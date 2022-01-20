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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
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Первый в истории гид Michelin по Москве появился в печати
Первый в истории гид Michelin по Москве появился в печати - РИА Новости, 20.01.2022
Первый в истории гид Michelin по Москве появился в печати
В России поступила в продажу печатная версия первого в истории гастрономического гида Michelin по Москве, сообщает пресс-служба Мостуризма. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T19:04
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В России поступила в продажу печатная версия первого в истории гастрономического гида Michelin по Москве, сообщает пресс-служба Мостуризма.Издание насчитывает более 120 страниц и рассказывает о 69 заведениях, которые были объявлены на торжественной церемонии в "Зарядье" в октябре прошлого года. Заветные звезды тогда получили девять из них."Поклонники гида из разных стран мира смогут познакомиться со столицей России как с современным и гостеприимным мегаполисом, а заодно взять на заметку интересные рестораны для будущей поездки", — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.Уточняется, что российская столица стала первым городом в СНГ, заведения которого вошли в авторитетный гастрономический путеводитель.
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москва, amazon.com, inc., новости - туризм, наталья сергунина, зарядье, туризм, рестораны, яндекс.маркет, гид
19:04 20.01.2022
 
Первый в истории гид Michelin по Москве появился в печати

В России поступил в продажу первый печатный гид Michelin по Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНаграда Guide Michelin в руке шеф-повара московского ресторана
Награда Guide Michelin в руке шеф-повара московского ресторана - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В России поступила в продажу печатная версия первого в истории гастрономического гида Michelin по Москве, сообщает пресс-служба Мостуризма.
Издание насчитывает более 120 страниц и рассказывает о 69 заведениях, которые были объявлены на торжественной церемонии в "Зарядье" в октябре прошлого года. Заветные звезды тогда получили девять из них.
"Поклонники гида из разных стран мира смогут познакомиться со столицей России как с современным и гостеприимным мегаполисом, а заодно взять на заметку интересные рестораны для будущей поездки", — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Уточняется, что российская столица стала первым городом в СНГ, заведения которого вошли в авторитетный гастрономический путеводитель.
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