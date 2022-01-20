https://ria.ru/20220120/michelin-1768748557.html
Первый в истории гид Michelin по Москве появился в печати
Первый в истории гид Michelin по Москве появился в печати - РИА Новости, 20.01.2022
Первый в истории гид Michelin по Москве появился в печати
В России поступила в продажу печатная версия первого в истории гастрономического гида Michelin по Москве, сообщает пресс-служба Мостуризма. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T19:04
2022-01-20T19:04
2022-01-20T19:04
туризм
москва
amazon.com, inc.
новости - туризм
наталья сергунина
зарядье
туризм
рестораны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760707172_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9044b3fdbfbcb5fb1c549c7631a7d3ab.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В России поступила в продажу печатная версия первого в истории гастрономического гида Michelin по Москве, сообщает пресс-служба Мостуризма.Издание насчитывает более 120 страниц и рассказывает о 69 заведениях, которые были объявлены на торжественной церемонии в "Зарядье" в октябре прошлого года. Заветные звезды тогда получили девять из них."Поклонники гида из разных стран мира смогут познакомиться со столицей России как с современным и гостеприимным мегаполисом, а заодно взять на заметку интересные рестораны для будущей поездки", — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.Уточняется, что российская столица стала первым городом в СНГ, заведения которого вошли в авторитетный гастрономический путеводитель.
https://ria.ru/20211128/estafev-1760722758.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760707172_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_109c3f647b294912a389d6e1017d70f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, amazon.com, inc., новости - туризм, наталья сергунина, зарядье, туризм, рестораны, яндекс.маркет, гид
Первый в истории гид Michelin по Москве появился в печати
В России поступил в продажу первый печатный гид Michelin по Москве
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В России поступила в продажу печатная версия первого в истории гастрономического гида Michelin по Москве, сообщает пресс-служба Мостуризма.
Издание насчитывает более 120 страниц и рассказывает о 69 заведениях, которые были объявлены на торжественной церемонии в "Зарядье" в октябре прошлого года. Заветные звезды тогда получили девять из них.
"Поклонники гида из разных стран мира смогут познакомиться со столицей России как с современным и гостеприимным мегаполисом, а заодно взять на заметку интересные рестораны для будущей поездки", — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Уточняется, что российская столица стала первым городом в СНГ, заведения которого вошли в авторитетный гастрономический путеводитель.