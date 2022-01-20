https://ria.ru/20220120/mechet-1768723508.html

В Совете муфтиев отреагировали на провокационную фотосессию на фоне мечети

В Совете муфтиев отреагировали на провокационную фотосессию на фоне мечети - РИА Новости, 20.01.2022

В Совете муфтиев отреагировали на провокационную фотосессию на фоне мечети

Людей, устраивающих провокационные фотосессии на фоне храмов и мечетей, нужно пожалеть, а также обратиться к их родственникам, не давшим им должного воспитания, РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T13:46

2022-01-20T13:46

2022-01-20T16:26

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московская соборная мечеть

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Людей, устраивающих провокационные фотосессии на фоне храмов и мечетей, нужно пожалеть, а также обратиться к их родственникам, не давшим им должного воспитания, считает руководитель пресс-службы Совета муфтиев России (СМР) Гульнур Газиева.Ранее в социальных сетях распространился видеоролик с фотосъемкой девушки в балаклаве, нижнем белье и чулках на фоне Московской соборной мечети. Газиева отметила, что не видела фотосессии лично. В Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ РИА Новости сообщили, что в настоящее время в мечети и ее окрестностях все спокойно, общественный порядок соблюден."Давайте этих людей пожалеем. Давайте обратимся к их близким и родным, если вовремя их не воспитали, не дали им занятия, не заполнили их тем, что конструктивно, продуктивно и интересно. Ведь раздеться - это ежедневная процедура, почему ее надо выносить на люди, почему у них такая потребность? Я думаю, что родственники должны просто связаться со специалистами, с медиками и лечить", - сказала РИА Новости глава пресс-службы СМР.Она отметила, что не видела фотосессии лично. "Как мне рассказали, блогер, которая это распространила, которая теперь оправдывается, что ее просто попросили, что это не ее постановка. Уже юлят, уже испугались. Это неправда, что мимо проходящий блогер какую-то другую девушку сфотографировал. Давайте понимать, что это клиника, давайте вспомним медицинский термин "эксгибиционизм", который очень много включает", - сказала Газиева."В не столь давние времена Pussy Riot и эксцессов, которые были в православных храмах, наша охрана была предупреждена. Если, не дай Бог, что-то на территории мечети случается - не дать разъяренным прихожанам свое искреннее возмущение выразить в виде какого-то ответа", - добавила она.Блогеры, устраивающие провокации, ведут себя вызывающе и требуют какого-то ответа, добавила она. "Но если, не дай Бог, ответ прозвучит - они же будут возмущаться, я думаю, даже плакать о том, что их обидели. Для чего этот вызов, чего они хотят? Пусть они пропишут, хотя бы для себя", - заключила Газиева.Главный имам соборной мечети Москвы муфтий Ильдар Аляутдинов заявил РИА Новости, что съемкой заинтересовалась полиция. "Правоохранительные органы уже обратили внимание на произошедшее и занимаются сбором доказательств. В частности, были запрошены записи с камер видеонаблюдения Московской соборной мечети. В ближайшее время будет проведено расследование и дана оценка данной ситуации", - сообщил Аляутдинов.Подобные выходки, демонстрирующие пустоту человека, это "попытка компенсировать нехватку духовности, глубины, занятий", заключила она.

https://ria.ru/20220117/tanets-1768224432.html

https://ria.ru/20220111/foto-1767309713.html

https://ria.ru/20211101/oskorblenie-1757210300.html

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здоровье - общество, московская соборная мечеть, россия