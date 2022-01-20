https://ria.ru/20220120/meksika-1768502541.html
В Мексике подсчитали, сколько российских туристов посетило страну
В Мексике подсчитали, сколько российских туристов посетило страну - РИА Новости, 20.01.2022
В Мексике подсчитали, сколько российских туристов посетило страну
Поток туристов из России в Мексику восстановился в 2021 году, достигнув рекордной отметки в 80 тысяч человек, рассказал РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:08
2022-01-20T12:08
2022-01-20T12:08
туризм
мексика
новости - туризм
виктор коронелли
туризм
коронавирус covid-19
ростов-на-дону
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597212311_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_c4c0f1c053c79ae43e8182dcd13ccbbd.jpg
МЕХИКО, 20 янв — РИА Новости. Поток туристов из России в Мексику восстановился в 2021 году, достигнув рекордной отметки в 80 тысяч человек, рассказал РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Виктор Коронелли."По состоянию на конец ноября этого года число российских туристов составило 64 тысячи человек. Прогноз по итогам 2021 года — порядка 80 тысяч, это рекордный показатель", — сообщил Коронелли. До пандемии, в 2019 году из России приезжали порядка 60-70 тысяч отдыхающих в год, добавил он.По словам дипломата, увеличению турпотока способствует развитие прямого авиасообщения. Семь рейсов из Москвы в неделю, включая чартерные, выполняют авиакомпании "Аэрофлот", Azur Air и Nordwind. В планах — расширение географии полетов — ожидаются самолеты из Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону и других городов."Гостей привлекают прямые беспосадочные рейсы и то, что Мексика не требует от въезжающих иностранцев ни ПЦР-тестов, ни сертификатов о вакцинации", — пояснил Коронелли.
https://ria.ru/20211103/meksika-1756817502.html
мексика
ростов-на-дону
россия
казань
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597212311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c362d4e4c84d1187ba6bfd48c3c78470.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мексика, новости - туризм, виктор коронелли, туризм, коронавирус covid-19, ростов-на-дону, туристы, россия, казань, санкт-петербург
В Мексике подсчитали, сколько российских туристов посетило страну
Мексику в прошлом году посетило рекордное число российских туристов
МЕХИКО, 20 янв — РИА Новости. Поток туристов из России в Мексику восстановился в 2021 году, достигнув рекордной отметки в 80 тысяч человек, рассказал РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Виктор Коронелли.
"По состоянию на конец ноября этого года число российских туристов составило 64 тысячи человек. Прогноз по итогам 2021 года — порядка 80 тысяч, это рекордный показатель", — сообщил Коронелли. До пандемии, в 2019 году из России приезжали порядка 60-70 тысяч отдыхающих в год, добавил он.
По словам дипломата, увеличению турпотока способствует развитие прямого авиасообщения. Семь рейсов из Москвы в неделю, включая чартерные, выполняют авиакомпании "Аэрофлот", Azur Air и Nordwind. В планах — расширение географии полетов — ожидаются самолеты из Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону и других городов.
"Гостей привлекают прямые беспосадочные рейсы и то, что Мексика не требует от въезжающих иностранцев ни ПЦР-тестов, ни сертификатов о вакцинации", — пояснил Коронелли.