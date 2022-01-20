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Первый в истории гид Michelin по Москве появился в печати

Первый в истории гид Michelin по Москве появился в печати - РИА Новости, 20.01.2022

Первый в истории гид Michelin по Москве появился в печати

В России поступила в продажу печатная версия первого в истории гастрономического гида Michelin по Москве, сообщает пресс-служба Мостуризма. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T19:04

2022-01-20T19:04

2022-01-20T19:04

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В России поступила в продажу печатная версия первого в истории гастрономического гида Michelin по Москве, сообщает пресс-служба Мостуризма.Издание насчитывает более 120 страниц и рассказывает о 69 заведениях, которые были объявлены на торжественной церемонии в "Зарядье" в октябре прошлого года. Заветные звезды тогда получили девять из них."Поклонники гида из разных стран мира смогут познакомиться со столицей России как с современным и гостеприимным мегаполисом, а заодно взять на заметку интересные рестораны для будущей поездки", — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.Уточняется, что российская столица стала первым городом в СНГ, заведения которого вошли в авторитетный гастрономический путеводитель.

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