https://ria.ru/20220120/minirovanie-1768691401.html
В Тюмени все школы эвакуировали из-за сообщений о "минировании"
В Тюмени все школы эвакуировали из-за сообщений о "минировании" - РИА Новости, 20.01.2022
В Тюмени все школы эвакуировали из-за сообщений о "минировании"
В школах города Тюмени проходит эвакуация из-за сигналов о возможном минировании, сообщает информцентр правительства Тюменской области. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T11:19
2022-01-20T11:19
2022-01-20T11:26
происшествия
тюмень
ложные сообщения о минировании зданий
школа
дети
тюменская область
россия
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ТЮМЕНЬ, 20 янв - РИА Новости. В школах города Тюмени проходит эвакуация из-за сигналов о возможном минировании, сообщает информцентр правительства Тюменской области."В связи с возникновением 20.01.2022 внештатной ситуации (поступившие сигналы о возможном минировании зданий школ) в г. Тюмени, по данным областного департамента образования и науки, все учащиеся будут эвакуированы", - говорится в сообщении.Отмечается, что до конца дня все здания образовательных организаций будут осмотрены специальными службами.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220120/chelyabinsk-1768684515.html
https://ria.ru/20220119/gosduma-1768509972.html
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происшествия, тюмень, ложные сообщения о минировании зданий, школа, дети, тюменская область, россия
11:19 20.01.2022 (обновлено: 11:26 20.01.2022)
В Тюмени все школы эвакуировали из-за сообщений о "минировании"
В школах Тюмени проходит эвакуация из-за сообщений о возможном минировании