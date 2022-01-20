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Туризм
https://ria.ru/20220120/meksika-1768502541.html
В Мексике подсчитали, сколько российских туристов посетило страну
В Мексике подсчитали, сколько российских туристов посетило страну - РИА Новости, 20.01.2022
В Мексике подсчитали, сколько российских туристов посетило страну
Поток туристов из России в Мексику восстановился в 2021 году, достигнув рекордной отметки в 80 тысяч человек, рассказал РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:08
2022-01-20T12:08
туризм
мексика
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виктор коронелли
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коронавирус covid-19
ростов-на-дону
туристы
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МЕХИКО, 20 янв — РИА Новости. Поток туристов из России в Мексику восстановился в 2021 году, достигнув рекордной отметки в 80 тысяч человек, рассказал РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Виктор Коронелли."По состоянию на конец ноября этого года число российских туристов составило 64 тысячи человек. Прогноз по итогам 2021 года — порядка 80 тысяч, это рекордный показатель", — сообщил Коронелли. До пандемии, в 2019 году из России приезжали порядка 60-70 тысяч отдыхающих в год, добавил он.По словам дипломата, увеличению турпотока способствует развитие прямого авиасообщения. Семь рейсов из Москвы в неделю, включая чартерные, выполняют авиакомпании "Аэрофлот", Azur Air и Nordwind. В планах — расширение географии полетов — ожидаются самолеты из Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону и других городов."Гостей привлекают прямые беспосадочные рейсы и то, что Мексика не требует от въезжающих иностранцев ни ПЦР-тестов, ни сертификатов о вакцинации", — пояснил Коронелли.
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мексика, новости - туризм, виктор коронелли, туризм, коронавирус covid-19, ростов-на-дону, туристы, россия, казань, санкт-петербург
12:08 20.01.2022
 
В Мексике подсчитали, сколько российских туристов посетило страну

Мексику в прошлом году посетило рекордное число российских туристов

© AP Photo / Moises CastilloАнсамбль мариачи в Мехико
Ансамбль мариачи в Мехико - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© AP Photo / Moises Castillo
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 20 янв — РИА Новости. Поток туристов из России в Мексику восстановился в 2021 году, достигнув рекордной отметки в 80 тысяч человек, рассказал РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Виктор Коронелли.
"По состоянию на конец ноября этого года число российских туристов составило 64 тысячи человек. Прогноз по итогам 2021 года — порядка 80 тысяч, это рекордный показатель", — сообщил Коронелли. До пандемии, в 2019 году из России приезжали порядка 60-70 тысяч отдыхающих в год, добавил он.
По словам дипломата, увеличению турпотока способствует развитие прямого авиасообщения. Семь рейсов из Москвы в неделю, включая чартерные, выполняют авиакомпании "Аэрофлот", Azur Air и Nordwind. В планах — расширение географии полетов — ожидаются самолеты из Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону и других городов.
"Гостей привлекают прямые беспосадочные рейсы и то, что Мексика не требует от въезжающих иностранцев ни ПЦР-тестов, ни сертификатов о вакцинации", — пояснил Коронелли.
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ТуризмМексикаНовости - ТуризмВиктор КоронеллиТуризмКоронавирус COVID-19Ростов-на-ДонутуристыРоссияКазаньСанкт-Петербург
 
 
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