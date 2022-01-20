https://ria.ru/20220120/nato-1768655008.html

Байден рассказал, что в НАТО нет единства по ситуации Украине

Байден рассказал, что в НАТО нет единства по ситуации Украине - РИА Новости, 20.01.2022

Байден рассказал, что в НАТО нет единства по ситуации Украине

Президент США Джо Байден заявил, что оценки стран НАТО о действиях в случае эскалации ситуации вокруг Украины различны. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T01:50

2022-01-20T01:50

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в мире

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сша

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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что оценки стран НАТО о действиях в случае эскалации ситуации вокруг Украины различны."Есть различия в НАТО на тему того, что страны готовы сделать", — заявил Байден на пресс-конференции в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что в альянсе нет единства по поводу действий в случае эскалации ситуации.

https://ria.ru/20220120/ukraina-1768652655.html

украина

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в мире, украина, сша, джо байден, нато