге альянса в случае российского вторжения.
"Так что если Россия хочет видеть меньше НАТО в восточной части нашего альянса, своими агрессивными действиями они ведут дело к прямо противоположному – больше НАТО в восточной части альянса", - сказал он.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
17:03
Глава МИД ФРГ сделала вывод по итогам переговоров России и НАТО
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
В миреКиевСШАЙенс СтолтенбергДмитрий ПесковДжо БайденНАТОРоссия
 
 
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